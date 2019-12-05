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قبرص: تركيا تنتهك الحقوق السيادية لبلادنا

٠٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢١ ص
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - صورة أرشيفية
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - صورة أرشيفية
أثار وزير الطاقة القبرصي جورج لاكوتريبس، مسألة الانتهاكات التركية المتصاعدة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلاده، وذلك في مداخلاته خلال انعقاد مجلس وزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي مؤخرا في العاصمة البلجيكية "بروكسل"، إذ شدد على أن الاتحاد الأوروبي يراقب عن كثب الجرائم التركية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلاده، قائلا: "إن نائب وزير الخارجية اليوناني يراسيموس توماس أثار أيضا خلال مجلس الطاقة مسألة توقيع رئيس مجلس الوزراء الليبي لمذكرتي التفاهم مع تركيا اتصالا بالتعاون العسكري والمنطقة الاقتصادية الخالصة، التي أعلن عنها المسؤولون الأتراك".
وتابع لاكوتربيس: "اليونان أوضحت أن هذا الأمر يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وإننا بالطبع عبرنا عن تضامننا مع اليونان تماما كما فعلت المفوضية الأوروبية"، مشيرا إلى أن "هذا الحدث أتاح لنا الفرصة لإطلاع المجلس عن الانتهاكات التركية المتصاعدة الأخيرة داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، وكيف أن هذا
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الناتو: لابد من حل سياسي لتسوية الأزمة في أفغانستان

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج، على ضرورة تبني حل سياسي عن طريق التفاوض لتسوية الأزمة في أفغانستان، قائلا: "نحن ملتزمون بمواصلة دعم أفغانستان، لأننا نعتقد اعتقادًا راسخًا بأن أفضل طريقة يدعم بها الناتو جهود السلام، هي أن يتم تدريب قوات الأمن الأفغانية، ومساعدتها، وإسداء المشورة لها حتى تدرك حركة طالبان الإرهابية أنها لن تنتصر أبدا في ساحة المعركة"، وذلك بحسب ما ذكرته قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، في تقرير لها، اليوم الخميس.
روحان

رئيس إيران: لم نغلق باب التفاوض مع الولايات المتحدة

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأربعاء، إن بلاده لم تغلق باب التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكنه أكد مجددا على موقف حكومته الثابت بشأن ضرورة رفع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العقوبات المفروضة على إيران قبل الدخول في أي مفاوضات. وأضاف روحاني حسبما نقلت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية، أنه لا يوجد مانع من قبل الجانب الإيراني بشأن لقاء رؤساء دول مجموعة (5 + 1) الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وهي الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين بالإضافة إلى ألمانيا.
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وفاة طبيب ياباني بارز بعد إصابته جراء إطلاق نار بأفغانستان

أعلنت مستشفى في أفغانستان اليوم الأربعاء، وفاة الطبيب الياباني "تيتسو ناكامورا" الذي يعمل في مجال الإغاثة عقب إصابته جراء تعرضه لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين في إقليم "نانجارهار" الواقع شرقي البلاد. وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن.إتش.كيه.) أن ناكامورا كان معروفا بمساعدته في جهود إعادة الإعمار في أفغانستان، إلا أنها لم تتطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.
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مقتل وإصابة 8 من الشرطة الهندية جراء حادث إطلاق نار

لقى 6 من أفراد شرطة الحدود الهندية التبتية حتفهم، فيما أصيب اثنان آخران إثر تعرضهم لإطلاق نار في ولاية "تشهاتيسجاره". ونقلت قناة "إنديا تي في" الهندية عن الشرطة الهندية قولها إن أحد أفراد شرطة الحدود قام بإطلاق النار على زملائه باستخدام سلاح خدمته، مما أسفر عن مقتل 5 منهم وإصابة اثنين آخرين..مشيرة إلى أنه قام بعد ذلك بإطلاق النار على نفسه.
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بدء المباحثات الرسمية بين السيسي ونظيره المجري

بدأت، صباح اليوم الخميس، بقصر الاتحادية المباحثات الرسمية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس جمهورية المجر يانوش أدير، ومن المتوقع أن تركز المباحثات على سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات، وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسوف يعقد الزعيمان مؤتمرا صحفيا عقب انتهاء مباحثاتهما الرسمية. وكان السيسي قد التقى رئيس جمهورية المجر، في شهر سبتمبر الماضي، بمدينة نيويورك وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
الاونروا

الأونروا: نحتاج إلى 167 مليون دولار لسد عجزنا

قال المتحدث باسم وكالة "الأونروا" سامي مشعشع إن اللجان المنبثقة عن اجتماع اللجنة الاستشارية لدعم وكالة الأونروا والتي عقدت اجتماعاتها في الاردن توجهت إلى لبنان اليوم لزيارة المخيمات، والاطلاع على اوضاع اللاجئين. وأوضح مشعشع في حديث لإذاعة صوت فلسطين إن هذه الزيارة تهدف لحشد الدعم المالي والسياسي لهم، مضيفا أن الحراك اللبناني الحالي أثر اقتصاديا على أوضاعهم . وأضاف مشعشع أن الوكالة بحاجة إلى 167 مليون دولار لسد عجزها للعام الجاري، مضيفا أن ألمانيا أعلنت مؤخرا أنها ستقدم 69 مليون دولار لمشاريع مختلفة للأونروا ، وان هناك أموالا محتجزة لم تصرف بعد من قبل بلجيكا وسويسرا وهولندا التي تعهدت بصرفها.
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16 قتيلًا و31 مصابًا في انفجار سيارة مفخخة بسوريا

لقى 16 شخصا مصرعهم، فيما أصيب 31 آخرين أغلبهم من الفصائل السورية الموالية لتركيا، جراء انفجار سيارة مفخخة في بلدة تل حلف غرب رأس العين شمال شرق سوريا. وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن أغلب المصابين حالتهم حرجة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه تم نقل المصابين لتلقي العلاج في المستشفيات القريبة، وبعضهم نقل إلى تركيا نظرا لخطورة إصاباتهم. وفي وقت سابق، لقي 15 شخصا مصرعهم، وأصيب 10 آخرون بجروح متفاوتة جراء انفجار سيارة مفخخة في إحدى الأسواق بمدينة عفرين الواقعة في ريف حلب شمالي البلاد.
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الصين: يجب زيادة تمثيل الدول الإفريقية بمجلس الأمن

قال مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جيون، إن بلاده تدعم إصلاحا منطقيا وضروريا لمجلس الأمن، مع زيادة تمثيل وأصوات الدول الإفريقية، مضيفا: "في ظل الصعود الجماعي للبلدان النامية، تدعم الصين إصلاحا منطقيا وضروريا لمجلس الأمن تلبية لمقتضيات العصر.. ويتعين منح الأولوية لزيادة تمثيل وأصوات الدول النامية، خاصة الدول الإفريقية"، جاء ذلك في كلمته، خلال الاجتماع الكامل الـ33 للدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن "مسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه والمسائل ذات الصلة"، نقلتها وسائل إعلام صينية، اليوم الثلاثاء.
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