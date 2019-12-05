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الأحد.. تسليم 3138 قطعة أرض إسكان اجتماعي بمدينة السادات

٠٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٢ م
الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان - صورة أرشيفية
الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان - صورة أرشيفية
أصدر الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الخميس، بيانا، قال فيه إن جهاز تنمية مدينة السادات، سيبدأ الأحد المقبل وحتى يوم الخميس 2 أبريل 2020، في تسليم 3 آلاف و3138 قطعة أرض إسكان اجتماعي للفائزين بها، بالقرعة العلنية التكميلية للإسكان الاجتماعي بالمرحلة السابعة والتي تم إجراؤها خلال الفترة من 18 سبتمبر 2016 وحتى 5 أكتوبر 2017، والمرحلة الثامنة، والتي تم إجراؤها خلال الفترة من 6 أغسطس 2017 وحتى 29 أغسطس 2018.
وذكر أمين غنيم رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بحي النخيل بالمجاورة الخامسة من 1 : 40 يوم الأحد المقبل، القطع من 41 : 80 يوم الإثنين المقبل، القطع من 81 : 120 يوم الثلاثاء المقبل، القطع من 121 : 160 يوم الأربعاء المقبل، القطع من 161: 200 يوم الخميس المقبل، القطع
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غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى وإنجى الصبان  المدير التنفيذى لشركة فيكتورى لينك .

انتهاء اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الجديدة

أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وتم إرسالها إلى الوزارات لاستطلاع رأيهم فيها، قائلة: "إنه من المقرر استقلال التأمينات الاجتماعية بدءًا من يناير المقبل عن الوزارة، وسيكون منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة مستقل عن وزير التضامن، كما تم الانتهاء من الدراسات اللازمة لدمج صندوقي التأمينات الاجتماعية؛ تحقيقًا للمصلحة الفضلى لأصحاب المعاشات".
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غادة والي في وداعها: فخورة بما حققته لأصحاب المعاشات

قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن أصحاب المعاشات في قلبها وعلى رأسها، وإنها لم تقف ضدهم مطلقا كما يدعي البعض، مضيفة: "أنا فخورة بما تحقق لهم طوال السنوات الست السابقة التي قضيتها في الوزارة ويكفي استرداد 877 مليار جنيه مديونيات لأصحاب المعاشات من الحكومة لصالح التأمينات، وتم زيادة الحد الأدنى المعاشات من 150 إلى 900 جنيه بزيادة 67%، وكذلك إصدار قانون موحد للتأمينات يعالج الثغرات في كل القوانين السابقة به عدد من المزايا لم تكن من قبل إذ يقلل التأمينات ويزيد المعاش ويربط الزيادة بالتضخم سنويا".
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إلحاق الأطباء بنظام التدريب الجديد ببرنامج الزمالة

أعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، أن نظام تدريب الأطباء ببرنامج الزمالة المصرية تم دراسته والإعداد له منذ فترة للتأكد من إمكانية تطبيقه بشكل دقيق على أرض الواقع، منوهة بأن شعار الفترة القادمة هو تعليم الطبيب المصري، إذ أن مسؤولية الدولة هي الاهتمام بمصلحة الطبيب وذلك ضمن واجباتها للحفاظ على حق المريض في الحصول على خدمة طبية من خلال طبيب مؤهل ومدرب، جاء ذلك خلال لقائها وفدا من نقابة الأطباء يضم الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام النقابة.
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التعليم: في أول يناير مصر تقدم هدية لإفريقيا

أعلن الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم الفني لشؤون المعلمين، أنه سيتم ترجمة البوابة الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة مؤخرا، إلى اللغة الفرنسية اعتبارا من الأول من يناير المقبل، كإهداء من مصر للدول الإفريقية التي تتحدث الفرنسية، وهذه البوابة بها ذكاء اصطناعي ولا يوجد بها تدخل بشرى، وذلك يعد من المشروعات التي تقدمها الوزارة، جاء ذلك في كلمته عمر خلال حفل تكريم الوزارة، اليوم الخميس، لمنسقي مشروع برنامج دعم وتطوير اللغة الفرنسية في المدارس الرسمية المصرية، والذي تم تنفيذه بالتعاون بين الوزارة وسفارة فرنسا بمصر.
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مجلس-النواب

