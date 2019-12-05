جريمة

مصرع عامل سقط من أعلى «سقالة» أمام مدرسة ببني سويف

تحرير:سماح عوض الله ٠٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣١ ص
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
شاهد طلاب المدرسة التجريبية الابتدائية بقرية "الشقر" التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، حادث أليم، إذ سقط أمام الطلاب خارج المدرسة، عامل محارة، كان يقوم بعمله فى توضيب واجهة عقار مقابل للمدرسة، إذ انكسرت السقالات الخشبية التى كان يقف عليها فى علو 3 طوابق، ما تسبب فى سقوطه، وبادر الأهالي باستدعاء سيارات الإسعاف فى محاولة لإنقاذه، لكن تبين وفاته فور سقوطه، واعتبرت أسرة المتوفى "أحمد.ع.ا.ح" 30 عامًا ومقيم عزبة جعفر، أن الحادث قضاًء وقدر ولم يتهموا أحدًا بالتسبب فى وفاته.
تلقى اللواء زكريا صالح مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفشن يفيد بتلقيه بلاغًا من المستشفى المركزي، بوصول "أحمد.ع.ا.ح" 30 عامًا - عامل محارة ومقيم عزبة جعفر جثة هامدة، ادعاء سقوط من علو. وأكدت التحريات صحة البلاغ، وأنه كان يعمل فى عقار بواجهة مدرسة ابتدائية، وسقط خلال وقوفه على سقالة
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قتل

مريض نفسي.. شاب يذبح أمه ويقطع ذراعيها في الدقهلية

«بني آدم مش طبيعي.. عنده مشاكل نفسية جعلته تعبان فى عقله» لم يجد أهالي قرية كوم النور، التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، غير هاتين العبارتين كإجابة عن سبب الجريمة البشعة التى ارتكبها شاب فى العقد الثاني من العمر، فى حق "أعز الحبايب" والدته، إذ عثروا على جثتها فى مشهد بشع، إذ تم قتل السيدة المسنة التى تجاوزت الـ55 من العمر، وتهشيم رأسها، وقطع ذراعيها وفصلها عن باقى جسدها، فى جريمة أثارت فزع جميع الأهالي وجعلتهم يستغيثون بقوات الأمن لكشف غموض الجريمة الدامية، التى أثارت فزعهم.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (1)

تنفيذ 72 حكمًا قضائيًا وضبط 5256 مخالفة بالجيزة

شنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة، حملة أمنية مكبرة تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة، لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وضبط الخارجين عن القانون والقضاء على حائزي الأسلحة النارية، وضبط تجار المواد المخدرة. وأسفرت الحملة على مدار 24 ساعة، عن ضبط 64 متهمًا بحيازة الأسلحة والاتجار فى المواد المخدرة، كما حررت قوات الحملة 5256 مخالفة ضد إشغالات الطرق والباعة الجائلين، وخاصة المعتدين على حرم المنطقة الأثرية فى الهرم، وحررت القوات محاضر بوقائع الضبط وأحالتها للنيابات المختصة.
اسعاف (2)

«كان بيعدي الشارع».. مصرع طالب صدمه أتوبيس بالجيزة

لقي طالب مصرعه متأثرا بإصابته بعدما صدمه أتوبيس، أثناء عبوره شارع البحر الأعظم، بمحافظة الجيزة، وتلقت غرفة عمليات المرور، إشارة من النجدة تفيد بوقوع حادث سير، بشارع البحر الأعظم، وبالانتقال والفحص تبين مصرع شاب، صدمه أتوبيس، ما أدى إلى إصابته بكسور وكدمات، قبل أن يلقى مصرعه، وتم التحفظ على الجثة في مشرحة المستشفى العام، والتحفظ على السائق المتسبب في الحادث، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتباشر النيابة التحقيقات.
حصان-عض- طفل (1)

