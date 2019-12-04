رياضة

كارتيرون: حرصت على إعادة هذا الثنائي وسنلجأ للتدوير

تحرير:علي الزيني ٠٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٦ م
كارتيرون
كارتيرون
أكد باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه كان حريصًا على إعادة محمود عبدالرازق "شيكابالا"، ويوسف "أوباما"، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي، الذي عقد عقب نهاية مواجهة فريقه أمام الشرقية، والتي انتهت بفوز الفارس الأبيض، بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتأهل إلى دور الستة عشر من بطولة كأس مصر، قائلا: "كنا نستطيع الفوز بنتيجة كبيرة، لكن ما جعل المباراة سهلة أننا أحرزنا هدفين في الشوط الأول.. تحدثت إلى الجهاز المعاون عن السلبيات التي رصدتها في الفريق، وسنعمل عليها في الفترة المقبلة لتحسينها".
وواصل كارتيرون حديثه، قائلا: "قررت الاعتماد على شيكابالا ويوسف أوباما بشكل أساسي، أعيدهما للمشاركة من جديد لتحسين مستواهما بعد الغياب عن المشاركة في المباريات الماضية". واختتم مدرب الزمالك: "شاهدت اللاعبين خلال المباراة ووضعت يدي على ما نحتاج إلى معالجته.. أعلم أن الفترة المقبلة تشهد ضغط مباريات واختبارا
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الزمالك -وجينيراسيون (16)

بن شرقي يقود الزمالك إلى دور الستة عشر في كأس مصر

تأهل فريق الزمالك إلى دور الستة عشر من بطولة كأس مصر، بعدما حقق الفوز على الشرقية، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات دور الـ32 من المسابقة، سجل أشرف بن شرقي هدف التقدم، وأضاف فرجاني ساسي الهدف الثاني، وعاد بن شرقي وسجل الهدف الثالث، وأدرك محمود عبدالواحد الهدف الوحيد للشرقية، ليضرب الفارس الأبيض موعدًا مع الفائز من مباراة فريقي سموحة والعبور، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبلة.
محمد-إيهاب

محمد إيهاب يعلن اعتزاله رفع الأثقال

أعلن محمد إيهاب بطل العالم في رفع الأثقال، اعتزاله اللعبة مجددًا بعد رفض المحكمة الأوليمبية لطعن مصر، ضد قرار الإيقاف لمدة عامين. وأصدرت لجنة العقوبات المستقلة في الاتحاد الدولي لرفع الأثقال في سبتمبر الماضي، قرارًا بإيقاف الاتحاد المصري لرفع الأثقال لمدة سنتين عن المشاركة في الأنشطة الدولية، مع تغريم الاتحاد المصري مبلغ مائتي ألف جنيه. وكان إيهاب أعلن اعتزاله بعد قرار الإيقاف عامين، إلا أن وزير الرياضة أشرف صبحي، تدخل ليثنيه عن قرار الاعتزال، في محاولة للطعن ضد قرار الإيقاف والإبقاء على فرص مصر في المشاركة الأوليمبية.
أهمية رفع الأثقال

رسميّا.. استبعاد رفع الأثقال المصري من أولمبياد طوكيو

أصدرت المحكمة الرياضية الدولية قرارًا برفض الطعن المصري ضد قرار لجنة العقوبات المستقلة في الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، بشأن قرارها بإيقاف مصر عن المشاركات الدولية لمدة سنتين. وكان الاتحاد المصري لرفع الأثقال رفع شكوى للمحكمة الرياضية الدولية «الكأس»، اعتراضا على العقوبات الصادرة من الاتحاد الدولي للعبة في عام 2016 بإيقاف الاتحاد المصري لمدة عامين بسبب ثبوت تعاطي 4 لاعبين للمنشطات في بطولة إفريقيا لرفع الأثقال للناشئين، والحرمان من المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.
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الزمالك -وجينيراسيون (16)

بن شرقي يقود الزمالك إلى دور الستة عشر في كأس مصر

تأهل فريق الزمالك إلى دور الستة عشر من بطولة كأس مصر، بعدما حقق الفوز على الشرقية، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات دور الـ32 من المسابقة، سجل أشرف بن شرقي هدف التقدم، وأضاف فرجاني ساسي الهدف الثاني، وعاد بن شرقي وسجل الهدف الثالث، وأدرك محمود عبدالواحد الهدف الوحيد للشرقية، ليضرب الفارس الأبيض موعدًا مع الفائز من مباراة فريقي سموحة والعبور، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبلة.
كارتيرون

الزمالك يعلن رسميا تعيين كارتيرون مدربًا للفريق

وصل الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لبدء مهمته الرسمية مع الفريق، مساء أمس الثلاثاء، وذهب المدرب مباشرة إلى معسكر الفارس الأبيض، استعدادًا لمباراة الشرقية المقرر إقامتها اليوم الأربعاء، ضمن مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، وستكون هي المواجهة الأولى التي سيتولى فيها قيادة الفريق، وذلك بعد أن قرر مجلس القلعة البيضاء برئاسة مرتضى منصور، تعيين كارتيرون مديرا فنيا للفريق، خلفًا للمدرب الصربي ميتشو؛ بسبب تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الحالية.
الزمالك -وجينيراسيون (17)

مفاجآت في قائمة الزمالك لمواجهة الشرقية

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن قائمة الفريق، لمواجهة نظيره الشرقية، والمقرر لها السابعة والنصف مساء غد الأربعاء، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات دور الـ32 من منافسات بطولة كأس مصر. وتعد هذه المباراة هي الأولى، التي يتولى فيها المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قيادة فريق الزمالك، بعدما تم تعيينه مساء أمس الإثنين، مديرًا فنيًّا للفريق، خلفًا للمدرب الصربي ميتشو، الذي أُقيل بسبب تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الحالية.
كارتيرون (2)

كارتيرون يصل القاهرة ويقود الزمالك أمام الشرقية

وصل الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني الجديد، للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لبدء مهمته الرسمية مع الفريق، ومن المقرر أن يذهب المدرب مباشرة إلى معسكر الفارس الأبيض، استعدادًا لمباراة الشرقية مساء غدٍ الأربعاء، ضمن مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، وستكون هي المواجهة الأولى التي سيتولى فيها قيادة الفريق. وأعلن الزمالك مساء أمس الإثنين، تعيين باتريس كارتيرون، مديرًا فنيًّا للفريق، خلفًا للمدرب الصربي ميتشو، بسبب تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الحالية.
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