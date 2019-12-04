اليونايتد يكبد توتنهام الهزيمة الأولى مع مورينيو

تحرير:علي الزيني ٠٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٧ م

مانشستر يونايتد

حقق فريق مانشستر يونايتد فوزًا ثمينًا على نظيره توتنهام هوتسبير، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «أولد ترافورد»، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر ،من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل ماركوس راشفورد ثنائية اليونايتد، فيما سجل ديلي ألي هدف توتنهام الوحيد، ليرفع فريق الشياطين الحمر رصيده إلى 21 نقطة يرتقي إلى المركز السادس في جدول ترتيب البريميرليج، في المقابل تجمد رصيد توتنهام عند 20 نقطة في المركز الثامن.

سيطر مانشستر يونايتد، على مجريات اللعب، وسجل هدف التقدم في الدقيقة السادسة، عن طريق راشفورد، الذي أطلق تسديدة صاروخية، اصطدمت بيد الحارس جازانيجا وسكنت الشباك. وانتظر فريق توتنهام، حتى الدقيقة 39، وأدرك هدف التعادل، بعد تسديدة من أورييه، تصدى لها دي خيا، وعادت إلى ديلي ألي داخل منطقة الجزاء، وسدد كرة