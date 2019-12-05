سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

المسماري: معركة الجيش الليبي أصبحت ضد أطماع تركيا

٠٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٦ ص
المتحدث باسم الجيش الليبي العميد أحمد المسماري
المتحدث باسم الجيش الليبي العميد أحمد المسماري
أعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي العميد أحمد المسماري، أن الجيش الليبي سيواجه بكل قوة الاتفاق الذي عقده فايز السراج مع تركيا والذي يهدد ثروة وسيادة ليبيا، مشيرًا إلى أن المعركة أصبحت ضد الأطماع التركية في الأراضي الليبية، مضيفا خلال مؤتمر صحفي، أوردته قناة "العربية" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، أن سلاح الجو الليبي يفرض سيطرة مطلقة فوق أجواء البلاد، مؤكدًا أن معركة الجيش الليبي تهدف لمنع داعش والقاعدة من التحصن في ملاذ آمنة على الأراضي الليبية، لافتا إلى أن الجيش اتخذ كل الترتيبات لإعادة هيكلة بعض الوحدات في الغرب.
وقال المسماري، إن القوات المسلحة تمكنت من التقدم في زارة وخلة الفرجان والهضبة في الغرب، وتابع "القوات المسلحة تحقق تقدما مهما في العزيزية"، وبث المتحدث باسم الجيش الليبي فيديو لمظاهرات شعبية في طرابلس ضد الميليشيات.يشار إلى أن تركيا وقعت مع حكومة الوفاق الليبية الأسبوع الماضي اتفاقيات حول تعزيز التعاون
اقرأ المزيد
مظاهرات العراق

حراك العراق يوجه بوصلة الكتل لاختيار خليفة عبد المهدي

بدأ العراق رحلة البحث عن رئيس الحكومة الجديد، وأصبحت هذه الخطوة هي الشغل الشاغل للشارع العراقي المنتفض، حيث يترقب العراقيون تحديد هذه الشخصية، نظرا لأن منصب رئيس الوزراء، بحسب نظام الحكم الذي أقره الدستور العراقي، يعد أهم منصب في الدولة، فهو رئيس السلطة التنفيذية والقائد العام للقوات المسلحة. وبعد أكثر من شهرين من اندلاع تظاهرات غاضبة راح ضحيتها ما لا يقل عن 450 قتيلا وأكثر من 17 ألف جريح، جاءت استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بعد أن طالب المحتجون باستقالة رئيس الوزراء وتشكيل حكومة انتقالية تقود البلاد.
مستوطنون

الضفة الغربية: تجريف أراض جنوب نابلس ودهس 3 فلسطينيين

جرفت آليات تابعة للمستوطنين، اليوم الأربعاء، مساحات من الأراضي بقرية بورين جنوب نابلس شمال الضفة الغربية، بينما قام مستوطن بدهس 3 فلسطينيين شرق مدينة قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة. وقال مسئول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن جرافات المستوطنين قامت بتجريف واسع خلف منزل المواطنة أم ايمن صوفان في بورين. في سياق آخر، أصيب ثلاثة مواطنين فلسطينيين، ليلة أمس جراء دهسهم من قبل مستوطن، قرب المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية.
التظاهر -في -لبنان (4)

الأزمة اللبنانية بين تفاؤل عون وضبابية المشهد

"المرحلة المقبلة ستشهد ما يرضي جميع اللبنانيين"، بهذه الكلمات عبر الرئيس اللبناني ميشال عون عما هو قادم حاملا الكثير من التفاؤل في محاولة لطمأنة الشارع اللبناني بقرب انتهاء الأزمة التي يشهدها لبنان منذ ما يقرب من شهرين. جرعة التفاؤل هذه يبدو أنها في غير محلها، نظرا لاستمرار اشتعال الشارع، حيث يواصل المحتجون في عدد من المناطق اللبنانية التحركات الاحتجاجية التي تركز على إغلاق المرافق والمؤسسات العامة وقطع الطرق، مع استمرار أزمة تكليف رئيس للحكومة التي لم تراوح مكانها بعد أكثر من شهر على استقالة سعد الحريري، تحت ضغط الشارع.
السودان

