بـ215 مليون جنيه.. تنفيذ أعمال لخدمة المنشآت المائية

٠٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٧ ص

وزير الري محمد عبد العاطي - صورة أرشيفية

أوضح تقرير تلقاه الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اليوم الخميس، حول مجمل الإنجازات التي تم تنفيذها في مجال الخزانات والقناطر الكبرى خلال العام المالي 2019 - 2020، أن إجمالي تكلفة ما تم تنفيذه بالقطاع بلغ 215 مليون جنيه، وذلك خلال النصف الأول من العام المالي. وقال أشرف حبيشي رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، إن القطاع نفذ العديد من الأعمال خلال الفترة من أول يوليو الماضي حتى الآن بتكلفة بلغت 215 مليون، ومنها أعمال تحديث أنظمة وأجهزة التحكم والمراقبة لمفيض قناطر إسنا الجديدة بتكلفة إجمالية تصل إلى 100 مليون جنيه.

وأضاف حبيشي، أن المنظومة الأمنية لقناطر أسيوط الجديدة تكلفت نحو 55 مليون، كما تم تدعيم 30 بوابة من بوابات قناطر إدفينا بنحو 5 ملايين جنيه، متابعا أنه تم الانتهاء من طرح وترسية عملية تصميم وتنفيذ منظومة أمنية متكاملة لتأمين سد ومفيض دمياط بما يتجاوز 31 مليون جنيه، والانتهاء من طرح وترسية عملية تدعيم