كارتيرون: حرصت على إعادة هذا الثنائي وسنلجأ للتدوير

تحرير:علي الزيني ٠٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٦ م

كارتيرون

أكد باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه كان حريصًا على إعادة محمود عبدالرازق "شيكابالا"، ويوسف "أوباما"، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي، الذي عقد عقب نهاية مواجهة فريقه أمام الشرقية، والتي انتهت بفوز الفارس الأبيض، بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتأهل إلى دور الستة عشر من بطولة كأس مصر، قائلا: "كنا نستطيع الفوز بنتيجة كبيرة، لكن ما جعل المباراة سهلة أننا أحرزنا هدفين في الشوط الأول.. تحدثت إلى الجهاز المعاون عن السلبيات التي رصدتها في الفريق، وسنعمل عليها في الفترة المقبلة لتحسينها".

وواصل كارتيرون حديثه، قائلا: "قررت الاعتماد على شيكابالا ويوسف أوباما بشكل أساسي، أعيدهما للمشاركة من جديد لتحسين مستواهما بعد الغياب عن المشاركة في المباريات الماضية". واختتم مدرب الزمالك: "شاهدت اللاعبين خلال المباراة ووضعت يدي على ما نحتاج إلى معالجته.. أعلم أن الفترة المقبلة تشهد ضغط مباريات واختبارا