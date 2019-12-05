قمة خارج التوقعات بين قطر والسعودية في خليجي 24

٠٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٨ ص

السعودية

يشهد الدور نصف النهائي من بطولة خليجي 24، اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة مساءً، مواجهة قمة بين قطر صاحبة الضيافة، والسعودية على استاد الجنوب في الوكرة. وتبرز المواجهة بين قطر بطلة آسيا والسعودية الساعية إلى إحراز لقبها الخليجي الرابع، وستكون ثأرية للثاني الذي خسر أمام العنابي 0-2 في كأس آسيا مطلع العام الحالي في طريق الأخير إلى إحراز اللقب القاري. أما اللقاء الأخير بين المنتخبين على المستوى الخليجي فكان في الرياض في ديسمبر عام 2014، وتحديدا في المباراة النهائية لخليجي 22، وحقق المنتخب القطري الفوز 2-1 واللقب للمرة الثالثة.

واستهل المنتخبان القطري والسعودي مشواريهما في البطولة بالخسارة، الأول أمام نظيره العراقي، والثاني أمام الكويت قبل أن يستعيدا توازنهما في الجولتين الثانية والثالثة ويضمنا التأهل إلى المربع الذهبي. يعول مدرب قطر الإسباني فيليكس سانشيز على الثالوث الخطير المكون من الجناحين أكرم عفيف، أفضل لاعب في آسيا

واستهل المنتخبان القطري والسعودي مشواريهما في البطولة بالخسارة، الأول أمام نظيره العراقي، والثاني أمام الكويت قبل أن يستعيدا توازنهما في الجولتين الثانية والثالثة ويضمنا التأهل إلى المربع الذهبي.

يعول مدرب قطر الإسباني فيليكس سانشيز على الثالوث الخطير المكون من الجناحين أكرم عفيف، أفضل لاعب في آسيا 2019، وحسن الهيدوس، ومعهما المعز علي.



وفي المقابل، يتطلع الأخضر السعودي إلى بلوغ النهائي للمرة الخامسة، ومن ثم البحث عن اللقب الرابع في تاريخه.



ويسعى المنتخب السعودي إلى مواصلة تفوقه التاريخي على قطر، إذ سبق للمنتخبين أن تقابلا 38 مرة، في مختلف البطولات والمنافسات الرسمية والمباريات الودية، فاز الأخضر في 17 مباراة، مقابل 6 انتصارات لقطر، بينما فرض التعادل نفسه على 15 مباراة، وشهدت المواجهات تسجيل قطر 27 هدفا، مقابل 52 هدفًا سعوديا.

