النجوم يبحث عن تحقيق المفاجأة أمام بيراميدز في الكأس

٠٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:١٧ ص

بيراميدز

يحتضن استاد الدفاع الجوي، اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي بيراميدز أمام النجوم، ضمن مواجهات دور الـ32 من عمر مسابقة كأس مصر لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم عمرو عايد، ويعاونه الثنائي هاني العراقي ويارا عاطف، بينما سيكون محمد عادل حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.

النجوم بدأ مشواره في بطولة الكأس هذا الموسم بالفوز على سيراميكا (6-5) بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بهدف لكل فريق، ثم واجه النجوم في الدور التمهيدي الثالث فريق بورفؤاد، وفاز النجوم (5-2). يشار إلى أن بيراميدز بقيادة مديره الفني الفرنسي سباستيان ديسابر يحتل المركز الرابع

النجوم بدأ مشواره في بطولة الكأس هذا الموسم بالفوز على سيراميكا (6-5) بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بهدف لكل فريق، ثم واجه النجوم في الدور التمهيدي الثالث فريق بورفؤاد، وفاز النجوم (5-2).



يشار إلى أن بيراميدز بقيادة مديره الفني الفرنسي سباستيان ديسابر يحتل المركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 12 نقطة (جمعها من 6 مواجهات، فاز فى 3 وتعادل فى 3، وسجل 13 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 7 أهداف)، بفارق الأهداف عن الأهلي صاحب المركز الثالث، وبفارق نقطة عن الاتحاد السكندري المتصدر، و"المقاولون العرب" صاحب المركز الثاني.



وتبلغ القيمة السوقية لفريق بيراميدز 20.68 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 26.8 عام، ويمتلك الفريق 12 لاعبا دوليا بالمنتخب الأول، ولاعبا بمنتخبات الشباب، علاوة على 5 لاعبين أجانب.

