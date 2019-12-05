جريمة

تنفيذ 72 حكمًا قضائيًا وضبط 5256 مخالفة بالجيزة

تحرير:سماح عوض الله ٠٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢١ ص
قوات فى حملة أمنية
قوات فى حملة أمنية
شنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة، حملة أمنية مكبرة تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة، لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وضبط الخارجين عن القانون والقضاء على حائزي الأسلحة النارية، وضبط تجار المواد المخدرة. وأسفرت الحملة على مدار 24 ساعة، عن ضبط 64 متهمًا بحيازة الأسلحة والاتجار فى المواد المخدرة، كما حررت قوات الحملة 5256 مخالفة ضد إشغالات الطرق والباعة الجائلين، وخاصة المعتدين على حرم المنطقة الأثرية فى الهرم، وحررت القوات محاضر بوقائع الضبط وأحالتها للنيابات المختصة.
وشملت الجهود الأمنية فى سياق مكافحة جرائم تداول المواد المخدرة، القبض على 49 متهمًا بحوزتهم 1380 جرامًا من مخدر الحشيش، و5722 قرصًا مخدرًا، و79 جرامًا من مسحوق الهيروين و1650 جرام من الاستروكس و100 جرام من البودر و360 جرامًا من نبات الشادو و12 عبوة قطرة ريفوتريل المخدرة. وأوقعت قوات الحملة 15 متهمًا
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قتل

مريض نفسي.. شاب يذبح أمه ويقطع ذراعيها في الدقهلية

«بني آدم مش طبيعي.. عنده مشاكل نفسية جعلته تعبان فى عقله» لم يجد أهالي قرية كوم النور، التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، غير هاتين العبارتين كإجابة عن سبب الجريمة البشعة التى ارتكبها شاب فى العقد الثاني من العمر، فى حق "أعز الحبايب" والدته، إذ عثروا على جثتها فى مشهد بشع، إذ تم قتل السيدة المسنة التى تجاوزت الـ55 من العمر، وتهشيم رأسها، وقطع ذراعيها وفصلها عن باقى جسدها، فى جريمة أثارت فزع جميع الأهالي وجعلتهم يستغيثون بقوات الأمن لكشف غموض الجريمة الدامية، التى أثارت فزعهم.
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مصرع عامل سقط من أعلى «سقالة» أمام مدرسة ببني سويف

شاهد طلاب المدرسة التجريبية الابتدائية بقرية "الشقر" التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، حادث أليم، إذ سقط أمام الطلاب خارج المدرسة، عامل محارة، كان يقوم بعمله فى توضيب واجهة عقار مقابل للمدرسة، إذ انكسرت السقالات الخشبية التى كان يقف عليها فى علو 3 طوابق، ما تسبب فى سقوطه، وبادر الأهالي باستدعاء سيارات الإسعاف فى محاولة لإنقاذه، لكن تبين وفاته فور سقوطه، واعتبرت أسرة المتوفى "أحمد.ع.ا.ح" 30 عامًا ومقيم عزبة جعفر، أن الحادث قضاًء وقدر ولم يتهموا أحدًا بالتسبب فى وفاته.
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«كان بيعدي الشارع».. مصرع طالب صدمه أتوبيس بالجيزة

لقي طالب مصرعه متأثرا بإصابته بعدما صدمه أتوبيس، أثناء عبوره شارع البحر الأعظم، بمحافظة الجيزة، وتلقت غرفة عمليات المرور، إشارة من النجدة تفيد بوقوع حادث سير، بشارع البحر الأعظم، وبالانتقال والفحص تبين مصرع شاب، صدمه أتوبيس، ما أدى إلى إصابته بكسور وكدمات، قبل أن يلقى مصرعه، وتم التحفظ على الجثة في مشرحة المستشفى العام، والتحفظ على السائق المتسبب في الحادث، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتباشر النيابة التحقيقات.
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حصان «يعض» طالبا في رأسه.. والمحكمة تعاقب صاحبه بالسجن والغرامة

