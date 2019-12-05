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البيت الأبيض: مستعدون للدفاع عن ترامب أمام «الشيوخ»

٠٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٣ ص
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - صورة أرشيفية
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - صورة أرشيفية
أكد البيت الأبيض استعداده لبذل جهود كبيرة للدفاع بقوة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال جلسة مساءلته داخل مجلس الشيوخ الأمريكي، في الوقت الذي يتحرك فيه مجلس النواب للتصويت على عزله، مشيرا إلى أنه سيدافع بقوة عن ترامب خلال محاكمة شبه مؤكدة لعزله داخل مجلس الشيوخ في الأسابيع المقبلة، وذلك في الوقت الذي أدلى فيه خبراء قانونيون بشهادتهم خلال جلسة استماع مثيرة للجدل داخل مجلس النواب بدعوة من ديمقراطيي المجلس، أفادوا فيها بأن تعاملات ترامب مع أوكرانيا مثلت جريمة تستحق العزل.
من جانبه، أخبر المدير التشريعي بالبيت الأبيض إريك أولاند، صحفيين، أن ترامب يريد عرض قضيته بالكامل أمام مجلس الشيوخ، معلنا بذلك استراتيجية قد تشمل شهود عيان على أرض الواقع بدلا من الإدلاء بالشهادات المسجلة عبر أشرطة الفيديو المصورة، التي تم إدخالها في حيز الأدلة خلال إجراءات عزل الرئيس الأمريكي الأسبق
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دونالد ترامب

خلافات ترامب وماكرون تهدم قمة الناتو السبعين

منذ بداية الاجتماع السبعين للناتو، الذي كان يهدف إلى تعزيز وحدة الحلف العسكري الأكبر في العالم، لم يشك أحد في قدرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هدم الأهداف الرئيسية لمثل هذا الاجتماع، حيث أوضح أنه يعتزم نقل خلافاته مع بعض الدول إلى مستويات جديدة. وعلى الرغم من جلوس ترامب بين زعيمين، يفترض من الناحية النظرية أن يكونا من أقرب حلفاء الولايات المتحدة، وهما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الحكومة الكندية جاستن ترودو، فإن ترامب دخل في مشادة مع الجانبين من خلال كلمته فى المحفل.
مارك-اسبر (2)

وزير الدفاع الأمريكي: سنبقي 600 جندي في سوريا

أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، اليوم الخميس، أن القوات التابعة للولايات المتحدة الأمريكية أتمت انسحابها من منطقة شمال شرقي سوريا. وقال إسبر حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية " في نبأ عاجل لها، إن الولايات المتحدة ستبقي نحو 600 جندي في سوريا، مشيرا إلى أمكانية تقليص العدد إذا قررت دول حليفة إرسال قوات تابعة لها.
الأمم-المتحدة

مسؤول: 45% من سكان الأرض في حاجة للمساعدة عام 2020

صرح وكيل الأمين العام للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة (أوتشا) مارك لوكوك بأن هناك أعدادا قياسية تصل إلى 168 مليون شخص حول العالم، مما يمثل نحو 45% من إجمالي سكان كوكب الأرض سيكونوا في حاجة للمساعدة والحماية من الأزمات التي تمتد لأكثر من 50 دولة، في عام 2020، وهو أعلى رقم يصل إليه أعداد المحتاجين للمساعدة الإنسانية منذ عقود. وقال لوكوك صحفيين في جنيف -خلال إطلاق نشرة "اللمحة العامة عن العمل الإنساني العالمي "التابعة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية اليوم الأربعاء - إن الصدمات المناخية وتفشي الأمراض المعدية المستشرية، إلى جانب احتدام حدة النزاعات طويلة الأمد، كلها أمور أدت إلى تزايد المحتاجين لمساعدة إنسانية وحماية في العالم بنحو 22 مليون شخص خلال العام الماضي، بحسب ما أورد الموقع الرسمي للأمم المتحدة.
البنتاجون

