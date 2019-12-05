السيسي يوافق على قرض لشراء 100 جرار للسكة الحديد

٠٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٩ ص

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الخميس، القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 444 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاق قرض، لشراء إلى ما يصل إلى 100 جرار جديد لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 290 مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 19 يونيو 2017، ووافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته التي عُقدت في 19 نوفمبر 2017، ويعمل بهذا الاتفاق اعتبارا من 18 أكتوبر 2019.

من ناحية أخرى، صرح أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية، بأن وصول الدفعة الأولى من الجرارات المتعاقد عليها مع شركة "جنرال إلكتريك" الأمريكية يمثل خطوة هامة في عملية تحديث أسطول سكك حديد مصر، جاء ذلك على هامش استقبال وزير النقل المهندس كامل الوزير، اليوم، لـ10 جرارات تمثل الدفعة الدفعة الأولى من صفقة