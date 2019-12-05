اتفاق بين مصر والاتحاد الأوروبي بـ9 ملايين يورو

٠٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٠ ص

محمود شعراوي وزير التنمية المحلية - صورة أرشيفية

قال محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، في تصريح له، اليوم الخميس، إن الوزارة توصلت إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لتوفير 9 ملايين يورو، لتمويل البرامج الخاصة بتطوير الإطار المؤسسي للحكم المحلي، ودعم كفاءة وتميز الوحدات المحلية وقدرتها على أداء مهامها وفقا لقواعد اللامركزية، بما يمكنها من الاستجابة الفعالة لاحتياجات السكان والتنمية المستدامة في مختلف محافظات مصر، موضحا أن البرامج التي سيتم تمويلها من جانب الاتحاد الأوروبي تشمل (برنامج تحسين مهارات المرأة القيادية) الهادف إلى إنشاء وحدة مركزية لتمكين المرأة في الوزارة.

وأضاف شعراوي، أنه سيتم تمويل وحدات إقليمية مسئولة عن مبادرات تمكين المرأة ودعم دورها التنموي في محافظات مصر، منوها بأن البرنامج الثاني يتمثل في (إصلاح مراكز المعلومات ونظام دعم واتخاذ القرارات بالمحافظات)، والهادف إلى دعم مراكز المعلومات لتكون أداة تمكين أساسية لعملية اللامركزية؛ من أجل تحقيق الاتصال