البنتاجون: أدلة جديدة عن تهديد إيراني للمصالح الأمريكية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الأربعاء، عن وجود أدلة جديدة عن تهديد إيراني للقوات والمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط. وقال البنتاجون ـ حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، إن إيران حركت قوات وأسلحة بشكل يثير مخاوف الولايات المتحدة من هجوم محتمل إذا أمر النظام الإيراني به، فيما أكدت على أنه لا توجد أدلة على وجود تهديد إيراني لمسؤولين أمريكيين. من جانبها، قالت المتحدثة باسم البنتاجون، ريبيكا ريبريتش لـ"سكاي نيوز عربية": "نواصل مراقبة النظام الإيراني وجيشه ووكلاءه، وجاهزون جدا للدفاع عن القوات والمصالح الأمريكية إذا احتجنا لذلك".
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البنتاجون

البنتاجون: أدلة جديدة عن تهديد إيراني للمصالح الأمريكية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الأربعاء، عن وجود أدلة جديدة عن تهديد إيراني للقوات والمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط. وقال البنتاجون ـ حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، إن إيران حركت قوات وأسلحة بشكل يثير مخاوف الولايات المتحدة من هجوم محتمل إذا أمر النظام الإيراني به، فيما أكدت على أنه لا توجد أدلة على وجود تهديد إيراني لمسؤولين أمريكيين. من جانبها، قالت المتحدثة باسم البنتاجون، ريبيكا ريبريتش لـ"سكاي نيوز عربية": "نواصل مراقبة النظام الإيراني وجيشه ووكلاءه، وجاهزون جدا للدفاع عن القوات والمصالح الأمريكية إذا احتجنا لذلك".
دونالد ترامب

الثلاثاء المقبل.. تاريخ الحسم في عزل ترامب

تعتزم لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي، الثلاثاء المقبل، التصويت على تقرير عزل الرئيس دونالد ترامب بتهمة طلب المساعدة من دولة أجنبية لتشويه سمعة خصمه السياسي، جو بايدن. وذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية أن ملف القضية الذي أعده رئيس اللجنة آدم شيف، لعزل ترامب بعد مزاعم أن ترامب حث أوكرانيا على تشويه سمعة خصمه السياسي جو بايدن، سيكون متاحا لأعضاء اللجنة بداية من يوم غد الاثنين. وإذا وافقت لجنة الاستخبارات على التقرير ستتم إحالته إلى اللجنة القضائية التي من المقرر أن تبدأ جلسات استماع حول الموضوع الأربعاء المقبل.
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بايدن: بقاء ترامب داخل البيت الأبيض خطر على أمريكا

قال نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، إن بقاء الرئيس دونالد ترامب، لمدة 8 سنوات في السلطة سيكون له تأثير على هوية الأمة الأمريكية، منوها بأنه لا يجب السماح بحدوث ذلك. وكتب بايدن في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع "تويتر"، اليوم الأحد: "بقاء الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، لمدة 8 سنوات في السلطة سيكون له تأثير على هوية الأمة الأمريكية، لا يجب السماح بحدوث ذلك، يجب أن نبقيه رئيسا لمرحلة رئاسية واحدة فقط"، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم".
دونالد ترامب

هل انتصر ترامب على الديمقراطيين في «الذمة المالية»؟

اعتبرت الأوساط السياسية في الولايات المتحدة، قرار المحكمة العليا بمنع مجلس النواب من الحصول على السجلات المالية للرئيس دونالد ترامب في الوقت الحالي، انتصارًا مهما للأخير، خاصة في ظل المعركة الشرسة التي يواجهها من أعضاء الكونجرس. ويمثل هذا الحكم فوزًا لترامب، الذي يقاتل على عدة جبهات لحماية السجلات المالية الخاصة به، لا سيما في ظل سعي الديمقراطيين للاطلاع عليها وكشفها للرأي العام، وهو الأمر الذي قد يحرج موقف الرئيس الأمريكي على مستوى الجبهة الداخلية.
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