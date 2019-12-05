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اتفاق بين مصر والاتحاد الأوروبي بـ9 ملايين يورو

٠٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٠ ص
محمود شعراوي وزير التنمية المحلية - صورة أرشيفية
محمود شعراوي وزير التنمية المحلية - صورة أرشيفية
قال محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، في تصريح له، اليوم الخميس، إن الوزارة توصلت إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لتوفير 9 ملايين يورو، لتمويل البرامج الخاصة بتطوير الإطار المؤسسي للحكم المحلي، ودعم كفاءة وتميز الوحدات المحلية وقدرتها على أداء مهامها وفقا لقواعد اللامركزية، بما يمكنها من الاستجابة الفعالة لاحتياجات السكان والتنمية المستدامة في مختلف محافظات مصر، موضحا أن البرامج التي سيتم تمويلها من جانب الاتحاد الأوروبي تشمل (برنامج تحسين مهارات المرأة القيادية) الهادف إلى إنشاء وحدة مركزية لتمكين المرأة في الوزارة.
وأضاف شعراوي، أنه سيتم تمويل وحدات إقليمية مسئولة عن مبادرات تمكين المرأة ودعم دورها التنموي في محافظات مصر، منوها بأن البرنامج الثاني يتمثل في (إصلاح مراكز المعلومات ونظام دعم واتخاذ القرارات بالمحافظات)، والهادف إلى دعم مراكز المعلومات لتكون أداة تمكين أساسية لعملية اللامركزية؛ من أجل تحقيق الاتصال
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غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى وإنجى الصبان  المدير التنفيذى لشركة فيكتورى لينك .

انتهاء اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الجديدة

أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وتم إرسالها إلى الوزارات لاستطلاع رأيهم فيها، قائلة: "إنه من المقرر استقلال التأمينات الاجتماعية بدءًا من يناير المقبل عن الوزارة، وسيكون منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة مستقل عن وزير التضامن، كما تم الانتهاء من الدراسات اللازمة لدمج صندوقي التأمينات الاجتماعية؛ تحقيقًا للمصلحة الفضلى لأصحاب المعاشات".
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غادة والي في وداعها: فخورة بما حققته لأصحاب المعاشات

قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن أصحاب المعاشات في قلبها وعلى رأسها، وإنها لم تقف ضدهم مطلقا كما يدعي البعض، مضيفة: "أنا فخورة بما تحقق لهم طوال السنوات الست السابقة التي قضيتها في الوزارة ويكفي استرداد 877 مليار جنيه مديونيات لأصحاب المعاشات من الحكومة لصالح التأمينات، وتم زيادة الحد الأدنى المعاشات من 150 إلى 900 جنيه بزيادة 67%، وكذلك إصدار قانون موحد للتأمينات يعالج الثغرات في كل القوانين السابقة به عدد من المزايا لم تكن من قبل إذ يقلل التأمينات ويزيد المعاش ويربط الزيادة بالتضخم سنويا".
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إلحاق الأطباء بنظام التدريب الجديد ببرنامج الزمالة

أعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، أن نظام تدريب الأطباء ببرنامج الزمالة المصرية تم دراسته والإعداد له منذ فترة للتأكد من إمكانية تطبيقه بشكل دقيق على أرض الواقع، منوهة بأن شعار الفترة القادمة هو تعليم الطبيب المصري، إذ أن مسؤولية الدولة هي الاهتمام بمصلحة الطبيب وذلك ضمن واجباتها للحفاظ على حق المريض في الحصول على خدمة طبية من خلال طبيب مؤهل ومدرب، جاء ذلك خلال لقائها وفدا من نقابة الأطباء يضم الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام النقابة.
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التعليم: في أول يناير مصر تقدم هدية لإفريقيا

أعلن الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم الفني لشؤون المعلمين، أنه سيتم ترجمة البوابة الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة مؤخرا، إلى اللغة الفرنسية اعتبارا من الأول من يناير المقبل، كإهداء من مصر للدول الإفريقية التي تتحدث الفرنسية، وهذه البوابة بها ذكاء اصطناعي ولا يوجد بها تدخل بشرى، وذلك يعد من المشروعات التي تقدمها الوزارة، جاء ذلك في كلمته عمر خلال حفل تكريم الوزارة، اليوم الخميس، لمنسقي مشروع برنامج دعم وتطوير اللغة الفرنسية في المدارس الرسمية المصرية، والذي تم تنفيذه بالتعاون بين الوزارة وسفارة فرنسا بمصر.
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اللواء-محمود-شعراوي-وزير-التنمية-المحلية

شعراوي: تلبية احتياجات المواطنين تأتي على قمة أولويات الوزارة

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن تلبية احتياجات المواطنين من الخدمات بالمحافظات، تأتي على قمة أولويات الوزارة. جاء ذلك خلال الجولة المفاجئة التي قام بها الوزير اليوم الثلاثاء، واستهدفت عددا من المناطق والشوارع التابعة لمركز ومدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، بعد تلقي الوزارة عددا من الشكاوى من المواطنين بتدني مستوى الخدمات خاصة النظافة وتدهور حالة الشوارع ووجود أعمال تكسير في بعض المناطق والإشغالات التي تؤثر علي الحركة المرورية وسير المواطنين.
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (1)

محمد بن زايد يمنح السيسي أرفع وسام إماراتي

منح الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الخميس، وسام زايد، للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يعد أرفع وسام تمنحه دولة الإمارات لملوك ورؤساء وقادة الدول، وذلك تقديرا للعلاقات التاريخية والوطيدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين. وأوضح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن هذا الوسام يأتي تثمينا لدور السيسي في دعم وترسيخ تلك العلاقات على كافة الأصعدة. وأقامت الإمارات العربية المتحدة، استقبالا رسميا، اليوم الخميس، للسيسي، وذلك في قصر الوطن.
البريكست

بريطانيا تهدد بترحيل مواطني الاتحاد الأوروبي

قالت مصادر مطلعة، إن بريطانيا تهدد بترحيل مواطني الاتحاد الأوروبي إذا لم يتقدموا في الوقت المناسب للحصول على وضع هجرة جديد بعد خروج بريطانيا من التكتل، وأنه لن يتم التساهل في ذلك إلا في ظروف استثنائية، مضيفا أنه وفقا للإرشادات التي لم يتم الكشف عنها، وضعت الحكومة قائمة صغيرة من الإعفاءات، مثل أولئك الذين يعانون من عجز بدني أو عقلي أو الأطفال الذين لم يقدم آباؤهم طلبات نيابة عنهم، وذلك وفقا لما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية عن وكالة "رويترز" للأنباء.
الرئيس-السيسى

استقبال السيسي في قصر الوطن بالإمارات (بث مباشر)

أقامت الإمارات العربية المتحدة، استقبالا رسميا، اليوم الخميس، للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في قصر الوطن. وتوجه السيسي، أمس الأربعاء، إلى الإمارات في زيارة رسمية تستغرق يومين. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن زيارة الرئيس للإمارات تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية، وما يربط الدولتين من علاقات تعاون استراتيجية متشعبة على كافة الأصعدة، وحرص الدولتين على التنسيق المتواصل بشأن كيفية مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة في المرحلة الراهنة التي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي.
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