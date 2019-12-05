اليونسكو: مصر حققت تقدما في تعليم الكبار

٠٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٨ ص

اليونسكو - صورة أرشيفية

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، إحراز مصر تقدما في مجال تعلم الكبار وتعليمهم، إذ نفذت مصر أنشطة تعاون في مجال تعلم الكبار وتعليمهم بين عدة منظمات غير حكومية ومنظمات من المجتمع المدني وشركات للاتصالات، ومولت المشروعات في هذا المجال بمصر. وذكر تقرير اليونسكو العالمي الرابع بشأن تعلم الكبار وتعليمهم، الصادر اليوم الخميس، أن عدم مشاركة المرأة على قدم المساواة في برامج تعلم الكبار وتعليمهم يسفر عن عواقب اقتصادية واجتماعية.

وأوضحت المنظمة أنه على سبيل على المثال، لو تساوت نسبة مشاركة النساء في القرى العاملة في الإمارات العربية المتحدة ومصر بنسبة مشاركة الرجال فيها، لارتفع الناتج المحلي الإجمالي لهذين البلدين بزهاء 12% و34% على التوالي. واستعرض التقرير أيضا دراسة حالة بشأن مشروع للتعلم وكسب الدخل أسسته منظمة غير حكومية