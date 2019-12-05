مدبولي يلتقي وفد «الفطيم»: نساند الاستثمارات الجادة

٠٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٦ ص

مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء - صورة أرشيفية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مساندة الحكومة لكل الاستثمارات الجادة، وحرصها على تذليل أية عقبات قد تواجه المستثمرين، معربا عن تقديره لما تقوم به مجموعة (الفطيم) من استثمارات في مصر، وتطلعه لزيادتها، جاء ذلك خلال لقاءه، اليوم الخميس، مع وفد مجموعة (ماجد الفطيم)، برئاسة آلان بيجاني الرئيس التنفيذي للمجموعة، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إذ قدم التهنئة للمجموعة على افتتاح فرع جديد لمول (سيتي سنتر)، معربا عن تطلعه لرؤية مزيد من استثمارات المجموعة، لاسيما في المدن الجديدة.

وخلال اللقاء، أعرب الرئيس التنفيذي لمجموعة الفطيم عن سعادتهم بتنامي استثمارات المجموعة في مصر، وآخرها فرع مول (سيتي سنتر) بألماظة، المقرر افتتاحه اليوم الخميس، وأضاف أن استثمارات المجموعة في مصر وفرت نحو 148 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.وأشاد وفد مجموعة (الفطيم) بمناخ الاستثمار في مصر، وما تم تنفيذه