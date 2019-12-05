الناتو: لابد من حل سياسي لتسوية الأزمة في أفغانستان

٠٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٨ ص

شعار حلف الناتو - صورة أرشيفية

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج، على ضرورة تبني حل سياسي عن طريق التفاوض لتسوية الأزمة في أفغانستان، قائلا: "نحن ملتزمون بمواصلة دعم أفغانستان، لأننا نعتقد اعتقادًا راسخًا بأن أفضل طريقة يدعم بها الناتو جهود السلام، هي أن يتم تدريب قوات الأمن الأفغانية، ومساعدتها، وإسداء المشورة لها حتى تدرك حركة طالبان الإرهابية أنها لن تنتصر أبدا في ساحة المعركة"، وذلك بحسب ما ذكرته قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، في تقرير لها، اليوم الخميس.

وأضاف ستولتنبرج، أن الناتو يرحب بالجهود المبذولة لاستئناف محادثات السلام الأفغانية، لاقتناعه بالحاجة إلى حل سياسي عن طريق التفاوض في أفغانستان. ويذكر أن قمة زعماء حلف شمال الأطلسي (الناتو) تعقد حاليًا في العاصمة البريطانية لندن، بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الـ70 لتأسيس الحلف، التي بدأت أمس الأول الثلاثاء.وفي