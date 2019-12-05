ديربي الميرسيسايد.. ليفربول يقسو على إيفرتون بخماسية

تحرير:علي الزيني ٠٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٠ ص

ليفربول

حقق فريق ليفربول فوزًا كبيرًأ على نظيره إيفرتون، بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «أنفيلد»، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر، من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وشهدت المواجهة غياب الدولي المصري محمد صلاح، رغم جاهزيته، إلا أن يورجن كلوب لم يشركه.. الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 43 نقطة، منفردًا بصدارة البريميرليج، بفارق ثماني نقاط عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني، في المقابل تجمد رصيد إيفرتون عند 14 نقطة في المركز الثامن عشر.

سجل ليفربول هدف التقدم، في الدقيقة السادسة، عن طريق أوريجي، بعدما راوغ بها الحارس وسدد الكرة في الشباك الخالية، وبعد مرور 10 دقائق، أضاف شاكيري الهدف الثاني، بعدما استقبل تمريرة ماني، بتسديدة أرضية سكنت الشباك. وفي الدقيقة 21، قلص إيفرتون الفارق، بعد تمريرة خلف الدفاع حولها مايكل كين بتسديدة إلى الشباك،