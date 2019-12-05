رياضة

تعديلات في أولمبياد طوكيو بسبب «الحر»

٠٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٢ م
أولمبياد طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020
قال منظمو أولمبياد طوكيو 2020، اليوم الخميس، إنه سيتم تغيير المزيد من مواعيد المنافسات الرياضية، لتجنب الحر الشديد في الصيف، إذ تتجاوز درجات الحرارة في طوكيو، خلال شهري يونيو ويوليو، 30 درجة، مع ارتفاع نسبة الرطوبة، وشكلت الاستعدادات لمقاومة هذه الظروف مشكلة للمنظمين. ونقلت اللجنة الأولمبية الدولية بالفعل سباق الماراثون، وهو من أهم الأحداث المرتقبة في الأولمبياد، وسباق المشي لمسافة 800 كيلومتر، إلى مدينة سابورو شمال البلاد، لتوفير ظروف جوية أفضل للتنافس، وقررت اللجنة المنظمة المحلية، اليوم، تعديل مواعيد منافسات الثلاثي والفروسية.
وتأتي التعديلات بعد مناقشات بين منظمي دورة 2020 واللجنة الأولمبية الدولية، التي تجتمع لجنتها التنفيذية حاليا في مدينة لوزان السويسرية. يذكر أن المحكمة الرياضية الدولية أصدرت قرارًا برفض الطعن المصري ضد قرار لجنة العقوبات المستقلة في الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، بشأن قرارها إيقاف مصر عن المشاركات الدولية
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أرقام صادمة.. ماذا يقدم ريال مدريد في غياب هازارد؟

أصدر ريال مدريد بيانا حول الإصابة التي يعاني منها البلجيكي إيدين هازارد، إذ تعرض لها خلال مواجهة باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا. وقال البيان، الذي نشره النادي على موقعه الرسمي على الإنترنت: "بعد الاختبارات التي أجريت على لاعبنا إيدين هازارد من قبَل الجهاز الطبي لريال مدريد، تم تشخيص إصابة اللاعب بشرخ في قدمه اليمنى، وفي انتظار التطورات". وفي نفس السياق، أشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أنه بهذا التشخيص يتأكد غياب البلجيكي عن مواجهة الغريم التقليدي برشلونة، في الكلاسيكو المقرر إقامته يوم 18 ديسمبر الجاري.
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صدمة.. تأكد غياب إيدين هازارد عن الكلاسيكو

أصدر ريال مدريد بيانا حول الإصابة التي يعاني منها البلجيكي إيدين هازارد، إذ تعرض لها خلال مواجهة باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا. وقال البيان، الذي نشره النادي على موقعه الرسمي على الإنترنت: "بعد الاختبارات التي أجريت على لاعبنا إيدين هازارد من قبل الجهاز الطبي لريال مدريد، تم تشخيص إصابة اللاعب بشرخ في قدمه اليمنى، وفي انتظار التطورات". وفي نفس السياق، أشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أنه بهذا التشخيص يتأكد غياب البلجيكي عن مواجهة الغريم التقليدي برشلونة، في الكلاسيكو المقرر إقامته يوم 18 ديسمبر الجاري.
الزمالك- والشرقية (2)

مفاجأة.. الأمن رفض نقل لقاء الزمالك وأول أغسطس

فجّر مصدر باتحاد الكرة مفاجأة، عندما أكد أن الأمن لم يوافق على إقامة مباراة نادي الزمالك أمام نظيره أول أغسطس الأنجولي "بريميرو دي أوجوستو"، على استاد الدفاع الجوي، والمقرر لها يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لموسم 2019- 2020، والتي يتذيلها الفارس الأبيض بلا نقاط، عقب السقوط أمام مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة ضمن مواجهات الجولة الأولى بملعب مازيمبي في لوبومباشي.
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رمضان صبحي: كنا نعلم صعوبة مواجهة كوت ديفوار

أعرب رمضان صبحي لاعب منتخب مصر الأولمبي، عن سعادته بالفوز ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا. ونجح منتخب مصر في الفوز على منتخب كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد القاهرة، في حضور أكثر من 70 الف مشجع، لتكون البطولة الأولى من نوعها في دولات بطولات المنتخبات المصرية. وقال اللاعب: "كنا نعلم صعوبة مواجهة كوت ديفوار، كنا نريد الفوز بالبطولة لانه من الطبيعي الصعود للأولمبياد، تحدثت مع اللاعبين وطالبتهم بضرورة إسعاد الجماهير في الاستاد".
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أبو تريكة يهنئ المنتخب الأولمبي: مبروك لمصر

هنأ محمد أبو تريكة نجم الأهلي السابق ومنتخب مصر، المنتخب الأولمبي بالتتويج بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، والأداء البطولي الذي قدمه الفراعنة علي مدار البطولة الإفريقية، والتأهل لأولمبياد طوكيو المقرر لها في يوليو 2020 . وقال أبو تريكة في تغريدة، عبر الحساب الرسمي له علي موقع التواصل الإجتماعي "تويتر":"مليون مبروووووك لمنتخبنا الأولمبى بطوله أمم إفريقيا تحت 23 عامًا عن جداره وإستحقاق.. مبروك للكابتن شوقي غريب وجهازه الفني مجهود كبير وروح عظيمة، مبروك لمصر".
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تعرف على التشكيل المتوقع للفراعنة أمام الأفيال

يحتضن استاد القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء المنتخب الوطني أمام كوت ديفوار، في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، وتتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى في البطولة القارية لتمثيل القارة السمراء في الأولمبياد، وهو ما يعني أن كلا المنتخبين سيظهر رسميا في مسابقة كرة القدم في ألعاب طوكيو 2020، إلى جانب الفائز من مواجهة جنوب إفريقيا وغانا، المقرر إقامتها اليوم أيضًا.
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الأفيال طريق الفراعنة نحو اللقب الإفريقي الأول

يحتضن استاد القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء المنتخب الوطني أمام كوت ديفوار، في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري. وتتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى في البطولة القارية لتمثيل القارة السمراء في الأولمبياد، وهو ما يعني أن كلا المنتخبين سيظهر رسميا في مسابقة كرة القدم في ألعاب طوكيو 2020، إلى جانب الفائز من مواجهة جنوب إفريقيا وغانا، المقرر إقامتها اليوم أيضًا.
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