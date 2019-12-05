جريمة

مريض نفسي.. شاب يذبح أمه ويقطع ذراعيها في الدقهلية

تحرير:سماح عوض الله ٠٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٣ ص
جريمة قتل - أرشيفية
جريمة قتل - أرشيفية
«بني آدم مش طبيعي.. عنده مشاكل نفسية جعلته تعبان فى عقله» لم يجد أهالي قرية كوم النور، التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، غير هاتين العبارتين كإجابة عن سبب الجريمة البشعة التى ارتكبها شاب فى العقد الثاني من العمر، فى حق "أعز الحبايب" والدته، إذ عثروا على جثتها فى مشهد بشع، إذ تم قتل السيدة المسنة التى تجاوزت الـ55 من العمر، وتهشيم رأسها، وقطع ذراعيها وفصلها عن باقى جسدها، فى جريمة أثارت فزع جميع الأهالي وجعلتهم يستغيثون بقوات الأمن لكشف غموض الجريمة الدامية، التى أثارت فزعهم.
فى البداية علا صراخ مفاجىء من شاب يستنجد بأهل قريته كوم النور التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، إذ عثر على والدته "نادية م ف"، 55 عامًا، جثة هامدة داخل شقتها، وكانت الشقة غارقة بالدماء بينما جسد الأم مهشم الرأس ويدها مقطوعة، وفور تجمهر الأهالي وإبلاغ الشرطة بالجريمة، بدء الجميع فى التساؤل عن المجرم،
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مصرع عامل سقط من أعلى «سقالة» أمام مدرسة ببني سويف

شاهد طلاب المدرسة التجريبية الابتدائية بقرية "الشقر" التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، حادث أليم، إذ سقط أمام الطلاب خارج المدرسة، عامل محارة، كان يقوم بعمله فى توضيب واجهة عقار مقابل للمدرسة، إذ انكسرت السقالات الخشبية التى كان يقف عليها فى علو 3 طوابق، ما تسبب فى سقوطه، وبادر الأهالي باستدعاء سيارات الإسعاف فى محاولة لإنقاذه، لكن تبين وفاته فور سقوطه، واعتبرت أسرة المتوفى "أحمد.ع.ا.ح" 30 عامًا ومقيم عزبة جعفر، أن الحادث قضاًء وقدر ولم يتهموا أحدًا بالتسبب فى وفاته.
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تنفيذ 72 حكمًا قضائيًا وضبط 5256 مخالفة بالجيزة

شنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة، حملة أمنية مكبرة تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة، لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وضبط الخارجين عن القانون والقضاء على حائزي الأسلحة النارية، وضبط تجار المواد المخدرة. وأسفرت الحملة على مدار 24 ساعة، عن ضبط 64 متهمًا بحيازة الأسلحة والاتجار فى المواد المخدرة، كما حررت قوات الحملة 5256 مخالفة ضد إشغالات الطرق والباعة الجائلين، وخاصة المعتدين على حرم المنطقة الأثرية فى الهرم، وحررت القوات محاضر بوقائع الضبط وأحالتها للنيابات المختصة.
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«كان بيعدي الشارع».. مصرع طالب صدمه أتوبيس بالجيزة

لقي طالب مصرعه متأثرا بإصابته بعدما صدمه أتوبيس، أثناء عبوره شارع البحر الأعظم، بمحافظة الجيزة، وتلقت غرفة عمليات المرور، إشارة من النجدة تفيد بوقوع حادث سير، بشارع البحر الأعظم، وبالانتقال والفحص تبين مصرع شاب، صدمه أتوبيس، ما أدى إلى إصابته بكسور وكدمات، قبل أن يلقى مصرعه، وتم التحفظ على الجثة في مشرحة المستشفى العام، والتحفظ على السائق المتسبب في الحادث، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتباشر النيابة التحقيقات.
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حصان «يعض» طالبا في رأسه.. والمحكمة تعاقب صاحبه بالسجن والغرامة

عاقبت محكمة جنح بلبيس بالشرقية، صاحب حصان بالحبس 6 أشهر وغرامة 500 جنيه، على خلفية اتهامه فى القضية رقم 34380 جُنح بلبيس لسنة 2019، بهياج حصان ملكه وتعديه على طفل بالعض فى رأسه، ما تسبب في إصابة الطفل بعدة إصابات بالغة، وكان اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من مستشفى بلبيس المركزي، بوصول الطفل أمير إبراهيم مهدي 14 عاما، طالب بالصف الثاني الإعدادي، مصابا بجروح قطعية بالوجه والرأس والفك أثر تعرضه لـ"عضة" حصان انتابته حالة هياج.
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انتحار

«بسبب أزمة نفسية».. انتحار طالب من أعلى برج القاهرة

أقدم شاب في منتصف العقد الثاني من العمر، مساء اليوم السبت، على الانتحار من أعلى برج القاهرة، بسبب مروره بأزمة نفسية. البداية كانت بتلقي رئيس مباحث قصر النيل، بلاغًا من العاملين ببرج القاهرة، يفيد بقدوم شاب على الانتحار، بإلقاء نفسه من أعلى البرج. على الفور انتقل رجال المباحث الجنائية لمكان الحادث، إذ تبين من التحريات الأولية، التي أجراها رجال المباحث، أن الشاب يعاني من أزمة نفسية، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة، التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة أسباب الوفاة.
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صلى ثم اغتصبها وقتلها.. تفاصيل مثيرة في جريمة عجوز الإسكندرية

أمرت نيابة محرم بك، اليوم الخميس، بتجديد حبس نجار، فى العقد الخامس من العمر، 15 يوماً على ذمة التحقيق بتهمة القتل العمد لربة منزل تبلغ من العمر 60 عاما، بعد اغتصابها كرها عنها قبل أن يقوم بسرقتها، حيث بدأت الواقعة بتلقى اللواء أشرف الجندى، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، بورود بلاغ من سيدة تبلغ من العمر 30 عاما، بالعثور على جثة والدتها وتدعى "م. ع. ح."، 60 عاما، ربة منزل، ملفوف حول رقبتها إيشارب وبها آثار خنق ووجود بعثرة بحجرة النوم وسلامة النوافذ، وذلك بدائرة قسم شرطة محرم بك.
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حبس قاتلي حارس عقار الوراق: «منعهما من السرقة»

أمرت نيابة حوادث شمال الجيزة، بحبس عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيق معهما، بتهمة السرقة بالإكراه، وقتل حارس عقار عمدًا، إذ تبين خلال التحقيقات أن المتهمين حاولا سرقة مواد بناء من أمام العقار الذى يتولى حراسته، فتشاجرا معه وطالباه بالتزام العقار، لكن احتج عليهما وحاول الاستغاثة بالسكان، فأجهزا عليه بالضرب على رأسه بماسورة حديدية كانت بمكان الجريمة، ثم تركاه غارقًا فى دمائه وفرا هاربين، إلى أن تمكن رجال مباحث الوراق من تحديد هويتهما من خلال صورًا ظهرت لهما فى كاميرا مراقبة بمحيط الجريمة، وتم ضبطهما.
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