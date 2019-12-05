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بعد الدعوة للاستشارات النيابية.. تظاهرات وقطع طرقات في لبنان

تحرير:التحرير ٠٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٥ ص
لبنان
لبنان
استعادت الشوارع والساحات في لبنان، الخميس، زخمها مع عودة المتظاهرين إلى أسلوب قطع الطرقات في عدد من المناطق اللبنانية في احتجاجات تجددت مع تسريب معلومات عن التوجه لتسمية رجل الأعمال سمير الخطيب، رئيسا لحكومة تم التوافق على تفاصيلها بين القوى السياسية، بحسب "سكاي نيوز عربية". وكانت رئاسة الجمهورية اللبنانية قد دعت إلى استشارات نيابية ملزمة، الاثنين المقبل، لتسمي الكتل النيابية مرشحها لتأليف الحكومة المقبلة. وتبع الإعلان احتجاجات عمت المناطق اللبنانية، دعا المتظاهرون خلالها إلى إسقاط هذه التسوية السياسية قبل تكريسها في المؤسسات الدستورية.

ودعا المتظاهرون لأن يكون يوم الخميس، يوم إضراب وعصيان مدني، حسبما أفادت مراسلة "سكاي نيوز".

وقطع متظاهرون الطرقات في ساعات الصباح الباكر قبل أن يعيدوا فتحها لتسيير حياة المواطنين، مؤكدين بقاءهم في الشوارع، واستخدامهم أساليب احتجاج عدة، كما حاصر محتجون مقار مؤسسات رسمية في أكثر من منطقة لبنانية.

قوات-الاحتلال

مركز حقوقي إسرائيلي: هدم 165 منزلا في القدس منذ مطلع 2019

هدمت بلدية الاحتلال الإسرائيلي في "القدس" 165 منزلا في مدينة القدس المحتلة منذ مطلع العام 2019، بذريعة البناء دون التراخيص. وقال الناطق باسم منظمة (بتسليم) الحقوقية الإسرائيلية كريم جبران، إن البلدية الإسرائيلية صعدت من سياسة هدم المنازل وتمتنع عن إقرار الخرائط الهيكلية للمقدسيين، إذ بلغ عدد المنازل التي هدمتها منذُ بداية العام الجاري وحتى نهاية أكتوبر الماضي 165 منزلا. وأوضح أن البلدية تفرض غرامات كبيرة على أصحاب المنازل كتحمل تكاليف الهدم، لذلك يلجأ عدد من المقدسين إلى هدم منازلهم بأيديهم، فمن بين 165 حالة هدم لهذا العام، هناك 40 منها قام أصحابها بهدمها بأنفسهم تجنبا لتحمل فاتورة تكاليف الهدم الكبيرة التي يفرضها الاحتلال.
بحر العلوم

مرشح إيران.. هل يتولى بحر العلوم قيادة حكومة العراق؟

عاد إبراهيم محمد بحر العلوم، وزير النفط العراقي الأسبق، إلى الواجهة بعد أن تم تداوله مؤخرا على الساحة السياسية لقيادة الحكومة العراقية المقبلة بعد تقديم عادل عبد المهدي استقالته تحت ضغط الشارع. يأتي ترشيح بحر العلوم في الوقت الذي يشترط فيه المتظاهرون ألا يكون رئيس الحكومة الجديد قد اشترك في العملية السياسية، وألا يكون منتميا إلى أي من الأحزاب، فقد أصبح تغيير الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وتبخر ما يعادل ضعف الناتج المحلي للعراق الذي يعد من أغنى دول العالم بالنفط، مطلبا أساسيا للمحتجين، وهو ما دفعهم إلى المطالبة برئيس حكومة مستقل.
احمد-المسماري (2)

المسماري: معركة الجيش الليبي أصبحت ضد أطماع تركيا

أعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي العميد أحمد المسماري، أن الجيش الليبي سيواجه بكل قوة الاتفاق الذي عقده فايز السراج مع تركيا والذي يهدد ثروة وسيادة ليبيا، مشيرًا إلى أن المعركة أصبحت ضد الأطماع التركية في الأراضي الليبية، مضيفا خلال مؤتمر صحفي، أوردته قناة "العربية" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، أن سلاح الجو الليبي يفرض سيطرة مطلقة فوق أجواء البلاد، مؤكدًا أن معركة الجيش الليبي تهدف لمنع داعش والقاعدة من التحصن في ملاذ آمنة على الأراضي الليبية، لافتا إلى أن الجيش اتخذ كل الترتيبات لإعادة هيكلة بعض الوحدات في الغرب.
مظاهرات العراق

