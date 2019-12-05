تنفيذ 72 حكمًا قضائيًا وضبط 5256 مخالفة بالجيزة

تحرير:سماح عوض الله ٠٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢١ ص

قوات فى حملة أمنية

شنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة، حملة أمنية مكبرة تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة، لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وضبط الخارجين عن القانون والقضاء على حائزي الأسلحة النارية، وضبط تجار المواد المخدرة. وأسفرت الحملة على مدار 24 ساعة، عن ضبط 64 متهمًا بحيازة الأسلحة والاتجار فى المواد المخدرة، كما حررت قوات الحملة 5256 مخالفة ضد إشغالات الطرق والباعة الجائلين، وخاصة المعتدين على حرم المنطقة الأثرية فى الهرم، وحررت القوات محاضر بوقائع الضبط وأحالتها للنيابات المختصة.

وشملت الجهود الأمنية فى سياق مكافحة جرائم تداول المواد المخدرة، القبض على 49 متهمًا بحوزتهم 1380 جرامًا من مخدر الحشيش، و5722 قرصًا مخدرًا، و79 جرامًا من مسحوق الهيروين و1650 جرام من الاستروكس و100 جرام من البودر و360 جرامًا من نبات الشادو و12 عبوة قطرة ريفوتريل المخدرة. وأوقعت قوات الحملة 15 متهمًا