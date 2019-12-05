الإنتاج يخشى مفاجآت الكأس أمام أبو قير للأسمدة

٠٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٨ ص

الإنتاج الحربي

يحتضن استاد الأهلي (السلام)، اليوم الخميس، في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا، لقاء نادي الإنتاج الحربي أمام أبو قير للأسمدة، ضمن مواجهات دور الـ32 من عمر مسابقة كأس مصر لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم أحمد ناجي، ويعاونه الثنائي أحمد نوفل وكريم السعيد، بينما سيكون طارق مجدي حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.

أبو قير للأسمدة بدأ مشواره في بطولة الكأس هذا الموسم بالفوز على شربين بهدفين نظيفين، ثم واجه أبو قير للأسمدة في الدور التمهيدي الثالث فريق المنصورة وفاز بهدفين نظيفين. يشار إلى أن الإنتاج الحربي بقيادة مديره الفني مختار مختار، يحتل المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 7 نقاط (جمعها من

أبو قير للأسمدة بدأ مشواره في بطولة الكأس هذا الموسم بالفوز على شربين بهدفين نظيفين، ثم واجه أبو قير للأسمدة في الدور التمهيدي الثالث فريق المنصورة وفاز بهدفين نظيفين.



يشار إلى أن الإنتاج الحربي بقيادة مديره الفني مختار مختار، يحتل المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 7 نقاط (جمعها من 6 مواجهات، فاز فى 2 وتعادل فى 1 وخسر 3، وسجل الفريق 6 أهداف، بينما استقبلت شباكه 8 أهداف)، بفارق الأهداف عن المصري البورسعيدي وطنطا ومصر للمقاصة الثامن والتاسع والعاشر على الترتيب.



وتبلغ القيمة السوقية لفريق الإنتاج الحربي 4.95 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27.2 عام، ويمتلك الإنتاج لاعبا دوليا بالمنتخب الأول، ولاعبا آخر بمنتخبات الشباب.

