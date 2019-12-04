رياضة

محمد إيهاب يعلن اعتزاله رفع الأثقال

تحرير:علي الزيني ٠٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٠ م
محمد إيهاب
محمد إيهاب
أعلن محمد إيهاب بطل العالم في رفع الأثقال، اعتزاله اللعبة مجددًا بعد رفض المحكمة الأوليمبية لطعن مصر، ضد قرار الإيقاف لمدة عامين. وأصدرت لجنة العقوبات المستقلة في الاتحاد الدولي لرفع الأثقال في سبتمبر الماضي، قرارًا بإيقاف الاتحاد المصري لرفع الأثقال لمدة سنتين عن المشاركة في الأنشطة الدولية، مع تغريم الاتحاد المصري مبلغ مائتي ألف جنيه. وكان إيهاب أعلن اعتزاله بعد قرار الإيقاف عامين، إلا أن وزير الرياضة أشرف صبحي، تدخل ليثنيه عن قرار الاعتزال، في محاولة للطعن ضد قرار الإيقاف والإبقاء على فرص مصر في المشاركة الأوليمبية.
وكتب إيهاب عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: "الحمد لله الذى أعطانا الكثير وأخذ منا القليل ولا نقول إلا ما يرضيه عنا ونعوذ به أن نكون من القانطين له الحمد حتى نلقاه .. رسالة شكر لكل من سعى في إخراجنا من أزمتنا، فقدر الله وما شاء فعل". وأضاف: "فعلت كل ما بوسعى وتمسكت بالأمل وتمنيت أن تكون النهاية بالحلم
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كارتيرون (3)

كارتيرون: حرصت على إعادة هذا الثنائي وسنلجأ للتدوير

أكد باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه كان حريصًا على إعادة محمود عبدالرازق "شيكابالا"، ويوسف "أوباما"، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي، الذي عقد عقب نهاية مواجهة فريقه أمام الشرقية، والتي انتهت بفوز الفارس الأبيض، بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتأهل إلى دور الستة عشر من بطولة كأس مصر، قائلا: "كنا نستطيع الفوز بنتيجة كبيرة، لكن ما جعل المباراة سهلة أننا أحرزنا هدفين في الشوط الأول.. تحدثت إلى الجهاز المعاون عن السلبيات التي رصدتها في الفريق، وسنعمل عليها في الفترة المقبلة لتحسينها".
الزمالك -وجينيراسيون (16)

بن شرقي يقود الزمالك إلى دور الستة عشر في كأس مصر

تأهل فريق الزمالك إلى دور الستة عشر من بطولة كأس مصر، بعدما حقق الفوز على الشرقية، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات دور الـ32 من المسابقة، سجل أشرف بن شرقي هدف التقدم، وأضاف فرجاني ساسي الهدف الثاني، وعاد بن شرقي وسجل الهدف الثالث، وأدرك محمود عبدالواحد الهدف الوحيد للشرقية، ليضرب الفارس الأبيض موعدًا مع الفائز من مباراة فريقي سموحة والعبور، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبلة.
أهمية رفع الأثقال

رسميّا.. استبعاد رفع الأثقال المصري من أولمبياد طوكيو

أصدرت المحكمة الرياضية الدولية قرارًا برفض الطعن المصري ضد قرار لجنة العقوبات المستقلة في الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، بشأن قرارها بإيقاف مصر عن المشاركات الدولية لمدة سنتين. وكان الاتحاد المصري لرفع الأثقال رفع شكوى للمحكمة الرياضية الدولية «الكأس»، اعتراضا على العقوبات الصادرة من الاتحاد الدولي للعبة في عام 2016 بإيقاف الاتحاد المصري لمدة عامين بسبب ثبوت تعاطي 4 لاعبين للمنشطات في بطولة إفريقيا لرفع الأثقال للناشئين، والحرمان من المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.
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أهمية رفع الأثقال

رسميّا.. استبعاد رفع الأثقال المصري من أولمبياد طوكيو

أصدرت المحكمة الرياضية الدولية قرارًا برفض الطعن المصري ضد قرار لجنة العقوبات المستقلة في الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، بشأن قرارها بإيقاف مصر عن المشاركات الدولية لمدة سنتين. وكان الاتحاد المصري لرفع الأثقال رفع شكوى للمحكمة الرياضية الدولية «الكأس»، اعتراضا على العقوبات الصادرة من الاتحاد الدولي للعبة في عام 2016 بإيقاف الاتحاد المصري لمدة عامين بسبب ثبوت تعاطي 4 لاعبين للمنشطات في بطولة إفريقيا لرفع الأثقال للناشئين، والحرمان من المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.
مصر- وجنوب- افريقيا (1)

لاعبو المنتخب يقتحمون المؤتمر الصحفى لشوقى غريب

قام لاعبو المنتخب الأولمبى المصرى باقتحام غرفة المؤتمر الصحفى أثناء تواجد شوقى غريب المدير الفنى للفريق من أجل الاحتفال بالتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 والوصول إلى المباراة النهائية ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتى تستضيفها مصر من الفترة من 8 حتى 22 شهر نوفمبر الجارى، حيث دخل لاعبو المنتخب الأولمبى لغرفة المؤتمر الصحفى للاحتفال مع شوقى غريب الذى كان يحاور الصحفيين بعد الإنجاز الذى حققه، حيث قام رمضان صبحى قائد المنتخب الأولمبى بوضع علم مصر حول أعناق شوقى غريب.
مصر- وجنوب- افريقيا (3)

تعرف على موعد نهائى إفريقيا بين مصر وكوت ديفوار

يستعد منتخبنا الأولمبى تحت قيادة شوقى غريب المدير الفنى للفريق لخوض المباراة النهائية ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا أمام نظيره كوت ديفوار والمقرر إقامتها يوم 22 من شهر نوفمبر الجارى فى البطولة التى تستضيفها مصر من يوم 8 نوفمبر حتى 22 من الشهر الجارى، حيث تأهل منتخب مصر إلى المباراة النهائية بعدما تغلب على منتخب جنوب إفريقيا فى المباراة التى جمعت بين المنتخبين مساء اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة الدولى فى مباراة دور النصف نهائى من البطولة.
أسامة-نبيه‎

أسامة نبيه مدافعًا عن البدرى: «كفاية تقطيع»

علق أسامة نبيه المدرب العام الأسبق لمنتخب مصر، على تعادل الفراعنة أمام جزر القمر في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء ضمن مواجهات الجولة الثانية من مباريات المجموعة السابعة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية التي ستقام في الكاميرون 2021، رافضًا تحميل حسام البدري مسؤولية الأداء المتواضع في مباراتي كينيا وجزر القمر. وقال نبيه عبر إذاعة الشباب والرياضة: "كفاية تقطيع، هذه هي الإمكانات المتاحة، المنتخب يمر حاليا بمرحلة طبيعية جدا في كرة القدم، أي إنجاز بعد 4 سنوات يعقبه انحدار، لأنه ليس لدينا تواصل أجيال".
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