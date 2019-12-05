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خلافات ترامب وماكرون تهدم قمة الناتو السبعين

دخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في خلافات واضحة حول العديد من الملفات التي تتعلق بحلف شمال الأطلسي «الناتو» مؤخرًا
تحرير:محمود نبيل ٠٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٧ م
الناتو
الناتو
منذ بداية الاجتماع السبعين للناتو، الذي كان يهدف إلى تعزيز وحدة الحلف العسكري الأكبر في العالم، لم يشك أحد في قدرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هدم الأهداف الرئيسية لمثل هذا الاجتماع، حيث أوضح أنه يعتزم نقل خلافاته مع بعض الدول إلى مستويات جديدة. وعلى الرغم من جلوس ترامب بين زعيمين، يفترض من الناحية النظرية أن يكونا من أقرب حلفاء الولايات المتحدة، وهما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الحكومة الكندية جاستن ترودو، فإن ترامب دخل في مشادة مع الجانبين من خلال كلمته فى المحفل.
لم يخيّب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوقعات التي ألمحت إلى إمكانية حدوث خلافات بين أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) خلال اجتماعه السبعين، الذي شهد خلافات واضحة بين الرؤساء. خلافات دبلوماسية بدأ ترامب أزمته مع نظيره الفرنسي، إذ علق الرئيس الأمريكي على وصف ماكرون لتجربة الناتو بـ"الموت العقلي"، واصفًا
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مارك-اسبر (2)

وزير الدفاع الأمريكي: سنبقي 600 جندي في سوريا

أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، اليوم الخميس، أن القوات التابعة للولايات المتحدة الأمريكية أتمت انسحابها من منطقة شمال شرقي سوريا. وقال إسبر حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية " في نبأ عاجل لها، إن الولايات المتحدة ستبقي نحو 600 جندي في سوريا، مشيرا إلى أمكانية تقليص العدد إذا قررت دول حليفة إرسال قوات تابعة لها.
ترامب (1)

البيت الأبيض: مستعدون للدفاع عن ترامب أمام «الشيوخ»

أكد البيت الأبيض استعداده لبذل جهود كبيرة للدفاع بقوة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال جلسة مساءلته داخل مجلس الشيوخ الأمريكي، في الوقت الذي يتحرك فيه مجلس النواب للتصويت على عزله، مشيرا إلى أنه سيدافع بقوة عن ترامب خلال محاكمة شبه مؤكدة لعزله داخل مجلس الشيوخ في الأسابيع المقبلة، وذلك في الوقت الذي أدلى فيه خبراء قانونيون بشهادتهم خلال جلسة استماع مثيرة للجدل داخل مجلس النواب بدعوة من ديمقراطيي المجلس، أفادوا فيها بأن تعاملات ترامب مع أوكرانيا مثلت جريمة تستحق العزل.
الأمم-المتحدة

مسؤول: 45% من سكان الأرض في حاجة للمساعدة عام 2020

صرح وكيل الأمين العام للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة (أوتشا) مارك لوكوك بأن هناك أعدادا قياسية تصل إلى 168 مليون شخص حول العالم، مما يمثل نحو 45% من إجمالي سكان كوكب الأرض سيكونوا في حاجة للمساعدة والحماية من الأزمات التي تمتد لأكثر من 50 دولة، في عام 2020، وهو أعلى رقم يصل إليه أعداد المحتاجين للمساعدة الإنسانية منذ عقود. وقال لوكوك صحفيين في جنيف -خلال إطلاق نشرة "اللمحة العامة عن العمل الإنساني العالمي "التابعة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية اليوم الأربعاء - إن الصدمات المناخية وتفشي الأمراض المعدية المستشرية، إلى جانب احتدام حدة النزاعات طويلة الأمد، كلها أمور أدت إلى تزايد المحتاجين لمساعدة إنسانية وحماية في العالم بنحو 22 مليون شخص خلال العام الماضي، بحسب ما أورد الموقع الرسمي للأمم المتحدة.
البنتاجون

البنتاجون: أدلة جديدة عن تهديد إيراني للمصالح الأمريكية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الأربعاء، عن وجود أدلة جديدة عن تهديد إيراني للقوات والمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط. وقال البنتاجون ـ حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، إن إيران حركت قوات وأسلحة بشكل يثير مخاوف الولايات المتحدة من هجوم محتمل إذا أمر النظام الإيراني به، فيما أكدت على أنه لا توجد أدلة على وجود تهديد إيراني لمسؤولين أمريكيين. من جانبها، قالت المتحدثة باسم البنتاجون، ريبيكا ريبريتش لـ"سكاي نيوز عربية": "نواصل مراقبة النظام الإيراني وجيشه ووكلاءه، وجاهزون جدا للدفاع عن القوات والمصالح الأمريكية إذا احتجنا لذلك".
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ميزانية-فرنسا-تقود-الناتو-للانصياع-لرغبات-ترامب

مطالب ترامب العسكرية تهدد قمة الناتو بالفشل

على الرغم من الاتفاق السياسي العام بين معظم دول أعضاء حلف شمال الأطلسي الناتو، فإن إصرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على زيادة حصة الأعضاء من الإنفاق بات مصدر أزمة بشكل واضح داخل أروقة الحلف الذي يحتفل بمرور 70 عامًا على تأسيسه. ويأتي الاحتفال المرتقب بمرور 70 عامًا وسط توترات واضحة بين بعض الزعماء بشأن تعهدات الإنفاق، وكيفية مواجهة التحديات التي تفرضها روسيا والصين، وأهمية حلف الناتو نفسه، لا سيما وأن هناك بالفعل انقسامات واضحة بين عدد من أعضائه.
دونالد ترامب

البيت الأبيض: ترامب يريد محاكمة في مجلس الشيوخ

قال المتحدث باسم البيت الأبيض هوجان جيدلي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد أن تمضي محاكمة المساءلة بغرض العزل قدما في مجلس الشيوخ لأنه سيلقى معاملة عادلة هناك، وإنه يتوقع أن يكون المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن ضمن الشهود. ونقلت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة، عن بيان للمتحدث باسم البيت الأبيض، قوله إن الرئيس ترامب يريد محاكمة في مجلس الشيوخ لأنه من الواضح أنه المجلس الوحيد الذي يمكن أن يتوقع فيه نزاهة ومعاملة عادلة بموجب الدستور.
ترامب (1)

هل ينقذ خطأ FBI بتحقيق التدخل الروسي ترامب سياسيا؟

لا يزال ملف التحقيق في التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي أتت بدونالد ترامب على رأس البيت الأبيض في عام 2016، لا يقبل الإغلاق، خاصة في ظل العديد من المستجدات التي تكشف عن نهج سير التحقيقات في هذا الصدد. وحسب ما ورد في شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، يخضع محامٍ سابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، للتحقيق الجنائي بعد تغيير مزعوم لوثيقة تتعلق بمراقبة مستشار حملة ترامب لعام 2016، وهو الأمر الذي قد يفتح مجالا جديدًا للشكوك حول هذا الملف.
ترامب

ترامب يهدد بفرض تعريفات جمركية أكبر على واردات الصين

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع وزاري، بفرض تعريفات جمركية أكبر على السلع الصينية إذا لم يتم التوصل مع بكين إلى اتفاق تجاري. ذكرت الخبر شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية اليوم في نبأ عاجل لها بدون التطرق للمزيد حول ذلك.
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