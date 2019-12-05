رياضة

خليجي 24.. العراق يتسلح بالتاريخ لإسقاط البحرين

٠٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٠ ص
البحرين - العراق
البحرين - العراق
يلتقي المنتخب العراقي مع نظيره البحريني، اليوم الخميس، في تمام الساعة الرابعة مساءً، في إطار الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج العربي الرابعة والعشرين، التي تستضيفها قطر حتى الثامن من الشهر الحالي. وأبرز ما يميز قمة العراق والبحرين أنها مواجهة أصبحت متجددة، فقد التقى المنتخبان ثلاث مرات عام 2019، وكانت المواجهة الأولى بين المنتخبين في نهائي بطولة غرب آسيا 2019، وانتهت بفوز البحرين وتتويجه باللقب، بينما كان اللقاءان الآخران ضمن مباريات المجموعة الثالثة في إطار التصفيات المزدوجة، وتعادل المنتخبان في المباراتين ذهابا (1-1) وإيابا (0-0).
ويسعى المنتخب العراقي إلى أن يتوج مشاركته في خليجي 24 باللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 1988، في حين لم يحرز البحرين اللقب إطلاقا. العراق برز بشكل جيد في خليجي 24 وحقق الانتصار على قطر والإمارات وتعادل بعشرة لاعبين مع اليمن دون أهداف، في حين تأهل المنتخب البحريني بعد فوزه الكبير على الكويت 4-2 وبفارق
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