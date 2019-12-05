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اليوم طقس دافئ نهارا.. وأمطار على السواحل الشمالية

٠٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٦ ص
طقس معتدل - صورة أرشيفية
طقس معتدل - صورة أرشيفية
تتوقع الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الخميس، طقس دافئ على كافة الأنحاء نهارا بارد ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، وتنشط على البحر الأحمر وخليج السويس وشرق البحر المتوسط ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 14 23شبين الكوم 14 23طنطا 14 22دمنهور 15 22الإسكندرية 14 23بلطيم 15 23مطروح 11 23السلوم 11 24 سيوة 08 22 بورسعيد 16 22دمياط 16 22الزقازيق 14 23الإسماعيلية 11 23السويس 14 23العريش 11 22 رفح 11 21رأس سدر 14 23 نخل 06 20 نويبع 15 23 طابا
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غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى وإنجى الصبان  المدير التنفيذى لشركة فيكتورى لينك .

انتهاء اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الجديدة

أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وتم إرسالها إلى الوزارات لاستطلاع رأيهم فيها، قائلة: "إنه من المقرر استقلال التأمينات الاجتماعية بدءًا من يناير المقبل عن الوزارة، وسيكون منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة مستقل عن وزير التضامن، كما تم الانتهاء من الدراسات اللازمة لدمج صندوقي التأمينات الاجتماعية؛ تحقيقًا للمصلحة الفضلى لأصحاب المعاشات".
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غادة والي في وداعها: فخورة بما حققته لأصحاب المعاشات

قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن أصحاب المعاشات في قلبها وعلى رأسها، وإنها لم تقف ضدهم مطلقا كما يدعي البعض، مضيفة: "أنا فخورة بما تحقق لهم طوال السنوات الست السابقة التي قضيتها في الوزارة ويكفي استرداد 877 مليار جنيه مديونيات لأصحاب المعاشات من الحكومة لصالح التأمينات، وتم زيادة الحد الأدنى المعاشات من 150 إلى 900 جنيه بزيادة 67%، وكذلك إصدار قانون موحد للتأمينات يعالج الثغرات في كل القوانين السابقة به عدد من المزايا لم تكن من قبل إذ يقلل التأمينات ويزيد المعاش ويربط الزيادة بالتضخم سنويا".
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إلحاق الأطباء بنظام التدريب الجديد ببرنامج الزمالة

أعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، أن نظام تدريب الأطباء ببرنامج الزمالة المصرية تم دراسته والإعداد له منذ فترة للتأكد من إمكانية تطبيقه بشكل دقيق على أرض الواقع، منوهة بأن شعار الفترة القادمة هو تعليم الطبيب المصري، إذ أن مسؤولية الدولة هي الاهتمام بمصلحة الطبيب وذلك ضمن واجباتها للحفاظ على حق المريض في الحصول على خدمة طبية من خلال طبيب مؤهل ومدرب، جاء ذلك خلال لقائها وفدا من نقابة الأطباء يضم الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام النقابة.
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التعليم: في أول يناير مصر تقدم هدية لإفريقيا

أعلن الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم الفني لشؤون المعلمين، أنه سيتم ترجمة البوابة الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة مؤخرا، إلى اللغة الفرنسية اعتبارا من الأول من يناير المقبل، كإهداء من مصر للدول الإفريقية التي تتحدث الفرنسية، وهذه البوابة بها ذكاء اصطناعي ولا يوجد بها تدخل بشرى، وذلك يعد من المشروعات التي تقدمها الوزارة، جاء ذلك في كلمته عمر خلال حفل تكريم الوزارة، اليوم الخميس، لمنسقي مشروع برنامج دعم وتطوير اللغة الفرنسية في المدارس الرسمية المصرية، والذي تم تنفيذه بالتعاون بين الوزارة وسفارة فرنسا بمصر.
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الأرصاد: اليوم ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس مائل للدفء شمالا حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.
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الأرصاد: اليوم انخفاض طفيف في درجات الحرارة

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأحد، طقس مائل للدفء شمالا مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد مع فرصة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر المتوسط؛ ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين.
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الأرصاد: طقس اليوم دافئ على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس، طقس دافئ على كافة الأنحاء نهارا بارد ليلا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشرقية، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وتكون كثيفة على بعض المناطق، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر.
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الأرصاد: غدا طقس معتدل نهارا بارد ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الإثنين، طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارا مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية والبحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية شرقا، وحالة البحرين الأحمر والمتوسط معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية.
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