جريمة

«كان بيعدي الشارع».. مصرع طالب صدمه أتوبيس بالجيزة

تحرير:محمد أبو زيد ٠٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٢٢ م
سيارة إسعاف- أرشيفية
سيارة إسعاف- أرشيفية
لقي طالب مصرعه متأثرا بإصابته بعدما صدمه أتوبيس، أثناء عبوره شارع البحر الأعظم، بمحافظة الجيزة، وتلقت غرفة عمليات المرور، إشارة من النجدة تفيد بوقوع حادث سير، بشارع البحر الأعظم، وبالانتقال والفحص تبين مصرع شاب، صدمه أتوبيس، ما أدى إلى إصابته بكسور وكدمات، قبل أن يلقى مصرعه، وتم التحفظ على الجثة في مشرحة المستشفى العام، والتحفظ على السائق المتسبب في الحادث، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتباشر النيابة التحقيقات.
وتتسبب السرعة الزائدة على الطرق فى ثلث الوفيات بجميع أنحاء العالم، حيث يلقى نحو 1.25 مليون شخص حتفهم، بسبب حوادث الطرق كل عام، وفقا لمنظمة الصحة العالمية. وتزيد احتمالات وقوع الحوادث عندما يكون السائق ذكرا وشابا وتحت تأثير الكحول، وتبقى حوادث الطرق السبب الأول للوفيات بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم
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حصان-عض- طفل (1)

حصان «يعض» طالبا في رأسه.. والمحكمة تعاقب صاحبه بالسجن والغرامة

عاقبت محكمة جنح بلبيس بالشرقية، صاحب حصان بالحبس 6 أشهر وغرامة 500 جنيه، على خلفية اتهامه فى القضية رقم 34380 جُنح بلبيس لسنة 2019، بهياج حصان ملكه وتعديه على طفل بالعض فى رأسه، ما تسبب في إصابة الطفل بعدة إصابات بالغة، وكان اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من مستشفى بلبيس المركزي، بوصول الطفل أمير إبراهيم مهدي 14 عاما، طالب بالصف الثاني الإعدادي، مصابا بجروح قطعية بالوجه والرأس والفك أثر تعرضه لـ"عضة" حصان انتابته حالة هياج.
حزن-ندم-حوادث-امرأة-سيدة (2)

«سابت عيالها وهربت».. كشف لغز توأم حضانة أوسيم

أسبوع كامل من البحث عن كشف لغز ترك سيدة منتقبة لطفلين ذكور توأم بعدما طلبت من مالكة «حضانة أطفال» بمنطقة بشتيل نطاق قسم شرطة أوسيم لحين انتهاء عملها كممرضة إلا أنها لم تعد، خلال تلك الفترة نجح فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة لكشف غموض الواقعة، إذ توصل إلى أن سيدة تدعى «رشا» 38 عاما، ربة منزل، التي التقطتها كاميرات المراقبة للمتهمة، وهي نفس المواصفات للسيدة المنتقبة مع جسم المتهمة التي كانت ترتدي نقابًا، وتبين أنها تقيم برفقة زوجها «محمد» 30 سنة، طبيب أسنان، ولديهما طفلان توأم.
هشام -يكن

لخيانته الأمانة.. السجن سنة لـ«هشام يكن» لاعب الزمالك الأسبق

قضت محكمة جنح 6 أكتوبر والشيخ زايد الجزئية، اليوم الثلاثاء، بحبس هشام يكن لاعب نادي الزمالك والمنتخب الأسبق، لمدة عام مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه لخيانته الأمانة واستيلائه على مبلغ من المال خاص بأحد الأشخاص دون وجه حق. وكان عاصم قنديل المحامى وكيلًا عن رئيس مجلس إدارة أحد المواقع الإلكترونية حرر دعوى قضائية اتهم فيها "يكن" بالاستيلاء على مبلغ من المال خاص به دون وجه حق وقضت المحكمة بإلزام يكن بدفع المصاريف وأتعاب المحاماة.
قوات-الشرطة (3)

ضبط 380 طربة حشيش بحوزة عناصر إجرامية بمطروح (فيديو)

