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دراسة حديثة: مجفف اليدين ينقل البكتيريا

اللوحات التي تعرضت إلى مجفف اليدين كانت تحتوي على نحو 18- 60 مستعمرة بكتيرية في الجانب الواحد من اللوحة، وفى الجانب الآخر لم تكن هناك سوى مستعمرة بكتيرية واحدة
تحرير:فيروز ياسر ٠٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٢ ص
مجفف اليدين
مجفف اليدين
يحاول العلماء بذل مجهود كبير ليصبح الإنسان صديقا للبيئة، ومن ثم سيكون عليه تقليل استغلال الطبيعة، وبالنظر إلى مجففات اليدين الموجودة في الحمامات العامة، فهناك دراسة جديدة ركزت على تلك الأداة، خاصة بعد اكتشاف الباحثين أنها تمتص البكتيريا البرازية من هواء الحمام، وتعيدها إلى أيدينا، كما تم نشر الدراسة في مجلة علم الأحياء الدقيقة التطبيقي والبيئي، ونتائجها تبدو قاطعة. في كل مرة تسحب فيها سيفون الحمام، سواءً كنت في منزلك أو في حمام عام، خاصة إن كان غطاء المرحاض مفتوحا، فإن البكتيريا تنتشر في الهواء.
عندما تنتشر البكتيريا في هواء الحمام، فهذا الأمر يجعلك أكثر حرصا فى المرة القادمة على إغلاق غطاء المرحاض قبل سحب السيفون، وذلك وفقا لما قاله موقع Daily Health Post. وعلى الرغم من أنه يمكن التحكم في انتشار البكتيريا فى المرحاض الخاص بالمنزل، فإن هذا الأمر لا ينطبق على الحمامات العامة، نتيجة دخول العديد
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مكياج-الشفاة

«الإيكولاي والبق».. علماء يحذرون من استخدام المكياج

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دراسة: الشخير خلال فترة الحمل يضع طفلك في مخاطر

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المارينج

حضري المارينج وشجعي أطفالك على الحلوى المنزلية

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علاج -الصداع

كيف يحمي جسمك نفسه؟.. التثاؤب ينظم درجة حرارة المخ

بين كل الأوجاع والأمراض في الحياة اليومية، قد يبدو أن جسمك يفشل في مقاومتها بمفرده في كثير من الأحيان، لكن في الحقيقة هناك مغزى أبعد لا تدركه، وذلك لأن تلك الآلام والأعراض الغريبة التي تظهر عليك دليل على أن جسمك أكبر حامي لك. من تنظيم درجة حرارة أعضاءك إلى طرد البكتيريا من أذنيك وعينيك، يعمل جسمك باستمرار لإبقائك في حالة جيدة، لذا هل ترغب في معرفة المزيد حول رموشك واظافرك ووظيفتهما، وكيف يحمي جسمك نفسه؟.. تعرف على التفاصل وفقا لما ذكره موقع Best Life.
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