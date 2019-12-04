رياضة

بن شرقي يقود الزمالك إلى دور الستة عشر في كأس مصر

تحرير:علي الزيني ٠٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٣ م
الزمالك
الزمالك
تأهل فريق الزمالك إلى دور الستة عشر من بطولة كأس مصر، بعدما حقق الفوز على الشرقية، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات دور الـ32 من المسابقة، سجل أشرف بن شرقي هدف التقدم، وأضاف فرجاني ساسي الهدف الثاني، وعاد بن شرقي وسجل الهدف الثالث، وأدرك محمود عبدالواحد الهدف الوحيد للشرقية، ليضرب الفارس الأبيض موعدًا مع الفائز من مباراة فريقي سموحة والعبور، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبلة.
فريق الزمالك سيطر على مجريات اللعب، وتصدى حارس مرمى فريق الشرقية، لأكثر من فرصة هدف محقق، وفي الدقيقة 24، نجح أشرف بن شرقي، في تسجيل هدف التقدم للفارس الأبيض، بعدما أرسل أوباما كرة عرضية، استقبلها عمر السعيد بتسديدة، اصطدمت في القائم، تابعها اللاعب المغربي في الشباك. وفي الدقيقة 41، أضاف فرجاني ساسي
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كارتيرون (3)

كارتيرون: حرصت على إعادة هذا الثنائي وسنلجأ للتدوير

أكد باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه كان حريصًا على إعادة محمود عبدالرازق "شيكابالا"، ويوسف "أوباما"، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي، الذي عقد عقب نهاية مواجهة فريقه أمام الشرقية، والتي انتهت بفوز الفارس الأبيض، بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتأهل إلى دور الستة عشر من بطولة كأس مصر، قائلا: "كنا نستطيع الفوز بنتيجة كبيرة، لكن ما جعل المباراة سهلة أننا أحرزنا هدفين في الشوط الأول.. تحدثت إلى الجهاز المعاون عن السلبيات التي رصدتها في الفريق، وسنعمل عليها في الفترة المقبلة لتحسينها".
محمد-إيهاب

محمد إيهاب يعلن اعتزاله رفع الأثقال

أعلن محمد إيهاب بطل العالم في رفع الأثقال، اعتزاله اللعبة مجددًا بعد رفض المحكمة الأوليمبية لطعن مصر، ضد قرار الإيقاف لمدة عامين. وأصدرت لجنة العقوبات المستقلة في الاتحاد الدولي لرفع الأثقال في سبتمبر الماضي، قرارًا بإيقاف الاتحاد المصري لرفع الأثقال لمدة سنتين عن المشاركة في الأنشطة الدولية، مع تغريم الاتحاد المصري مبلغ مائتي ألف جنيه. وكان إيهاب أعلن اعتزاله بعد قرار الإيقاف عامين، إلا أن وزير الرياضة أشرف صبحي، تدخل ليثنيه عن قرار الاعتزال، في محاولة للطعن ضد قرار الإيقاف والإبقاء على فرص مصر في المشاركة الأوليمبية.
أهمية رفع الأثقال

رسميّا.. استبعاد رفع الأثقال المصري من أولمبياد طوكيو

أصدرت المحكمة الرياضية الدولية قرارًا برفض الطعن المصري ضد قرار لجنة العقوبات المستقلة في الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، بشأن قرارها بإيقاف مصر عن المشاركات الدولية لمدة سنتين. وكان الاتحاد المصري لرفع الأثقال رفع شكوى للمحكمة الرياضية الدولية «الكأس»، اعتراضا على العقوبات الصادرة من الاتحاد الدولي للعبة في عام 2016 بإيقاف الاتحاد المصري لمدة عامين بسبب ثبوت تعاطي 4 لاعبين للمنشطات في بطولة إفريقيا لرفع الأثقال للناشئين، والحرمان من المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.
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الزمالك -وانبى (9)

السعيد يقود الزمالك أمام الشرقية في كأس مصر

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تشكيل فريقه، الذي يستعد لمواجهة نظيره الشرقية، على ملعب استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، ضمن مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس مصر لموسم 2019- 2020، وستكون هذه المواجهة هي الأولى التي يتولى فيها المدرب الفرنسي، قيادة الفارس الأبيض، ويعاونه كلًا من سامي الشيشيني مدرب عام، وأمير عبد العزيز مدرب مساعد، وعمرو عبد السلام مدربًا لحراس المرمى.
ا المقاولون-العرب (8)

المقاولون العرب يتأهل إلى دور الستة عشر في كأس مصر

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، إلى دور الستة عشر من بطولة كأس مصر، بعدما حقق الفوز على نظيره الجزيرة مطروح، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، ملعب «الجبل الأخضر»، شكري نجيب سجل هدف التقدم، وأضاف عبدالله ياسين الهدف الثاني، وينتظر أبناء عماد النحاس الفائز من مباراة فريقي المصري البورسعيدي ونظيره قنا، المقرر إقامتها مساء غد الخميس، على ملعب استاد الجيش الثالث في السويس، ضمن مواجهات نفس الدور من المسابقة.
الأهلى- بني سويف (6)

مدرب بني سويف: بدلاء الأهلي يستطيعون الفوز بالدوري

أكد حسن موسى المدير الفني لفريق نادي بني سويف، أنه فخور بما قدمه لاعبوه أمام الأهلي، خلال المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات دور الـ32 من المسابقة، وحسمها المارد الأحمر لصالحه، بثلاثة أهداف لهدف، لينتظر الفريق الأحمر، الفائز من مباراة إنبي ونظيره الترسانة، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل. جاء ذلك في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الذي عقد بعد نهاية اللقاء، قائلًا: "قدمنا شوط جيد أمام الأهلي، لكن هناك فروق بدنية واضحة، وضغوطات على لاعبي فريقي".
الزمالك -وجينيراسيون (17)

مفاجآت في قائمة الزمالك لمواجهة الشرقية

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن قائمة الفريق، لمواجهة نظيره الشرقية، والمقرر لها السابعة والنصف مساء غد الأربعاء، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات دور الـ32 من منافسات بطولة كأس مصر. وتعد هذه المباراة هي الأولى، التي يتولى فيها المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قيادة فريق الزمالك، بعدما تم تعيينه مساء أمس الإثنين، مديرًا فنيًّا للفريق، خلفًا للمدرب الصربي ميتشو، الذي أُقيل بسبب تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الحالية.
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