عاقبت محكمة جنح بلبيس بالشرقية، صاحب حصان بالحبس 6 أشهر وغرامة 500 جنيه، على خلفية اتهامه فى القضية رقم 34380 جُنح بلبيس لسنة 2019، بهياج حصان ملكه وتعديه على طفل بالعض فى رأسه، ما تسبب في إصابة الطفل بعدة إصابات بالغة، وكان اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من مستشفى بلبيس المركزي، بوصول الطفل أمير إبراهيم مهدي 14 عاما، طالب بالصف الثاني الإعدادي، مصابا بجروح قطعية بالوجه والرأس والفك أثر تعرضه لـ"عضة" حصان انتابته حالة هياج.
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قطع-أثرية

ضبط مزارع بحوزته 28 قطعة أثرية بالمنيا

ألقت إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، بالتعاون مع قوات مديرية أمن المنيا القبض على مزارع يتاجر فى الآثار، إذ تمت مداهمة مخزن ملحق بمزرعة ملكه بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا، وبحوزته 28 قطعة أثرية، تهود لعصور مختلفة فرعونية ويونانية ورومانية، وتم تشكيل لجنة من الهيئة العامة للآثار لفحص القطع المضبوطة، وجدولتها ضمن القوائم الأثرية وحفظها فى مكان آمن تمهيدًا لإدراجها ضمن المعروضات الأثرية فى المتاحف، فيما حررت القوات محضرًا بالواقعة وأحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.
مخدر-استروكس

ضبط تاجري مخدرات و2 طن عصير فاسد بالجيزة

يشهد نطاق محافظة الجيزة حملات أمنية وتموينية مشددة، تشهد استهداف الخارجين عن القانون وتجار المواد المخدرة، وضبط حائزى الأسلحة النارية والبيضاء، علاوة على محاولة ضبط الأسواق عن طريق التصدي لجرائم الغش التجاري والمنشآت غير المرخصة. ونجحت الحملة الأمنية فى ضبط متهمين بالاتجار فى المخدرات وبحوزتهما 6 كيلوجرامات إستروكس، وذلك بمنطقة إمبابة، بينما تمكنت حملة التموين على مدار 24 ساعة، من ضبط 73 قضية تموينية تنوعت بين منشآت دون تراخيص، وغش تجاري وإنتاج خبز ناقص الوزن، وحرر رجال الحملة محاضر بوقائع الضبط.
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حبس قاتلي حارس عقار الوراق: «منعهما من السرقة»

أمرت نيابة حوادث شمال الجيزة، بحبس عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيق معهما، بتهمة السرقة بالإكراه، وقتل حارس عقار عمدًا، إذ تبين خلال التحقيقات أن المتهمين حاولا سرقة مواد بناء من أمام العقار الذى يتولى حراسته، فتشاجرا معه وطالباه بالتزام العقار، لكن احتج عليهما وحاول الاستغاثة بالسكان، فأجهزا عليه بالضرب على رأسه بماسورة حديدية كانت بمكان الجريمة، ثم تركاه غارقًا فى دمائه وفرا هاربين، إلى أن تمكن رجال مباحث الوراق من تحديد هويتهما من خلال صورًا ظهرت لهما فى كاميرا مراقبة بمحيط الجريمة، وتم ضبطهما.
مطار-القاهرة (5)

إحباط تهريب 4 أجهزة تنقيب عن الذهب بمطار القاهرة

تواصل القوات المسؤولة عن تأمين المطارات والمواني، إحباط محاولات التهريب غير المشروعة إلى داخل البلاد، والتى تستهدف نهب الثروات المصرية والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، بدًا من محاولات التهرب الجمركي، وصولًا إلى محاولات إدخال المخدرات ومعدات غير مشروعة إلى داخل البلاد، وكذلك محاولات نهب الآثار المصرية بتهريبها إلى الخارج. وفى هذا السياق، أحبطة الأجهزة الأمنية محاولة تهريب 4 أجهزة تنقيب عن الذهب إلى داخل البلاد، وذلك وسط أغراض راكب مصري قادم على رحلة جوية من إحدى الدول العربية.
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