حراك العراق يوجه بوصلة الكتل لاختيار خليفة عبد المهدي

بدأ العراق رحلة البحث عن رئيس الحكومة الجديد، وأصبحت هذه الخطوة هي الشغل الشاغل للشارع العراقي المنتفض، حيث يترقب العراقيون تحديد هذه الشخصية، نظرا لأن منصب رئيس الوزراء، بحسب نظام الحكم الذي أقره الدستور العراقي، يعد أهم منصب في الدولة، فهو رئيس السلطة التنفيذية والقائد العام للقوات المسلحة. وبعد أكثر من شهرين من اندلاع تظاهرات غاضبة راح ضحيتها ما لا يقل عن 450 قتيلا وأكثر من 17 ألف جريح، جاءت استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بعد أن طالب المحتجون باستقالة رئيس الوزراء وتشكيل حكومة انتقالية تقود البلاد.
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احتجاجات لبنان

مسيرات احتجاجية حاشدة في مناطق متعددة بلبنان

شهدت العديد من المحافظات اللبنانية مسيرات حاشدة جابت الشوارع وباتجاه الساحات والميادين الرئيسية، وتركزت المطالب التي رفعها المحتجون المشاركون فيها على ضرورة سرعة تشكيل حكومة جديدة حيادية ومن الاختصاصيين المستقلين لإنقاذ البلاد من الانهيار المالي والاقتصادي، إذ شملت المسيرات الطريق الرئيسي المؤدي إلى قصر (بعبدا) الجمهوري، حيث احتشد فريقان بصورة أساسية، الأول من أعضاء التيار الوطني الحر ومناصري رئيس الجمهورية ميشال عون، والثاني من المتظاهرين والمحتجين لاسيما من يطلقون على أنفسهم عناصر الحراك المدني الذي يضم أحزابا تمثل المجتمع المدني.
احتجاجات لبنان

بسبب أزمة الدولار.. محطات وقود لبنان تعلن إضرابا مفتوحا

أعلنت نقابة أصحاب محطات الوقود في لبنان، البدء في تنفيذ إضراب عام مفتوح ابتداء من غد الخميس، تمتنع بموجبه المحطات عن تزويد السيارات والمركبات بالوقود أو بيع المحروقات في جميع أرجاء البلاد، وذلك جراء استمرار أزمة نقص الدولار، ووجود سعرين لصرف الدولار في السوق اللبنانية، مضيفه في بيان مساء اليوم الأربعاء، أن مصرف لبنان المركزي، والشركات المستوردة للمشتقات النفطية، لم يلتزما بالاتفاق المبرم في شأن بيع وتسليم المحروقات إلى المحطات بالليرة اللبنانية على أن يتولى البنك المركزي تحويل مقابل الوقود المباع، من الليرة إلى الدولار وفق سعر الصرف الرسمي (1507 ليرات مقابل الدولار).
احتجاجات لبنان

الهيئات الاقتصادية اللبنانية تعلن إضرابا عاما لمدة 3 أيام

قرر تجمع الهيئات الاقتصادية اللبنانية، الدعوة إلى إضراب عامًا وإغلاق كافة المؤسسات الخاصة في جميع أنحاء لبنان، على مدى أيام الخميس والجمعة والسبت المقبلةن للضغط في سبيل الإسراع لتشكيل حكومة إنقاذ جديدة للبلاد تفاديا لانهيار وشيك قد يتعرض له الاقتصاد اللبناني ومؤسسات القطاع الخاص. جاء ذلك في ختام الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة الهيئات الاقتصادية، والتي يرأسها وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير، وتمثل تجمعا لمؤسسات القطاع الخاص في لبنان.
التظاهر -في -لبنان (2)

في اليوم الـ40.. متظاهرو لبنان يدعون لقطع الطرق غدًا

? دعا عددًا من المتظاهرون اللبنانيون، مساء اليوم الأحد، إلى قطع الطرق غدًا الإثنين، في اليوم الأربعين لانطلاق الاحتجاجات الشعبية، وفقًا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل.. وأكد قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، في وقت سابق، أن الجيش مسئول عن أمن المتظاهرين وكافة المواطنين اللبنانيين، وأن المؤسسة العسكرية بذلت جهودا كبيرة تتسم بالاحتراف والانضباط في التعامل مع الأحداث الاستثنائية التي يشهدها لبنان، مستشهدا على صحة حديثه بعدد من الدول التي شهدت أحداث تظاهر واحتجاج مماثلة وكان الوضع مختلفا إذ سقطت خلالها أعداد كبيرة من الضحايا.
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