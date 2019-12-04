تريزيجيه يسجل وتشيلسي يخطف الفوز من أستون فيلا بالبريميرليج

تحرير:محمد جمال ٠٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٨ م

تشيلسي

نجح فريق تشيلسي الإنجليزي في اقتناص فوزا صعبا من نظيره أستون فيلا بنتيجة هدفين لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الـ15 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، على ملعب ستامفورد بريدج، وسجل هدفي البلوز تامي إيراهام في الدقيقة 24، وميسون ماونت في الدقيقة 48، بينما سجل هدف الفلاينز محمود تريزيجيه في الدقيقة 41.. وبهذا الفوز يحتل فريق تشيلسي المركز الرابع من جدول البريميرليج برصيد 29 نقطة، بينما تجمد رصيد فريق أستون فيلا عند النقطة 15 في المركز الخامس عشر.

على الجانب الآخر، وفي نفس الجولة، بملعب كينج باور، تمكن ليستر من خطف فوز مهم أمام نظيره واتفورد، بهدفين نظيفين سجلهما الثعالب جيمي فاردي في الدقيقة 55 من ضربة جزاء، وجيمس ماديوسن في الدقية 95، ليمنح ليستر ثلاث نقاط غاليين تضعه في المركز الـثالث برصيد 35 نقطة، بينما يتجمد رصيد واتفورد عند النقطة 8 في