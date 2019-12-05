المسماري: معركة الجيش الليبي أصبحت ضد أطماع تركيا

٠٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٦ ص

المتحدث باسم الجيش الليبي العميد أحمد المسماري

أعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي العميد أحمد المسماري، أن الجيش الليبي سيواجه بكل قوة الاتفاق الذي عقده فايز السراج مع تركيا والذي يهدد ثروة وسيادة ليبيا، مشيرًا إلى أن المعركة أصبحت ضد الأطماع التركية في الأراضي الليبية، مضيفا خلال مؤتمر صحفي، أوردته قناة "العربية" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، أن سلاح الجو الليبي يفرض سيطرة مطلقة فوق أجواء البلاد، مؤكدًا أن معركة الجيش الليبي تهدف لمنع داعش والقاعدة من التحصن في ملاذ آمنة على الأراضي الليبية، لافتا إلى أن الجيش اتخذ كل الترتيبات لإعادة هيكلة بعض الوحدات في الغرب.

وقال المسماري، إن القوات المسلحة تمكنت من التقدم في زارة وخلة الفرجان والهضبة في الغرب، وتابع "القوات المسلحة تحقق تقدما مهما في العزيزية"، وبث المتحدث باسم الجيش الليبي فيديو لمظاهرات شعبية في طرابلس ضد الميليشيات.يشار إلى أن تركيا وقعت مع حكومة الوفاق الليبية الأسبوع الماضي اتفاقيات حول تعزيز التعاون