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بـ215 مليون جنيه.. تنفيذ أعمال لخدمة المنشآت المائية

٠٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٧ ص
وزير الري محمد عبد العاطي - صورة أرشيفية
وزير الري محمد عبد العاطي - صورة أرشيفية
أوضح تقرير تلقاه الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اليوم الخميس، حول مجمل الإنجازات التي تم تنفيذها في مجال الخزانات والقناطر الكبرى خلال العام المالي 2019 - 2020، أن إجمالي تكلفة ما تم تنفيذه بالقطاع بلغ 215 مليون جنيه، وذلك خلال النصف الأول من العام المالي. وقال أشرف حبيشي رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، إن القطاع نفذ العديد من الأعمال خلال الفترة من أول يوليو الماضي حتى الآن بتكلفة بلغت 215 مليون، ومنها أعمال تحديث أنظمة وأجهزة التحكم والمراقبة لمفيض قناطر إسنا الجديدة بتكلفة إجمالية تصل إلى 100 مليون جنيه.
وأضاف حبيشي، أن المنظومة الأمنية لقناطر أسيوط الجديدة تكلفت نحو 55 مليون، كما تم تدعيم 30 بوابة من بوابات قناطر إدفينا بنحو 5 ملايين جنيه، متابعا أنه تم الانتهاء من طرح وترسية عملية تصميم وتنفيذ منظومة أمنية متكاملة لتأمين سد ومفيض دمياط بما يتجاوز 31 مليون جنيه، والانتهاء من طرح وترسية عملية تدعيم
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غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى وإنجى الصبان  المدير التنفيذى لشركة فيكتورى لينك .

انتهاء اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الجديدة

أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وتم إرسالها إلى الوزارات لاستطلاع رأيهم فيها، قائلة: "إنه من المقرر استقلال التأمينات الاجتماعية بدءًا من يناير المقبل عن الوزارة، وسيكون منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة مستقل عن وزير التضامن، كما تم الانتهاء من الدراسات اللازمة لدمج صندوقي التأمينات الاجتماعية؛ تحقيقًا للمصلحة الفضلى لأصحاب المعاشات".
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غادة والي في وداعها: فخورة بما حققته لأصحاب المعاشات

قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن أصحاب المعاشات في قلبها وعلى رأسها، وإنها لم تقف ضدهم مطلقا كما يدعي البعض، مضيفة: "أنا فخورة بما تحقق لهم طوال السنوات الست السابقة التي قضيتها في الوزارة ويكفي استرداد 877 مليار جنيه مديونيات لأصحاب المعاشات من الحكومة لصالح التأمينات، وتم زيادة الحد الأدنى المعاشات من 150 إلى 900 جنيه بزيادة 67%، وكذلك إصدار قانون موحد للتأمينات يعالج الثغرات في كل القوانين السابقة به عدد من المزايا لم تكن من قبل إذ يقلل التأمينات ويزيد المعاش ويربط الزيادة بالتضخم سنويا".
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إلحاق الأطباء بنظام التدريب الجديد ببرنامج الزمالة

أعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، أن نظام تدريب الأطباء ببرنامج الزمالة المصرية تم دراسته والإعداد له منذ فترة للتأكد من إمكانية تطبيقه بشكل دقيق على أرض الواقع، منوهة بأن شعار الفترة القادمة هو تعليم الطبيب المصري، إذ أن مسؤولية الدولة هي الاهتمام بمصلحة الطبيب وذلك ضمن واجباتها للحفاظ على حق المريض في الحصول على خدمة طبية من خلال طبيب مؤهل ومدرب، جاء ذلك خلال لقائها وفدا من نقابة الأطباء يضم الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام النقابة.
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التعليم: في أول يناير مصر تقدم هدية لإفريقيا

أعلن الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم الفني لشؤون المعلمين، أنه سيتم ترجمة البوابة الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة مؤخرا، إلى اللغة الفرنسية اعتبارا من الأول من يناير المقبل، كإهداء من مصر للدول الإفريقية التي تتحدث الفرنسية، وهذه البوابة بها ذكاء اصطناعي ولا يوجد بها تدخل بشرى، وذلك يعد من المشروعات التي تقدمها الوزارة، جاء ذلك في كلمته عمر خلال حفل تكريم الوزارة، اليوم الخميس، لمنسقي مشروع برنامج دعم وتطوير اللغة الفرنسية في المدارس الرسمية المصرية، والذي تم تنفيذه بالتعاون بين الوزارة وسفارة فرنسا بمصر.
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جامعة-القاهرة

%4 زيادة في أعداد الطلاب المقيدين بالتعليم العالي

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، بيانا صحفيا، بمناسبـة اليوم العالمي للطلاب، قال فيه: "بلغ إجمالي الطلاب المقيدين 3.104 مليون طالب خلال العام الدراسي 2018 - 2019 مقابل 2.985 مليون طالب خلال العام الدراسي 2017 - 2018 بزيادة بلغت نسبتها 4%"، مضيفا: "بلغت نسبة إجمالي الطلاب المقيدين بالجامعات الحكومية والأزهر 72.9%، بالجامعات الخاصة 6.3%، أما المعاهد العليا الخاصة فكانت النسبة 14.2%، والأكاديميات 1.1%، وبالمعاهد المتنوعة 0.8%، والمعاهد الفنية فوق المتوسطة (حكومية – خاصة) 4.8%، خلال العام الدراسي 2018 - 2019".
الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي يعلق على منحه أرفع وسام إماراتي

صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، اليوم الخميس، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن بالغ امتنانه وتقديره للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وللشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد أبو ظبي، على التكريم الخاص بمنحه "وسام زايد" -الذي يعد أرفع وسام تمنحه دولة الإمارات لملوك ورؤساء وقادة الدول- الذي يحمل اسم شخصية إنسانية عظيمة حظيت بمحبة وتقدير العالم بأسره، متمنيا للعلاقات بين البلدين مزيدا من التطور والتقدم الذي يلبي طموحاتهما نحو المستقبل المنشود.
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السيسي: المساس بأمن أشقائنا في الخليج «غير مسموح»

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، في قصر الوطن بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وولي عهد أبو ظبي، حيث أقيمت له مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف. وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في تصريح صحفي، إن الرئيس و بن زايد عقدا جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، حيث أعرب الشيخ محمد بن زايد عن ترحيب الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعبا بزيارة السيسي.
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مصر والإمارات تؤسسان منصة استثمارية بـ20 مليار دولار

أعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن مصر والإمارات العربية المتحدة تؤسسان منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار، للاستثمار المشترك في مجموعة متنوعة من القطاعات والمجالات والأصول، وذلك عبر شركة أبوظبي التنموية القابضة وصندوق مصر السيادي، موضحا أن هذه الشراكة تهدف لتأسيس مشاريع استثمارية استراتيجية مشتركة أو صناديق متخصصة أو أدوات استثمارية، للاستثمار في عدة قطاعات أبرزها الصناعات التحويلية، والطاقة التقليدية والمتجددة.
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