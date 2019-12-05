رياضة

قمة خارج التوقعات بين قطر والسعودية في خليجي 24

٠٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٨ ص
السعودية
السعودية
يشهد الدور نصف النهائي من بطولة خليجي 24، اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة مساءً، مواجهة قمة بين قطر صاحبة الضيافة، والسعودية على استاد الجنوب في الوكرة. وتبرز المواجهة بين قطر بطلة آسيا والسعودية الساعية إلى إحراز لقبها الخليجي الرابع، وستكون ثأرية للثاني الذي خسر أمام العنابي 0-2 في كأس آسيا مطلع العام الحالي في طريق الأخير إلى إحراز اللقب القاري. أما اللقاء الأخير بين المنتخبين على المستوى الخليجي فكان في الرياض في ديسمبر عام 2014، وتحديدا في المباراة النهائية لخليجي 22، وحقق المنتخب القطري الفوز 2-1 واللقب للمرة الثالثة.
واستهل المنتخبان القطري والسعودي مشواريهما في البطولة بالخسارة، الأول أمام نظيره العراقي، والثاني أمام الكويت قبل أن يستعيدا توازنهما في الجولتين الثانية والثالثة ويضمنا التأهل إلى المربع الذهبي. يعول مدرب قطر الإسباني فيليكس سانشيز على الثالوث الخطير المكون من الجناحين أكرم عفيف، أفضل لاعب في آسيا
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إيدين هازارد (2)

أرقام صادمة.. ماذا يقدم ريال مدريد في غياب هازارد؟

أصدر ريال مدريد بيانا حول الإصابة التي يعاني منها البلجيكي إيدين هازارد، إذ تعرض لها خلال مواجهة باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا. وقال البيان، الذي نشره النادي على موقعه الرسمي على الإنترنت: "بعد الاختبارات التي أجريت على لاعبنا إيدين هازارد من قبَل الجهاز الطبي لريال مدريد، تم تشخيص إصابة اللاعب بشرخ في قدمه اليمنى، وفي انتظار التطورات". وفي نفس السياق، أشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أنه بهذا التشخيص يتأكد غياب البلجيكي عن مواجهة الغريم التقليدي برشلونة، في الكلاسيكو المقرر إقامته يوم 18 ديسمبر الجاري.
إدين هازارد

صدمة.. تأكد غياب إيدين هازارد عن الكلاسيكو

أصدر ريال مدريد بيانا حول الإصابة التي يعاني منها البلجيكي إيدين هازارد، إذ تعرض لها خلال مواجهة باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا. وقال البيان، الذي نشره النادي على موقعه الرسمي على الإنترنت: "بعد الاختبارات التي أجريت على لاعبنا إيدين هازارد من قبل الجهاز الطبي لريال مدريد، تم تشخيص إصابة اللاعب بشرخ في قدمه اليمنى، وفي انتظار التطورات". وفي نفس السياق، أشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أنه بهذا التشخيص يتأكد غياب البلجيكي عن مواجهة الغريم التقليدي برشلونة، في الكلاسيكو المقرر إقامته يوم 18 ديسمبر الجاري.
الزمالك- والشرقية (2)

مفاجأة.. الأمن رفض نقل لقاء الزمالك وأول أغسطس

فجّر مصدر باتحاد الكرة مفاجأة، عندما أكد أن الأمن لم يوافق على إقامة مباراة نادي الزمالك أمام نظيره أول أغسطس الأنجولي "بريميرو دي أوجوستو"، على استاد الدفاع الجوي، والمقرر لها يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لموسم 2019- 2020، والتي يتذيلها الفارس الأبيض بلا نقاط، عقب السقوط أمام مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة ضمن مواجهات الجولة الأولى بملعب مازيمبي في لوبومباشي.
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قطر

قطر تهزم الإمارات وتتأهل لنصف نهائي خليجي 24

تأهل المنتخب القطري إلى نصف نهائي بطولة كأس «خليجي 24»، بعدما حقق الفوز على الإمارات، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب «خليفة الدولي»، في ختام مباريات الدور الأول من المجموعة الأولى، سجل أكرم عفيف هدف التقدم للعنابي، وأضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني له ولمنتخب بلاده، وقلص علي مبخوت الفارق للأبيض، وعزز حسن الهيدوس تقدم أصحاب الأرض بهدف ثالث، وأحرز مبخوت الهدف الثاني للامارات، واختتم خوخي بوعلام رباعية قطر، الذي رفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني، فيما ودع المنتخب الإماراتي البطولة.
العراق-الإمارات

العراق تواصل صحوتها وتعبر الإمارات بخليجي 24

واصل المنتخب العراقي صحوته ببطولة كأس الخليج العربي، وحقق فوزًا مستحقًا على نظيره الإماراتي، بهدفين نظيفيين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد خليفة الدولي، ضمن الجولة الثانية لبطولة خليجي 24، وتربع على القمة برصيد 6 نقاط فيما تراجع المنتخب الإماراتي من القمة إلى المركز الثالث مؤقتاً، بعدما تجمد رصيده عند 3 نقاط. وأحرز هدفي العراق كل من علاء عباس في الدقيقة السادسة، وعلاء عبد الزهرة في الدقيقة 37، وتصدى محمد الشامسي، حارس الإمارات، لركلة جزاء سددها علي عدنان في الدقيقة 83.
منتخب الكويت

خليجي 24.. الكويت تحسم الديربي بالفوز على السعودية

حقق المنتخب الكويتي فوزًا كبيرًأ على نظيره السعودي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل»، في ختام مواجهات الجولة الأولى من المجموعة الثانية لبطولة كأس الخليج العربي «خليجي 24»، احمد الظفيري سجل هدف التقدم للأزرق، وأضاف سامي الصانع الهدف الثاني، واختتم مبارك الفناني ثلاثية منتخب بلاده، وأحرز فراس البريكان هدف الأخضر، ليرفع منتخب الكويت رصيده إلى ثلاث نقاط المركز الأول بفارق نقطتين عن عمان والبحرين، فيما جاء منتخب السعودية في المركز الأخير بدون نقاط.
منتخب السعودية

قمة مبكرة بين السعودية والكويت في خليجي 24

يتطلع كل من المنتخبين السعودي والكويتي إلى استكشاف فرصه في المنافسة على لقب بطولة كأس الخليج الحالية (خليجي 24) في قطر، عندما يلتقيان اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة مساءً، في قمة مبكرة بالنسخة الحالية من بطولات الخليج، والتي تستضيفها قطر، حتى الثامن من ديسمبر المقبل. ويصطدم الفريقان على استاد عبد الله بن خليفة في أولى مبارياتهما بالبطولة وذلك في المجموعة الثانية بالدور الأول، ويتطلع كل من المنتخبين إلى بداية قوية من خلال هذه المباراة التي قد تحدد بشكل كبير فرص كليهما في المنافسة على التأهل من هذا الدور إلى المربع الذهبي.
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