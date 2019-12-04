رياضة

مجلس الأهلي يوجه رسالة لتركي آل الشيخ

تحرير:علي الزيني ٠٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٢١ م
الخطيب وتركي ال الشيخ
الخطيب وتركي ال الشيخ
حرص مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، على توجيه رسالة لتركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، متمنيًا له الشفاء العاجل، بعد مروره بوعكة صحية في الفترة الأخيرة، وكتبت حسابات الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت عنوان "خالص التمنيات بالشفاء العاجل": "مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب يتمنى الشفاء العاجل لمعالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، الذي يمر بوعكة صحية، داعين المولى عز وجل أن يعود من رحلته العلاجية بسلامة الله إلى وطنه وأسرته ومحبيه بأتم صحة وكل الخير".
وكتب تركي آل الشيخ، عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء: "إذا فيه شي أتمناه وأتمنى تتأكدوا منه أني كل همي رضاكم وسعادتكم، وأن كل سعودي يكون سعيد وأخذ فرصته في إثبات موهبته، سامحوني إذا مقصر لكن اعرفوا أن هدفي سعادتكم". وكان من المقرر أن يسافر آل الشيخ، في رحلة العلاج منذ
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مرتضى منصور يكشف أسباب غيابه ويوجه رسالة لتركي آل الشيخ

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