ضربة جديدة وجهتها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وملاحقة العناصر الإجرامية المتاجرين بالمواد المخدرة، أسفرت عن ضبط عناصر إجرامية تخصص نشاطهم في الاتجار بالمواد المخدرة وخاصةً مخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على نطاق واسع لعملائهم بمحافظة مطروح، وقد أمكن رصدهم والوقوف على نشاطهم الإجرامي. بتقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح، تم ضبط شخصين مقيمان بدائرة قسم شرطة مطروح حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة العلمين، وبحوزتهما 280 طربة لمخدر الحشيش وزنت 28 كيلو جرام، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار.
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جثه-في-ارض-زراعيه (7)

مكالمة وصورة تكشفان جريمة عمرها 3 سنوات بالجيزة

جريمة عمرها 3 سنوات دارت أحداثها في محافظة القاهرة، راح ضحيتها عامل، وكشفتها صورة على هاتف محمول، ونوبة بكاء انتابت سائقا وضمير امرأة ومكالمة صادمة، في إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة لكشف غموض وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة، إذ بلغ سائق مقيم بدائرة مركز شرطة أطفيح، وربة منزل مقيمة بمدينة نصر بالقاهرة وأصل إقامتها بمركز أطفيح، بأن شقيقه (عامل) المقيم بذات العنوان، متغيب عن مسكنه منذ تاريخ 12-4-2017، وكان يعمل حارس عقار بمنطقة زهراء مدينة نصر.
جثه-في-ارض-زراعيه (5)

جثة على حافة الترعة..كواليس جريمة كشفتها صدفة بالهرم

العاشرة صباح اليوم الأحد، بدت الأجواء مألوفة بمنطقة المريوطية، كعادته كل صباح خرج "محمود" مستقلا سيارته في طريقه إلى محل عمله مارا بالقرب من ترعة المريوطية في سيناريو يومي متكرر، تبدلت أحداثه ذلك الصباح لدة ملاحظته رجل وسيدة يتخلصان من جوال "شكارة" بداخلها جسم غريب وفور رؤيتهما له بادرا بالهرب بعدما بدت عليهما علامات الارتباك، مما دفعه لمطاردتهما بسيارته حتى تمكن من ضبطهما والتحفظ عليهما بمساعدة المارة واستدعاء قوات الأمن بقسم شرطة الهرم وضباط الفرقة.
طعن-بالسكين

قطعها «حتت» بالسيف.. كواليس قتل فرارجي لزوجته بالهرم

خلافات ومشاكل وغيرة بين عامل بمحل فراخ عمره 41 عاما وزوجته، انتهت بجريمة بشعة بمنطقة الهرم، بعدما انهال عليها بـ"سيف" وفي أقل من نصف ساعة قطع جسدها داخل غرفة النوم التي تحولت إلى بركة من الدماء، ثم فر هاربا من مسرح الجريمة. البداية كانت بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة لضباط مباحث قسم شرطة الهرم، بقيام فرارجي بقتل زوجته وتقطيع جسدها بآلة حادة بدائرة القسم، وكشفت التحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية بالجيزة، أن المتهم كان متغيبًا عن منزله منذ 3 أيام وعند عودته تعدى على زوجته بواسطة "سيف" لوجود خلافات بينهما وسدد لها عدة طعنات0
جثة

شك قاتل وفيديو فاضح.. كواليس جريمة شرف في الجيزة

شك قاتل وزنا محارم وأخ قاتل وزوجة من جهنم، تلخص هذه الكلمات جريمة قتل مؤسفة شهدتها محافظة الجيزة وتحديدا مركز منشأة القناطر، إذ هشم نقاش رأس شقيقه الأكبر بشاكوش ودفن جثته أسفل سلم العقار سكنهما؛ لشكه في وجود علاقة غير شرعية بينه وبين زوجته، وذلك بعد حضور "هند. س" 17 سنة ربة منزل، ديوان قسم شرطة منشأة القناطر، يوم الأحد الماضي، وأبلغت عن غياب والدها (50 سنة تاجر) مقيم بالعنوان ذاته، منذ يوم الجمعة الماضية، وذلك عقب حدوث مشاجرة بينه وبين عمها "عبدالسلام. ع" 39 سنة نقاش، مقيم بالعنوان ذاته، وأنها تشتبه فى غياب والدها جنائيًّا.
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