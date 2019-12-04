محمد إيهاب يعلن اعتزاله رفع الأثقال

تحرير:علي الزيني ٠٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٠ م

محمد إيهاب

أعلن محمد إيهاب بطل العالم في رفع الأثقال، اعتزاله اللعبة مجددًا بعد رفض المحكمة الأوليمبية لطعن مصر، ضد قرار الإيقاف لمدة عامين. وأصدرت لجنة العقوبات المستقلة في الاتحاد الدولي لرفع الأثقال في سبتمبر الماضي، قرارًا بإيقاف الاتحاد المصري لرفع الأثقال لمدة سنتين عن المشاركة في الأنشطة الدولية، مع تغريم الاتحاد المصري مبلغ مائتي ألف جنيه. وكان إيهاب أعلن اعتزاله بعد قرار الإيقاف عامين، إلا أن وزير الرياضة أشرف صبحي، تدخل ليثنيه عن قرار الاعتزال، في محاولة للطعن ضد قرار الإيقاف والإبقاء على فرص مصر في المشاركة الأوليمبية.

وكتب إيهاب عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: "الحمد لله الذى أعطانا الكثير وأخذ منا القليل ولا نقول إلا ما يرضيه عنا ونعوذ به أن نكون من القانطين له الحمد حتى نلقاه .. رسالة شكر لكل من سعى في إخراجنا من أزمتنا، فقدر الله وما شاء فعل". وأضاف: "فعلت كل ما بوسعى وتمسكت بالأمل وتمنيت أن تكون النهاية بالحلم