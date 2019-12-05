مدبولي يأمر بسحب الجنسية من فلسطيني: اكتسبها بالغش

٠٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٠١ ص

مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء - صورة أرشيفية

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس، قرارا لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، برقم 40 لسنة 2019 بالموافقة على سحب الجنسية المصرية من عبد الله محمود عبد الله أبو صبيح، من مواليد فلسطين بتاريخ 14 يوليو 1984، وذلك لاكتسابه الجنسية المصرية عن طريق الغش وبناءً على أقوال كاذبة. كما نشرت الجريدة عددا من القرارات الأخرى من بينها اعتبار مشروع إقامة خزام مياه الشرب بإمبابة ومحطة رفع الصرف الصحى بطوخ بالقليوبية ومشروع إقامة محطتى رفع الصرف الصحى بشبرا الخيمة من أعمال المنفعة العامة.

من ناحية أخرى، شهد مدبولي، اليوم، الإطلاق الرسمى للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، وتسلم الوثيقة الرسمية للآلية، وكانت وزارة التخطيط قد أعلنت أن مصر اشتركت في الآلية، حيث تم تشكيل لجنة وطنية تضم الكيانات الحكومية والمجتمع المدني والأكاديميين والقطاع الخاص والبرلمان والإعلام والمدافعين عن حقوق الإنسان،