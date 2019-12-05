رياضة

ديربي الميرسيسايد.. ليفربول يقسو على إيفرتون بخماسية

تحرير:علي الزيني ٠٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٠ ص
ليفربول
ليفربول
حقق فريق ليفربول فوزًا كبيرًأ على نظيره إيفرتون، بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «أنفيلد»، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر، من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وشهدت المواجهة غياب الدولي المصري محمد صلاح، رغم جاهزيته، إلا أن يورجن كلوب لم يشركه.. الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 43 نقطة، منفردًا بصدارة البريميرليج، بفارق ثماني نقاط عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني، في المقابل تجمد رصيد إيفرتون عند 14 نقطة في المركز الثامن عشر.
سجل ليفربول هدف التقدم، في الدقيقة السادسة، عن طريق أوريجي، بعدما راوغ بها الحارس وسدد الكرة في الشباك الخالية، وبعد مرور 10 دقائق، أضاف شاكيري الهدف الثاني، بعدما استقبل تمريرة ماني، بتسديدة أرضية سكنت الشباك. وفي الدقيقة 21، قلص إيفرتون الفارق، بعد تمريرة خلف الدفاع حولها مايكل كين بتسديدة إلى الشباك،
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مانشستر يونايتد - توتنهام

اليونايتد يكبد توتنهام الهزيمة الأولى مع مورينيو

حقق فريق مانشستر يونايتد فوزًا ثمينًا على نظيره توتنهام هوتسبير، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «أولد ترافورد»، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر ،من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل ماركوس راشفورد ثنائية اليونايتد، فيما سجل ديلي ألي هدف توتنهام الوحيد، ليرفع فريق الشياطين الحمر رصيده إلى 21 نقطة يرتقي إلى المركز السادس في جدول ترتيب البريميرليج، في المقابل تجمد رصيد توتنهام عند 20 نقطة في المركز الثامن.
تشيلسي

تريزيجيه يسجل وتشيلسي يخطف الفوز من أستون فيلا بالبريميرليج

نجح فريق تشيلسي الإنجليزي في اقتناص فوزا صعبا من نظيره أستون فيلا بنتيجة هدفين لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الـ15 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، على ملعب ستامفورد بريدج، وسجل هدفي البلوز تامي إيراهام في الدقيقة 24، وميسون ماونت في الدقيقة 48، بينما سجل هدف الفلاينز محمود تريزيجيه في الدقيقة 41.. وبهذا الفوز يحتل فريق تشيلسي المركز الرابع من جدول البريميرليج برصيد 29 نقطة، بينما تجمد رصيد فريق أستون فيلا عند النقطة 15 في المركز الخامس عشر.
الخطيب وتركي‎ (2)

مجلس الأهلي يوجه رسالة لتركي آل الشيخ

حرص مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، على توجيه رسالة لتركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، متمنيًا له الشفاء العاجل، بعد مروره بوعكة صحية في الفترة الأخيرة، وكتبت حسابات الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت عنوان "خالص التمنيات بالشفاء العاجل": "مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب يتمنى الشفاء العاجل لمعالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، الذي يمر بوعكة صحية، داعين المولى عز وجل أن يعود من رحلته العلاجية بسلامة الله إلى وطنه وأسرته ومحبيه بأتم صحة وكل الخير".
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