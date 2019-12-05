مصرع عامل سقط من أعلى «سقالة» أمام مدرسة ببني سويف

تحرير:سماح عوض الله ٠٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣١ ص

جثة - أرشيفية

شاهد طلاب المدرسة التجريبية الابتدائية بقرية "الشقر" التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، حادث أليم، إذ سقط أمام الطلاب خارج المدرسة، عامل محارة، كان يقوم بعمله فى توضيب واجهة عقار مقابل للمدرسة، إذ انكسرت السقالات الخشبية التى كان يقف عليها فى علو 3 طوابق، ما تسبب فى سقوطه، وبادر الأهالي باستدعاء سيارات الإسعاف فى محاولة لإنقاذه، لكن تبين وفاته فور سقوطه، واعتبرت أسرة المتوفى "أحمد.ع.ا.ح" 30 عامًا ومقيم عزبة جعفر، أن الحادث قضاًء وقدر ولم يتهموا أحدًا بالتسبب فى وفاته.

تلقى اللواء زكريا صالح مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفشن يفيد بتلقيه بلاغًا من المستشفى المركزي، بوصول "أحمد.ع.ا.ح" 30 عامًا - عامل محارة ومقيم عزبة جعفر جثة هامدة، ادعاء سقوط من علو. وأكدت التحريات صحة البلاغ، وأنه كان يعمل فى عقار بواجهة مدرسة ابتدائية، وسقط خلال وقوفه على سقالة