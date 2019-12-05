مريض نفسي.. شاب يذبح أمه ويقطع ذراعيها في الدقهلية

تحرير:سماح عوض الله ٠٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٣ ص

جريمة قتل - أرشيفية

«بني آدم مش طبيعي.. عنده مشاكل نفسية جعلته تعبان فى عقله» لم يجد أهالي قرية كوم النور، التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، غير هاتين العبارتين كإجابة عن سبب الجريمة البشعة التى ارتكبها شاب فى العقد الثاني من العمر، فى حق "أعز الحبايب" والدته، إذ عثروا على جثتها فى مشهد بشع، إذ تم قتل السيدة المسنة التى تجاوزت الـ55 من العمر، وتهشيم رأسها، وقطع ذراعيها وفصلها عن باقى جسدها، فى جريمة أثارت فزع جميع الأهالي وجعلتهم يستغيثون بقوات الأمن لكشف غموض الجريمة الدامية، التى أثارت فزعهم.

فى البداية علا صراخ مفاجىء من شاب يستنجد بأهل قريته كوم النور التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، إذ عثر على والدته "نادية م ف"، 55 عامًا، جثة هامدة داخل شقتها، وكانت الشقة غارقة بالدماء بينما جسد الأم مهشم الرأس ويدها مقطوعة، وفور تجمهر الأهالي وإبلاغ الشرطة بالجريمة، بدء الجميع فى التساؤل عن المجرم،