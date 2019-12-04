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هنا الزاهد تعلن استئصال المرارة: كنت محرومة من الأكل اللي بحبه

تحرير:محمد أبو زيد ٠٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٣ م
هنا الزاهد
هنا الزاهد
كشفت الفنانة هنا الزاهد، آخر تطورات حالتها الصحية عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك"، إذ نشرت صورة تجمعها بطبيبها الخاص، متوجهة له بالشكر على اهتمامه بها، قائلة: "بعد تعب شهرين ونص، ومحرومة من الأكل اللي بحبه عشان المرارة، عايزة أشكر دكتور محمد حقي ‏على تعبه معايا، وإني كل شوية أكلمه حتى بالليل، ودايما مرحب جدا إنه يجاوب على كل أسئلتي، أخيرًا الحمد ‏لله شيلت المرارة".. وانهالت التعليقات من متابعي الفنانة الشابة على منشورها، متمنين لها الشفاء العاجل.
وكانت الفنانة هنا الزاهد، قد تعرضت لوعكة صحية نُقلت على أثرها إلى أحد المستشفيات بسنغافورة، حيث كانت تقضي هناك فترة شهر العسل مع زوجها النجم أحمد فهمي. وتحل "الزاهد" وشقيقاتها ضيوفا على برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي غدا الخميس في أول لقاء تليفزيوني لها بعد مرور شهرين على  زواجها،
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