رسميّا.. استبعاد رفع الأثقال المصري من أولمبياد طوكيو

تحرير:علي الزيني ٠٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:١٩ م

رفع الأثقال

أصدرت المحكمة الرياضية الدولية قرارًا برفض الطعن المصري ضد قرار لجنة العقوبات المستقلة في الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، بشأن قرارها بإيقاف مصر عن المشاركات الدولية لمدة سنتين. وكان الاتحاد المصري لرفع الأثقال رفع شكوى للمحكمة الرياضية الدولية «الكأس»، اعتراضا على العقوبات الصادرة من الاتحاد الدولي للعبة في عام 2016 بإيقاف الاتحاد المصري لمدة عامين بسبب ثبوت تعاطي 4 لاعبين للمنشطات في بطولة إفريقيا لرفع الأثقال للناشئين، والحرمان من المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.

وأعلنت المحكمة الرياضية رفض الطعن المصري على حرمان الاتحاد المصري من المشاركات الدولية لمدة عامين، بعد جلسة الاستماع في المحكمة الرياضية الدولية، التي أيدت قرار لجنة العقوبات المستقلة في الاتحاد الدولي لرفع الأثقال. وأصدرت لجنة العقوبات المستقلة في الاتحاد الدولي لرفع الأثقال في سبتمبر الماضي قراراتها