الأحد.. تسليم 3138 قطعة أرض إسكان اجتماعي بمدينة السادات

٠٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٢ م

أصدر الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الخميس، بيانا، قال فيه إن جهاز تنمية مدينة السادات، سيبدأ الأحد المقبل وحتى يوم الخميس 2 أبريل 2020، في تسليم 3 آلاف و3138 قطعة أرض إسكان اجتماعي للفائزين بها، بالقرعة العلنية التكميلية للإسكان الاجتماعي بالمرحلة السابعة والتي تم إجراؤها خلال الفترة من 18 سبتمبر 2016 وحتى 5 أكتوبر 2017، والمرحلة الثامنة، والتي تم إجراؤها خلال الفترة من 6 أغسطس 2017 وحتى 29 أغسطس 2018.

وذكر أمين غنيم رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بحي النخيل بالمجاورة الخامسة من 1 : 40 يوم الأحد المقبل، القطع من 41 : 80 يوم الإثنين المقبل، القطع من 81 : 120 يوم الثلاثاء المقبل، القطع من 121 : 160 يوم الأربعاء المقبل، القطع من 161: 200 يوم الخميس المقبل، القطع

وذكر أمين غنيم رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بحي النخيل بالمجاورة الخامسة من 1 : 40 يوم الأحد المقبل، القطع من 41 : 80 يوم الإثنين المقبل، القطع من 81 : 120 يوم الثلاثاء المقبل، القطع من 121 : 160 يوم الأربعاء المقبل، القطع من 161: 200 يوم الخميس المقبل، القطع من 201: 240 يوم الأحد 15 ديسمبر، القطع من 241 : 280 يوم الإثنين 16 ديسمبر، القطع من 281 : 320 يوم الثلاثاء 17 ديسمبر، القطع من 321 : 360 يوم الأربعاء 18 ديسمبر، القطع من 361 : 400 يوم الخميس 19 ديسمبر.

وأضاف غنيم، أنه سيتم تسليم القطع من 401 : 440 يوم الأحد 22 ديسمبر، القطع من 441 : 480 يوم الإثنين 23 ديسمبر، القطع من 481 : 520 يوم الثلاثاء 24 ديسمبر، القطع من 521 : 560 يوم الأربعاء 25 ديسمبر، القطع من 561 : 600، يوم الخميس 26 ديسمبر، القطع من 601 : 640 يوم الأحد 29 ديسمبر، القطع من 641 : 680، يوم الإثنين 30 ديسمبر، القطع من 681 : 705، يوم الثلاثاء 21 ديسمبر، فيما تم تخحصيص يومي الأربعاء والخميس 1 و2 يناير 2020، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وذكر أنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بحي النخيل بالمجاورة السادسة من 1: 40 يوم الأحد 5 يناير، القطع من 41 : 80 يوم الإثنين 6 يناير، القطع من 81 : 120 يوم الأربعاء 8 يناير، القطع من 121: 160 يوم الخميس 9 يناير، القطع من 161 : 200 يوم الأحد 12 يناير، القطع من 201 : 240 يوم الإثنين 13 يناير، القطع من 241 : 280 يوم الثلاثاء 14 يناير، القطع من 281 : 320 يوم الأربعاء 15 يناير، القطع من 321 : 360، يوم الخميس 23 يناير، القطع من 361 : 400، يوم الأحد 198 يناير، القطع من 401 : 440 يوم الإثنين 20 يناير، القطع من 441 : 480 يوم الثلاثاء 21 يناير.

وتابع رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنه سيتم تسليم القطع من 481 : 520 يوم الأربعاء 22 يناير، القطع من 521 : 560 يوم الخميس 23 يناير، القطع من 561 : 600 يوم الإثنين 27 يناير، القطع من 601 : 640 يوم الثلاثاء 28 يناير، القطع من 641 : 680 يوم الأربعاء 29 يناير، القطع من 681 : 720 يوم الخميس 30 يناير، القطع من 721 : 760 يوم الأحد 2 فبراير 2020، القطع من 761 : 800 يوم الإثنين 3 فبراير، القطع من 801 : 840 يوم الثلاثاء 4 فبراير، القطع من 841 : 893 يوم الأربعاء 5 فبراير، فيما تم تخصيص يوم الخميس 6 فبراير، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بحي الزيتون بالمجاورة الأولى من 1 : 40 يوم الأحد 9 فبراير، القطع من 41 : 80 يوم الإثنين 10 فبراير، القطع من 81 : 120 يوم الثلاثاء 11 فبراير، القطع من 121 : 160 يوم الأربعاء 142 فبراير، القطع من 161 : 200 يوم الخميس 13 فبراير، القطع من 201 : 240 يوم الأحد 16 فبراير، القطع من 241 : 280 يوم الإثنين 17 فبراير، القطع من 281 : 320 يوم الثلاثاء 18 فبراير، القطع من 321 : 360 يوم الأربعاء 19 فبراير، القطع من 361 : 400 يوم الخميس 20 فبراير، القطع من 401 : 440 يوم الأحد 23 فبراير.

وأوضح أنه سيتم تسليم القطع من 441 : 480 يوم الإثنين 24 فبراير، القطع من 481 : 520 يوم الثلاثاء 25 فبراير، القطع من 521 : 560 يوم الأربعاء 26 فبراير، القطع من 561 : 600 يوم الخميس 27 فبراير، القطع من 601 : 640 يوم الأحد 1 مارس 2020، القطع من 641 : 680 يوم الإثنين 2 مارس، القطع من 681 : 720 يوم الثلاثاء 3 مارس، القطع من 721 : 734 يوم الأربعاء 4 مارس، فيما تم تخصيص يوم الخميس 5 مارس لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

ولفت غنيم إلى أنه سيتم تسليم قطع أراضى الإسكان الاجتماعي بحي الزيتون بالمجاورة الثانية من 1 : 40 يوم الأحد 8 مارس، القطع من 41 : 80، يوم الإثنين 9 مارس ، القطع من 81 : 120 يوم الثلاثاء 10 مارس، القطع من 121 : 160 يوم الأربعاء 11 مارس، القطع من 161 : 200 يوم الخميس 12 مارس، القطع من 201 : 240 يوم الأحد 15 مارس، القطع من 241 : 280 يوم الإثنين 16 مارس، القطع من 281 : 320 يوم الثلاثاء 17 مارس, القطع من 321 : 360 يوم الأربعاء 18 مارس، القطع من 361 : 400 يوم الخميس 19 مارس.

وقال إنه سيتم تسليم القطع من 401 : 440 يوم الأحد 22 مارس، القطع من 441 : 480 يوم الإثنين 23 مارس، القطع من 481 : 520 يوم الثلاثاء 24 مارس، القطع من 521 : 560 يوم الأربعاء 25 مارس، القطع من 561 : 600 يوم الخميس 26 مارس، القطع من 601 : 640 يوم الأحد 29 مارس، القطع من 641 : 680 يوم الإثنين 30 مارس، القطع من 681 : 720، يوم الثلاثاء 31 مارس، والقطع من 721 : 734 يوم الأربعاء 1 أبريل 2020، فيما تم تخصيص يوم الخميس 2 أبريل لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد المقررة.

وأوضح رئيس الجهاز أنه سيتم تسليم قطع أراضى الإسكان الاجتماعي بحي الزيتون بإحدى المناطق بالمجاورة الثالثة من 1 : 36 يوم الأحد 5 أبريل، القطع من 37 : 72 يوم الإثنين 6 أبريل، فيما تم تخصيص أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 7 و8 و9 أبريل لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد المقررة.