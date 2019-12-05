المصري البورسعيدي يسعى لإسقاط قنا في الكأس

٠٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:١٢ ص

المصري البورسعيدي

يحتضن استاد الجيش بالسويس، اليوم الخميس، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء النادي المصري البورسعيدي أمام قنا، ضمن مواجهات دور الـ32 من عمر مسابقة كأس مصر لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم خالد الغندور، ويعاونه الثنائي أحمد حسام وشريف عبد الله، بينما سيكون محمد الصباحي حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.

قنا بدأ مشواره في بطولة الكأس هذا الموسم بالفوز على العاملين برأس غارب (4-1) بفضل ركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة سلبيا، ثم واجه قنا في الدور التمهيدي الثالث، فريق القوصية، وفاز قنا بهدف نظيف. واختار إيهاب جلال 22 لاعبا للمباراة، التي شهدت ظهور وجه جديد لأول مرة، هو اللاعب