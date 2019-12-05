اليوم طقس دافئ نهارا.. وأمطار على السواحل الشمالية

٠٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٦ ص

طقس معتدل - صورة أرشيفية

تتوقع الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الخميس، طقس دافئ على كافة الأنحاء نهارا بارد ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، وتنشط على البحر الأحمر وخليج السويس وشرق البحر المتوسط ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 14 23شبين الكوم 14 23طنطا 14 22دمنهور 15 22الإسكندرية 14 23بلطيم 15 23مطروح 11 23السلوم 11 24 سيوة 08 22 بورسعيد 16 22دمياط 16 22الزقازيق 14 23الإسماعيلية 11 23السويس 14 23العريش 11 22 رفح 11 21رأس سدر 14 23 نخل 06 20 نويبع 15 23 طابا