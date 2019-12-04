رياضة

رسميّا.. استبعاد رفع الأثقال المصري من أولمبياد طوكيو

تحرير:علي الزيني ٠٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:١٩ م
رفع الأثقال
رفع الأثقال
أصدرت المحكمة الرياضية الدولية قرارًا برفض الطعن المصري ضد قرار لجنة العقوبات المستقلة في الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، بشأن قرارها بإيقاف مصر عن المشاركات الدولية لمدة سنتين. وكان الاتحاد المصري لرفع الأثقال رفع شكوى للمحكمة الرياضية الدولية «الكأس»، اعتراضا على العقوبات الصادرة من الاتحاد الدولي للعبة في عام 2016 بإيقاف الاتحاد المصري لمدة عامين بسبب ثبوت تعاطي 4 لاعبين للمنشطات في بطولة إفريقيا لرفع الأثقال للناشئين، والحرمان من المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.
وأعلنت المحكمة الرياضية رفض الطعن المصري على حرمان الاتحاد المصري من المشاركات الدولية لمدة عامين، بعد جلسة الاستماع في المحكمة الرياضية الدولية، التي أيدت قرار لجنة العقوبات المستقلة في الاتحاد الدولي لرفع الأثقال. وأصدرت لجنة العقوبات المستقلة في الاتحاد الدولي لرفع الأثقال في سبتمبر الماضي قراراتها
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كارتيرون (3)

كارتيرون: حرصت على إعادة هذا الثنائي وسنلجأ للتدوير

أكد باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه كان حريصًا على إعادة محمود عبدالرازق "شيكابالا"، ويوسف "أوباما"، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي، الذي عقد عقب نهاية مواجهة فريقه أمام الشرقية، والتي انتهت بفوز الفارس الأبيض، بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتأهل إلى دور الستة عشر من بطولة كأس مصر، قائلا: "كنا نستطيع الفوز بنتيجة كبيرة، لكن ما جعل المباراة سهلة أننا أحرزنا هدفين في الشوط الأول.. تحدثت إلى الجهاز المعاون عن السلبيات التي رصدتها في الفريق، وسنعمل عليها في الفترة المقبلة لتحسينها".
الزمالك -وجينيراسيون (16)

بن شرقي يقود الزمالك إلى دور الستة عشر في كأس مصر

تأهل فريق الزمالك إلى دور الستة عشر من بطولة كأس مصر، بعدما حقق الفوز على الشرقية، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات دور الـ32 من المسابقة، سجل أشرف بن شرقي هدف التقدم، وأضاف فرجاني ساسي الهدف الثاني، وعاد بن شرقي وسجل الهدف الثالث، وأدرك محمود عبدالواحد الهدف الوحيد للشرقية، ليضرب الفارس الأبيض موعدًا مع الفائز من مباراة فريقي سموحة والعبور، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبلة.
محمد-إيهاب

محمد إيهاب يعلن اعتزاله رفع الأثقال

أعلن محمد إيهاب بطل العالم في رفع الأثقال، اعتزاله اللعبة مجددًا بعد رفض المحكمة الأوليمبية لطعن مصر، ضد قرار الإيقاف لمدة عامين. وأصدرت لجنة العقوبات المستقلة في الاتحاد الدولي لرفع الأثقال في سبتمبر الماضي، قرارًا بإيقاف الاتحاد المصري لرفع الأثقال لمدة سنتين عن المشاركة في الأنشطة الدولية، مع تغريم الاتحاد المصري مبلغ مائتي ألف جنيه. وكان إيهاب أعلن اعتزاله بعد قرار الإيقاف عامين، إلا أن وزير الرياضة أشرف صبحي، تدخل ليثنيه عن قرار الاعتزال، في محاولة للطعن ضد قرار الإيقاف والإبقاء على فرص مصر في المشاركة الأوليمبية.
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محمد-إيهاب

محمد إيهاب يعلن اعتزاله رفع الأثقال

أعلن محمد إيهاب بطل العالم في رفع الأثقال، اعتزاله اللعبة مجددًا بعد رفض المحكمة الأوليمبية لطعن مصر، ضد قرار الإيقاف لمدة عامين. وأصدرت لجنة العقوبات المستقلة في الاتحاد الدولي لرفع الأثقال في سبتمبر الماضي، قرارًا بإيقاف الاتحاد المصري لرفع الأثقال لمدة سنتين عن المشاركة في الأنشطة الدولية، مع تغريم الاتحاد المصري مبلغ مائتي ألف جنيه. وكان إيهاب أعلن اعتزاله بعد قرار الإيقاف عامين، إلا أن وزير الرياضة أشرف صبحي، تدخل ليثنيه عن قرار الاعتزال، في محاولة للطعن ضد قرار الإيقاف والإبقاء على فرص مصر في المشاركة الأوليمبية.
الجمهور- قبل -المباراة (9)

جنوب إفريقيا يحتفل بالتأهل مع الجماهير المصرية

احتفل لاعبو منتخب جنوب أفريقيا الأولمبي، بالتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو عام 2020، مع الجماهير المصرية، التي تواجدت في استاد القاهرة، حيث قام اللاعبون بالركض حول الملعب لتحية الجماهير، بل ورقصوا معهم احتفالا بالتأهل. وتأهل منتخب جنوب إفريقيا إلى دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو، للمرة الثالثة في تاريخها، والثانية على التوالي، بعدما حقق الفوز على منتخب غانا بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة (6-5)، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة التي جمعتهما لتحديد المركز الثالث بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما،
رمضان صبحي (3)

رمضان صبحي عن ضم صلاح: «امنحوا 21 رجلا حقهم أولا»

قال رمضان صبحي، قائد منتخب مصر الأولمبي، إنه تلقى مكالمة من الدولي محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، وطالبه بأن يبارك للمنتخب بالكامل على التأهل لأولمبياد طوكيو. ورد رمضان خلال المؤتمر الصحفي لمباراة غدٍ أمام كوت ديفوار، على الحديث عن الاحتياج لضم محمد صلاح، مؤكدا: «مع احترامي للجميع، هذه القائمة ضمت 21 رجلا كافحوا طوال البطولة لتحقيق التأهل للأولمبياد ونجحنا في ذلك، بالإضافة إلى المصابين الذين كانوا بجانبنا منذ البداية ومنهم من لم يرحل حتى بعد الإصابة».
الننى

النني: مبروك للمنتخب.. المصريين يستاهلوا يفرحوا

وجه محمد النني لاعب بيشكتاش التركي والمنتخب الوطني الأول التهنئة لمنتخب مصر الأولمبي، وذلك بعد الأداء الرجولي الذى منحهم التأهل لنهائي أمم إفريقيا تحت 23 سنة، وحَصْدِ مقعدٍ في أولمبياد طوكيو 2020. وقال اللاعب صاحب الـ27 عامًا، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في تغريدة: "مبروك لرجالة المنتخب الأولمبي التأهل لاوليمبياد طوكيو، اللعب في الأوليمبياد شرف، وبروحكم العالية مش هنكتفي بالتمثيل المشرف، المصريين يستاهلوا الفرحة وانتوا تستاهلوا النجاح".
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