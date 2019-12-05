البيت الأبيض: مستعدون للدفاع عن ترامب أمام «الشيوخ»

٠٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٣ ص

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - صورة أرشيفية

أكد البيت الأبيض استعداده لبذل جهود كبيرة للدفاع بقوة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال جلسة مساءلته داخل مجلس الشيوخ الأمريكي، في الوقت الذي يتحرك فيه مجلس النواب للتصويت على عزله، مشيرا إلى أنه سيدافع بقوة عن ترامب خلال محاكمة شبه مؤكدة لعزله داخل مجلس الشيوخ في الأسابيع المقبلة، وذلك في الوقت الذي أدلى فيه خبراء قانونيون بشهادتهم خلال جلسة استماع مثيرة للجدل داخل مجلس النواب بدعوة من ديمقراطيي المجلس، أفادوا فيها بأن تعاملات ترامب مع أوكرانيا مثلت جريمة تستحق العزل.

من جانبه، أخبر المدير التشريعي بالبيت الأبيض إريك أولاند، صحفيين، أن ترامب يريد عرض قضيته بالكامل أمام مجلس الشيوخ، معلنا بذلك استراتيجية قد تشمل شهود عيان على أرض الواقع بدلا من الإدلاء بالشهادات المسجلة عبر أشرطة الفيديو المصورة، التي تم إدخالها في حيز الأدلة خلال إجراءات عزل الرئيس الأمريكي الأسبق