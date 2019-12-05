تعديلات في أولمبياد طوكيو بسبب «الحر»

٠٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٢ م

أولمبياد طوكيو 2020

قال منظمو أولمبياد طوكيو 2020، اليوم الخميس، إنه سيتم تغيير المزيد من مواعيد المنافسات الرياضية، لتجنب الحر الشديد في الصيف، إذ تتجاوز درجات الحرارة في طوكيو، خلال شهري يونيو ويوليو، 30 درجة، مع ارتفاع نسبة الرطوبة، وشكلت الاستعدادات لمقاومة هذه الظروف مشكلة للمنظمين. ونقلت اللجنة الأولمبية الدولية بالفعل سباق الماراثون، وهو من أهم الأحداث المرتقبة في الأولمبياد، وسباق المشي لمسافة 800 كيلومتر، إلى مدينة سابورو شمال البلاد، لتوفير ظروف جوية أفضل للتنافس، وقررت اللجنة المنظمة المحلية، اليوم، تعديل مواعيد منافسات الثلاثي والفروسية.

وتأتي التعديلات بعد مناقشات بين منظمي دورة 2020 واللجنة الأولمبية الدولية، التي تجتمع لجنتها التنفيذية حاليا في مدينة لوزان السويسرية. يذكر أن المحكمة الرياضية الدولية أصدرت قرارًا برفض الطعن المصري ضد قرار لجنة العقوبات المستقلة في الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، بشأن قرارها إيقاف مصر عن المشاركات الدولية

وتأتي التعديلات بعد مناقشات بين منظمي دورة 2020 واللجنة الأولمبية الدولية، التي تجتمع لجنتها التنفيذية حاليا في مدينة لوزان السويسرية.



يذكر أن المحكمة الرياضية الدولية أصدرت قرارًا برفض الطعن المصري ضد قرار لجنة العقوبات المستقلة في الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، بشأن قرارها إيقاف مصر عن المشاركات الدولية لمدة سنتين.



وكان الاتحاد المصري لرفع الأثقال رفع الشكوى اعتراضا على العقوبات الصادرة عن الاتحاد الدولي للعبة بسبب ثبوت تعاطي 4 لاعبين للمنشطات في بطولة إفريقيا لرفع الأثقال للناشئين، والحرمان من المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.



وأعلنت المحكمة الرياضية رفض الطعن المصري على الحرمان من المشاركات الدولية لمدة عامين، بعد جلسة الاستماع في المحكمة الرياضية الدولية، التي أيدت قرار لجنة العقوبات المستقلة في الاتحاد الدولي.

