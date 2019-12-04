بن شرقي يقود الزمالك إلى دور الستة عشر في كأس مصر

تحرير:علي الزيني ٠٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٣ م

الزمالك

تأهل فريق الزمالك إلى دور الستة عشر من بطولة كأس مصر، بعدما حقق الفوز على الشرقية، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات دور الـ32 من المسابقة، سجل أشرف بن شرقي هدف التقدم، وأضاف فرجاني ساسي الهدف الثاني، وعاد بن شرقي وسجل الهدف الثالث، وأدرك محمود عبدالواحد الهدف الوحيد للشرقية، ليضرب الفارس الأبيض موعدًا مع الفائز من مباراة فريقي سموحة والعبور، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبلة.

فريق الزمالك سيطر على مجريات اللعب، وتصدى حارس مرمى فريق الشرقية، لأكثر من فرصة هدف محقق، وفي الدقيقة 24، نجح أشرف بن شرقي، في تسجيل هدف التقدم للفارس الأبيض، بعدما أرسل أوباما كرة عرضية، استقبلها عمر السعيد بتسديدة، اصطدمت في القائم، تابعها اللاعب المغربي في الشباك. وفي الدقيقة 41، أضاف فرجاني ساسي