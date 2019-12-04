رياضة

تريزيجيه يسجل وتشيلسي يخطف الفوز من أستون فيلا بالبريميرليج

تحرير:محمد جمال ٠٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٨ م
تشيلسي
تشيلسي
نجح فريق تشيلسي الإنجليزي في اقتناص فوزا صعبا من نظيره أستون فيلا بنتيجة هدفين لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الـ15 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، على ملعب ستامفورد بريدج، وسجل هدفي البلوز تامي إيراهام في الدقيقة 24، وميسون ماونت في الدقيقة 48، بينما سجل هدف الفلاينز محمود تريزيجيه في الدقيقة 41.. وبهذا الفوز يحتل فريق تشيلسي المركز الرابع من جدول البريميرليج برصيد 29 نقطة، بينما تجمد رصيد فريق أستون فيلا عند النقطة 15 في المركز الخامس عشر.
على الجانب الآخر، وفي نفس الجولة، بملعب كينج باور، تمكن ليستر من خطف فوز مهم أمام نظيره واتفورد، بهدفين نظيفين سجلهما الثعالب جيمي فاردي في الدقيقة 55 من ضربة جزاء، وجيمس ماديوسن في الدقية 95، ليمنح ليستر ثلاث نقاط غاليين تضعه في المركز الـثالث برصيد 35 نقطة، بينما يتجمد رصيد واتفورد عند النقطة 8 في
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ليفربول- ايفرتون

ديربي الميرسيسايد.. ليفربول يقسو على إيفرتون بخماسية

حقق فريق ليفربول فوزًا كبيرًأ على نظيره إيفرتون، بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «أنفيلد»، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر، من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وشهدت المواجهة غياب الدولي المصري محمد صلاح، رغم جاهزيته، إلا أن يورجن كلوب لم يشركه.. الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 43 نقطة، منفردًا بصدارة البريميرليج، بفارق ثماني نقاط عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني، في المقابل تجمد رصيد إيفرتون عند 14 نقطة في المركز الثامن عشر.
مانشستر يونايتد - توتنهام

اليونايتد يكبد توتنهام الهزيمة الأولى مع مورينيو

حقق فريق مانشستر يونايتد فوزًا ثمينًا على نظيره توتنهام هوتسبير، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «أولد ترافورد»، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر ،من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل ماركوس راشفورد ثنائية اليونايتد، فيما سجل ديلي ألي هدف توتنهام الوحيد، ليرفع فريق الشياطين الحمر رصيده إلى 21 نقطة يرتقي إلى المركز السادس في جدول ترتيب البريميرليج، في المقابل تجمد رصيد توتنهام عند 20 نقطة في المركز الثامن.
الخطيب وتركي‎ (2)

مجلس الأهلي يوجه رسالة لتركي آل الشيخ

حرص مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، على توجيه رسالة لتركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، متمنيًا له الشفاء العاجل، بعد مروره بوعكة صحية في الفترة الأخيرة، وكتبت حسابات الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت عنوان "خالص التمنيات بالشفاء العاجل": "مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب يتمنى الشفاء العاجل لمعالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، الذي يمر بوعكة صحية، داعين المولى عز وجل أن يعود من رحلته العلاجية بسلامة الله إلى وطنه وأسرته ومحبيه بأتم صحة وكل الخير".
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ليستر سيتي

ليستر سيتي يخطف وصافة البريميرليج وتعثر اليونايتد

خطف فريق ليستر سيتي فوزًا ثمينًا، من نظيره إيفرتون، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب «ووكرز»، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، ريشارليسون سجل هدف التقدم للضيوف، وأدرك جيمي فاردي هدف التعادل للثعالب، وأضاف كيليتشي الهدف الثاني، ليرفع ليتسر رصيده إلى 32 نقطة ويرتقي إلى وصافة البريميرليج، بفارق ثلاث نقاط عن مانشستر سيتي الثاني، في المقابل تجمد رصيد التوفيز عند 14 نقطة في المركز السابع عشر.
مانشستر سيتي - تشيلسي

مانشستر سيتي يفوز على تشيلسي ويرتقي للمركز الثالث

حقق مانشستر سيتي فوزًا ثمينًا على نظيره تشيلسي، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب الاتحاد، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشرة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وأحرز كيفن دي بروين ورياض محرز هدفي السيتي، فيما سجل نجولو كانتي هدف البلوز، ليرفع السيتزنز رصيده إلى 28 نقطة، في المركز الثالث بفارق نقطتين عن تشيلسي الذي تراجع للمركز الرابع، وبفارق نقطة عن ليستر سيتي الذي يحتل المركز الثاني، و9 نقاط عن ليفربول المتصدر.
تشيلسي

تشيلسي في صدام ناري مع السيتي بالبريميرليج

تعود عجلة الدوري الإنجليزي للدوران من جديد، اليوم السبت، وذلك عبر لقاءات الجولة رقم 13، وستكون أبرز مباريات الجولة اليوم عندما يستقبل مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع برصيد 25 نقطة، نظيره تشيلسي صاحب المركز الثالث برصيد 26 نقطة، وذلك على ملعب الاتحاد في تمام الساعة 7:30 مساءً، وضمن مباريات نفس الجولة يخوض البرتغالي جوزيه مورينيو أول مباراة له، وذلك عندما يرحل توتنهام هوتسبير صاحب المركز الـ14 برصيد 14 نقطة لمواجهة وست هام الـ16 برصيد 13 نقطة على الملعب الأولمبي، وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا.
فرانك-لامبارد

لامبارد: لن أدرب توتنهام حتى لو بعد 10 أعوام

كشف فرانك لامبارد، المدير الفني لفريق تشيلسي، عن أنه لن يدرب توتنهام حتى لو بعد 10 أعوام، نظرًا لما قدمه له البلوز لاعبا ومدربًا، مؤكدًا احترامه للبلوز. وقال لامبارد عن مورينيو: "لم يكن يرى نفسه مدربا لتوتنهام حينما قال ذلك، عليك أن تحترم حقه في العمل". وصرح لامبارد في المؤتمر التحضيري للمباراة المقبلة: "مورينيو حصل على فريق جيد، كان الفريق المرشح بالنسبة لكثير من الناس في سباق اللقب، حاليا هم في مركز أعتقد أننا يمكننا أن نصفه بالخاطئ لأي سبب كان، لكنهم يمتلكون اللاعبين والمدرب وكل شيء، سيكونون تهديدا للجميع دون شك".
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