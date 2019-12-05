السيسي يوافق على قرض لشراء 100 جرار للسكة الحديد
٠٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٩ ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الخميس، القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 444 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاق قرض، لشراء إلى ما يصل إلى 100 جرار جديد لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 290 مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 19 يونيو 2017، ووافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته التي عُقدت في 19 نوفمبر 2017، ويعمل بهذا الاتفاق اعتبارا من 18 أكتوبر 2019.
من ناحية أخرى، صرح أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية، بأن وصول الدفعة الأولى من الجرارات المتعاقد عليها مع شركة "جنرال إلكتريك" الأمريكية يمثل خطوة هامة في عملية تحديث أسطول سكك حديد مصر، جاء ذلك على هامش استقبال وزير النقل المهندس كامل الوزير، اليوم، لـ10 جرارات تمثل الدفعة الدفعة الأولى من صفقة
من ناحية أخرى، صرح أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية، بأن وصول الدفعة الأولى من الجرارات المتعاقد عليها مع شركة "جنرال إلكتريك" الأمريكية يمثل خطوة هامة في عملية تحديث أسطول سكك حديد مصر، جاء ذلك على هامش استقبال وزير النقل المهندس كامل الوزير، اليوم، لـ10 جرارات تمثل الدفعة الدفعة الأولى من صفقة توريد وتصنيع 110 جرارات وإعادة تأهيل 81 جرارا من الأسطول الحالي، وذلك بحضور رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية ومسئولي شركة "جنرال إلكتريك" ورئيس وقيادات ميناء الإسكندرية.
وقال رسلان إن الهيئة تستهدف من تحديث أسطول السكة الحديد تقديم خدمة مميزة للمواطن المصري، مشيرا إلى اهتمام الهيئة بزيادة عنصري الأمان والسلامة في منظومة السكة الحديد التي تخدم ملايين المواطنين يوميا.