قبرص: تركيا تنتهك الحقوق السيادية لبلادنا

٠٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢١ ص

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - صورة أرشيفية

أثار وزير الطاقة القبرصي جورج لاكوتريبس، مسألة الانتهاكات التركية المتصاعدة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلاده، وذلك في مداخلاته خلال انعقاد مجلس وزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي مؤخرا في العاصمة البلجيكية "بروكسل"، إذ شدد على أن الاتحاد الأوروبي يراقب عن كثب الجرائم التركية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلاده، قائلا: "إن نائب وزير الخارجية اليوناني يراسيموس توماس أثار أيضا خلال مجلس الطاقة مسألة توقيع رئيس مجلس الوزراء الليبي لمذكرتي التفاهم مع تركيا اتصالا بالتعاون العسكري والمنطقة الاقتصادية الخالصة، التي أعلن عنها المسؤولون الأتراك".

وتابع لاكوتربيس: "اليونان أوضحت أن هذا الأمر يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وإننا بالطبع عبرنا عن تضامننا مع اليونان تماما كما فعلت المفوضية الأوروبية"، مشيرا إلى أن "هذا الحدث أتاح لنا الفرصة لإطلاع المجلس عن الانتهاكات التركية المتصاعدة الأخيرة داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، وكيف أن هذا

وتابع لاكوتربيس: "اليونان أوضحت أن هذا الأمر يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وإننا بالطبع عبرنا عن تضامننا مع اليونان تماما كما فعلت المفوضية الأوروبية"، مشيرا إلى أن "هذا الحدث أتاح لنا الفرصة لإطلاع المجلس عن الانتهاكات التركية المتصاعدة الأخيرة داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، وكيف أن هذا ينتهك الحقوق السيادية لبلادنا، وذلك بحسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء القبرصية "سي إن إيه"، اليوم الخميس.



وأضاف أن مفوض الاتحاد الأوروبي كادري سيمسون أعرب من جانبه أيضا عن تضامن أوروبا مع قبرص واليونان، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي سيراقب هذه الجرائم التركية عن كثب".



يذكر أنه تم تقسيم جمهورية قبرص منذ عام 1974، عندما قامت القوات التركية بغزو واحتلال الثلث الشمالي للجزيرة، فيما تجاهلت تركيا قرارات الأمم المتحدة التي تدعو لانسحاب قواتها.