فساد إداري بجهاز مدينة الشروق في طلب إحاطة بالبرلمان

تقدم النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازى، عضو مجلس النواب عن دائرة مدن شرق القاهرة، بطلب إحاطة عاجل للدكتور المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بخصوص شبهة فساد إدارى بجهاز مدينة الشروق التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وأكد حجازى فى بيان صحفى أن أحد وكلاء مجلس أمناء مدينة الشروق ويدعى "هاشم. ز" تواصل مع وزارة الإسكان بمذكرة مخالفة للحقيقة مدعيا أنه المستشار القانونى ونائب رئيس مجلس أمناء مدينة الشروق، وطالب المذكور بصفته نائب رئيس مجلس أمناء مدينة الشروق ومستشارها القانونى، وزير الإسكان فى حينه، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بقبول استقالة رئيس مجلس أمناء مدينة الشروق، وزير الاتصالات الأسبق الدكتور محمد سالم، وعدد من أعضاء مجلس الأمناء.
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طلب إحاطة لوزير الإسكان بسبب تعكر مياه الشرب

قدمت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، طلب إحاطة عاجل موجها للدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عملا بحكم المادة (129) من الدستور، والمادة (198) من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن ظهور عكارة في مياه الشرب في بعض الأماكن بمدينة القاهرة الجديدة، وكذلك ظهور رائحة كريهة ناتجة من تفاعل زيادة نسب الكلور مع الطحالب، قائلة إن جهاز المدينة رفع نسب الكلور للقضاء على الطحالب، خاصة الطحالب الخضراء مثل «سينيديسمس»، وحمض «الهيوميك».
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وزير الإسكان: رفع كفاءة الطرق بـ39 مليار جنيه

قال وزير الإسكان عاصم الجزار، إنه تم العمل على 292 مشروعا لإنشاء ورفع كفاءة الطرق بطول 5360 كيلو مترا، منها 716 كيلو مترت داخل شبكة الطرق القومية بتكلفة تقديرية 39 مليار جنيه، المنفذ منها 237 مشروعا بإجمالي 18.3 مليار جنيه، والجاري تنفيذه 55 مشروعا بتكلفة 20.5 مليار جنيه، مضيفا أن الوزارة تعمل حاليا في 5 مشروعات رئيسية بإجمالي أطوال 385 كيلو مترا طولي بتكلفة 12.5 مليار جنيه، وفي مجال شبكة الطرق القومية نعمل في 3 محاور هي: بني مزار البويطي، ديروط الفرافرة، محور 30 يونيو بإجمالي أطوال 716 كيلو مترا طولي وبتكلفة 10.8 مليار جنيه.
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وزير الإسكان: تنفيذ 70% من وحدات مشروع «جنة»

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأربعاء، إنه جاري تنفيذ 11232 وحدة سكنية «468 عمارة»، بمشروع «JANNA» للإسكان الفاخر بمدينة المنصورة الجديدة، مشيرا إلى أن نسبة الإنجاز بلغت نحو 70%، وجارٍ تنفيذ 4704 وحدات «196 عمارة» بمشروع «سكن مصر»، وبلغت نسبة الإنجاز 84%، بالإضافة إلى تنفيذ 58 عمارة بالإسكان ذي الطابع الساحلي، وبلغت نسبة التنفيذ 20%، مضيفًا أنه جاري أيضا تنفيذ 1149 فيلا «منفصلة – متصلة – شبة متصلة»، تضم 2103 وحدات، بمدينة المنصورة الجديدة، وبلغت نسبة تنفيذ الفيلات المودرن 40%، والفيلات الكلاسيك 32%.
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