حصان «يعض» طالبا في رأسه.. والمحكمة تعاقب صاحبه بالسجن والغرامة

عاقبت محكمة جنح بلبيس بالشرقية، صاحب حصان بالحبس 6 أشهر وغرامة 500 جنيه، على خلفية اتهامه فى القضية رقم 34380 جُنح بلبيس لسنة 2019، بهياج حصان ملكه وتعديه على طفل بالعض فى رأسه، ما تسبب في إصابة الطفل بعدة إصابات بالغة، وكان اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من مستشفى بلبيس المركزي، بوصول الطفل أمير إبراهيم مهدي 14 عاما، طالب بالصف الثاني الإعدادي، مصابا بجروح قطعية بالوجه والرأس والفك أثر تعرضه لـ"عضة" حصان انتابته حالة هياج.
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إصابة -7 أشخاص-فى-حادث-تصادم- 3 سيارات (1)

إصابة 26 شخصًا في حادثين ببني سويف

أصيب 12 شخصًا بينهم 4 طالبات في حادث تصادم 3 سيارات أمام قرية "شريف باشا" بالطريق الزراعي "بني سويف - ناصر". وانتقلت 6 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى مكان الحادث وتبين تنوع الإصابات بين كسور وكدمات وسحجات واشتباه ما بعد الارتجاج وكسر فقرات ونزيف بالمخ، وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة. في سياق آخر، أصيب 13 شخصًا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص قبلي بوابة الكريمات بـ 15 كيلو مترًا بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة محافظة بني سويف.
انقلاب-اتوبيس

مصرع شخص وإصابة 17 في انقلاب أتوبيس بطريق «طنطا - المحلة»

لقى شخص مصرعه وأصيب 17 آخرين اليوم الجمعة، إثر انقلاب أتوبيس نقل عام أمام قرية الخيال طريق "طنطا - المحلة"، وتم نقلهم إلى المستشفيات الجامعية بطنطا. وكان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من مأمور مركز طنطا، بحادث انقلاب أتوبيس نقل عام بأرض زراعية على طريق "طنطا - المحلة" بالقرب من مدخل طنطا ، وهرعت 10 سيارات إسعاف وشرطة النجدة إلى مكان الحادث، الذى أدى لمصرع شخص "مجهول الهوية" وإصابة 17 آخرين تم نقلهم إلى مستشفيات طنطا الجامعى والمجمع الطبى.
تسمم (3)

إصابة 50 تلميذًا بـ«اشتباه تسمم» في مدرسة ببني سويف

أمر المستشار هانى عبدالجابر، محافظ بنى سويف، فتح تحقيقًا عاجلًا في واقعة الاشتباه بتسمم 50 تلميذًا بمدرسة الجفادون بمركز الواسطي التابع للمحافظة، بعد تناولهم الوجبة المدرسية «فطيرة»، والوقوف على صلاحية «الفطائر» من عدمها، إذ قال المحافظ، إنه تم نقل الطلاب للمستشفى العام لتلقي العلاج اللازم، مشيرًا إلى أن هناك لجنة طبية برئاسة وكيل وزارة الصحة لمتابعة الحالات والوقوف على صحة التلاميذ، موضحًا أن الوجبة المدرسية تأتي من خلال مصنع أغذية تابع لمحافظة المنيا متعاقد معه من قبل وزارة التربية والتعليم لتوزيعها على مدارس الفشن.
حادث انقلاب سيارة علي زراعى البحيرة (4)

6 وفيات و10 مصابين في انقلاب ميكروباص ببني سويف

شهد الطريق الصحراوي الشرقي بدائرة محافظة بني سويف، حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب، مما تسبب فى مصرع 6 أشخاص وإصابة 10 آخرين إصابات بالغة، اليوم الثلاثاء، بالقرب من مصنع شهير بمنطقة الحادث، وبادر الأهالي بطلب سيارات الإسعاف وشرطة النجدة، لنقل الضحايا والمصابين إلى أقرب مستشفى، وعلى الفور وصلت 8 سيارات إسعاف إلى المكان، بادرت بنقل المصابين، فيما تمت مناظرة الجثامين ونقلها إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وحرر رجال الشرطة محضرًا بالحادث.
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