23 قتيلًا و130 جريحًا في حريق مصنع بالسودان

أعلن مجلس الوزراء السوداني اليوم الثلاثاء، سقوط 23 قتيلا وأكثر من 130 جريحا حتى الآن جراء حريق هائل شهدته المنطقة الصناعية بالخرطوم بحري "شمال العاصمة السودانية" في مصنع "سالومي للسيراميك". وأكد المجلس، في بيان، أن الجرحى تُقدم لهم العناية الطبية حاليا بعدة مستشفيات في الخرطوم.. مشيرا إلى أن وزارة الصحة الاتحادية استنفرت كافة قدراتها لمواجهة الموقف وأطلقت نداء للمواطنين للتبرع بالدم لمواجهة الاحتياجات المتزايدة.
اقرأ المزيد من الأخبار
رجب-طيب-اردوغان-رئيس-تركيا-05

تركيا تعتقل 46 شخصًا انتقدوا عدوانها على سوريا

اعتقلت السلطات التركية 46 شخصاً لانتقادهم العدوان التركي على شمال شرق سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. وذكرت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم السبت، أن قوات الأمن التركية اعتقلت ستة وأربعين شخصا في مدينة أضنة جنوب شرق البلاد، على خلفية انتقادهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي التوغل التركي في سوريا، ووجهت إليهم السلطات اتهامات بالتحريض على الكراهية وإهانة الدولة التركية.
ميليشيات ليبية - ليبيا

الجيش الليبي: تدمير 19 مدرعة تركية في مصراتة

أعلن الجيش الوطني الليبي، فجر اليوم الثلاثاء، أن سفينة مدنية تركية وصلت إلى ميناء مدينة مصراتة الخاضع لسيطرة حكومة الوفاق، وعلى متنها آليات ومدرّعات عسكرية، لاستخدامها في أعمال عدوانية ضد أمن ليبيا، وذلك في خرق آخر من طرف أنقرة لقرار مجلس الأمن الدولي، الذي يحظر بيع ونقل الأسلحة إلى ليبيا. وقالت القيادة العامة للجيش الليبي، في بيان، أنه "بناء على المعلومات الاستخباراتية الدقيقة، تم رصد ومتابعة عملية نقل عدد 19 مدرعة بواسطة السفينة المدنية التركية (كوسافاك رست) من تركيا إلى ميناء الحديد والصلب بمنطقة مصراتة، أمس الإثنين".
الليرة-التركية (4)

تفاقم العجز في الميزانية التركية.. وارتفاع بمعدل البطالة

كشفت بيانات صادرة عن وزارة المالية التركية، الجمعة، وصول عجز ميزانية البلاد إلى 2.58 مليار دولار، خلال أكتوبر الماضي، بحسب "سكاي نيوز عربية". وقالت الوزارة، إن العجز الأولي الذي يستثني مدفوعات فوائد الدين، بلغ 8.1 مليار ليرة، وسط مخاوف اقتصادية في البلاد. وبلغ عجز الميزانية 100.7 مليار ليرة، في الأشهر العشرة الأولى من العام، بحسب الأرقام، مقارنة مع 62.1 مليار ليرة، في الفترة ذاتها من العام الماضي، وفق ما نقلت "رويترز". وفي برنامجها الاقتصادي الممتد لثلاث سنوات، تقدر أنقرة العجز بنحو 125 مليار ليرة في 2019 بأكمله.
قصف سوريا

مقتل شخصين وإصابة 7 آخرين جراء إطلاق نار في سوريا

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، و مقره لندن، مقتل شخصين وإصابة 7 آخرين بجروح، جراء إطلاق دورية تركية النار على المدنيين في ريف عين العرب (كوباني)، إذ ذكر المرصد، وفقا لقناة العربية الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن عناصر الدورية التركية أطلقوا النار على الأهالي الذين كانوا يرشقون الدورية المشتركة بالحجارة والأحذية بريف عين العرب، كتعبير عن استيائهم من الاتفاق الروسي - التركي، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 7 آخرين.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]