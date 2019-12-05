وزير الدفاع الأمريكي: سنبقي 600 جندي في سوريا

تحرير:أ.ش.أ ٠٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:١١ ص

مارك إسبر

أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، اليوم الخميس، أن القوات التابعة للولايات المتحدة الأمريكية أتمت انسحابها من منطقة شمال شرقي سوريا. وقال إسبر حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية " في نبأ عاجل لها، إن الولايات المتحدة ستبقي نحو 600 جندي في سوريا، مشيرا إلى أمكانية تقليص العدد إذا قررت دول حليفة إرسال قوات تابعة لها.

وأضاف وزير الدفاع الامريكي أنه لا يوجد أي تقدم في المحادثات الأمريكية ـ التركية فيما يخص منظومة (إس ـ 400 ) الروسية التي تعتزم أنقرة شراءها من موسكو.