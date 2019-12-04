رياضة

اليونايتد يكبد توتنهام الهزيمة الأولى مع مورينيو

تحرير:علي الزيني ٠٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٧ م
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
حقق فريق مانشستر يونايتد فوزًا ثمينًا على نظيره توتنهام هوتسبير، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «أولد ترافورد»، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر ،من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل ماركوس راشفورد ثنائية اليونايتد، فيما سجل ديلي ألي هدف توتنهام الوحيد، ليرفع فريق الشياطين الحمر رصيده إلى 21 نقطة يرتقي إلى المركز السادس في جدول ترتيب البريميرليج، في المقابل تجمد رصيد توتنهام عند 20 نقطة في المركز الثامن.
سيطر مانشستر يونايتد، على مجريات اللعب، وسجل هدف التقدم في الدقيقة السادسة، عن طريق راشفورد، الذي أطلق تسديدة صاروخية، اصطدمت بيد الحارس جازانيجا وسكنت الشباك. وانتظر فريق توتنهام، حتى الدقيقة 39، وأدرك هدف التعادل، بعد تسديدة من أورييه، تصدى لها دي خيا، وعادت إلى ديلي ألي داخل منطقة الجزاء، وسدد كرة
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ليفربول- ايفرتون

ديربي الميرسيسايد.. ليفربول يقسو على إيفرتون بخماسية

حقق فريق ليفربول فوزًا كبيرًأ على نظيره إيفرتون، بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «أنفيلد»، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر، من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وشهدت المواجهة غياب الدولي المصري محمد صلاح، رغم جاهزيته، إلا أن يورجن كلوب لم يشركه.. الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 43 نقطة، منفردًا بصدارة البريميرليج، بفارق ثماني نقاط عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني، في المقابل تجمد رصيد إيفرتون عند 14 نقطة في المركز الثامن عشر.
تشيلسي

تريزيجيه يسجل وتشيلسي يخطف الفوز من أستون فيلا بالبريميرليج

نجح فريق تشيلسي الإنجليزي في اقتناص فوزا صعبا من نظيره أستون فيلا بنتيجة هدفين لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الـ15 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، على ملعب ستامفورد بريدج، وسجل هدفي البلوز تامي إيراهام في الدقيقة 24، وميسون ماونت في الدقيقة 48، بينما سجل هدف الفلاينز محمود تريزيجيه في الدقيقة 41.. وبهذا الفوز يحتل فريق تشيلسي المركز الرابع من جدول البريميرليج برصيد 29 نقطة، بينما تجمد رصيد فريق أستون فيلا عند النقطة 15 في المركز الخامس عشر.
الخطيب وتركي‎ (2)

مجلس الأهلي يوجه رسالة لتركي آل الشيخ

حرص مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، على توجيه رسالة لتركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، متمنيًا له الشفاء العاجل، بعد مروره بوعكة صحية في الفترة الأخيرة، وكتبت حسابات الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت عنوان "خالص التمنيات بالشفاء العاجل": "مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب يتمنى الشفاء العاجل لمعالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، الذي يمر بوعكة صحية، داعين المولى عز وجل أن يعود من رحلته العلاجية بسلامة الله إلى وطنه وأسرته ومحبيه بأتم صحة وكل الخير".
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ليفربول - جينيك

ليفربول واليونايتد في قمم نارية بالبريميرليج اليوم

تتواصل اليوم مباريات الجولة رقم 15 من الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يستقبل ليفربول نظيره إيفرتون على ملعب الأنفيلد في ديربي الميرسيسايد، وذلك في تمام الساعة 10:15 مساء، ويحتل ليفربول صدارة جدول الترتيب برصيد 40 نقطة، بينما يتواجد إيفرتون في المركز 17 برصيد 14 نقطة، وسبق وأن تواجه الفريقان في 54 مباراة سابقة في عصر البريميرليج، حقق خلالها ليفربول الانتصار في 23 مباراة مقابل 9 انتصارات لإيفرتون وانتهت 22 مواجهة بالتعادل، وسجل لاعبو الريدز في تلك المباريات 72 هدفًا، واستقبلت شباكهم 46 هدفًا.
مانشستر يونايتد - شيفلد يونايتد

شيفيلد يُفسد ريمونتادا مانشستر يونايتد بتعادل مثير

بعد مباراة مثيرة، حسم التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلها، مواجهة مانشستر يونايتد ونظيره شيفيلد يونايتد، التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب «برامال لين»، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشرة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليرفع فريق الشياطين الحمر رصيده إلى 17 نقطة في المركز التاسع بجدول ترتيب بطولة البريميرليج، بفارق الأهداف عن توتنهام الذي يحتل المركز العاشر، في المقابل وصل شيفيلد إلى النقطة الـ18 في المركز السادس، بفارق نقطة عن وولفرهامبتون الخامس.
بوجبا

سولسكاير: أتمنى مشاهدة بوجبا في 2019

علق النرويجي أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، على تولي جوزيه مورينيو المهمة الفنية لتوتنهام، خلفًا للمدرب الأرجنتيني المقال ماوريسيو بوكيتينو، وذلك حسبما أفاد في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة اليونايتد وشيفيلد يونايتد، المقرر إقامتها الأحد المقبل في الجولة الـ13 من "البريميرليج". وقال سولسكاير: "يمكنني البدء بالقول إنه من الجيد عودة مورينيو من جديد، فعودة مورينيو جيدة بالنسبة لكم (وسائل الإعلام) وربما بالنسبة لي أيضًا، وبالنسبة لماوريسيو (بوكيتينو)، فمن المحزن دائمًا أن يفقد زميل لك عمله قبل الكريسماس، وأتمنى له الأفضل".
جوزيه مورينيو (1)

مورينيو: سأرتكب أخطاء جديدة مع توتنهام

تحدث البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني الجديد لفريق توتنهام الإنجليزي، مشيدًا بما قدمه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، ومشيرًا إلى أنه لا يمتلك خبرة جيدة في التعامل مع الفرق في منتصف الموسم. وتولى مورينيو الإدارة الفنية خلفًا لبوكيتينو، وخلال المؤتمر الصحفي المنعقد لتقديم مورينيو مدربًا للسبيرز، قال: "أولا وقبل كل شيء، أعتقد أنني يجب عليَّ التحدث عن ماوريسيو، وأن أهنئه على العمل الذي قدمه داخل النادي". وأضاف: "دائمًا سيكون مرحبًا به في النادي، يمكنه المجىء في أي وقت، ومن تجربتي التدريبية سيجد فريقا رائعا يعمل معه وسيكون له مستقبل عظيم".
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