خلافات ترامب وماكرون تهدم قمة الناتو السبعين

دخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في خلافات واضحة حول العديد من الملفات التي تتعلق بحلف شمال الأطلسي «الناتو» مؤخرًا
منذ بداية الاجتماع السبعين للناتو، الذي كان يهدف إلى تعزيز وحدة الحلف العسكري الأكبر في العالم، لم يشك أحد في قدرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هدم الأهداف الرئيسية لمثل هذا الاجتماع، حيث أوضح أنه يعتزم نقل خلافاته مع بعض الدول إلى مستويات جديدة.
وعلى الرغم من جلوس ترامب بين زعيمين، يفترض من الناحية النظرية أن يكونا من أقرب حلفاء الولايات المتحدة، وهما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الحكومة الكندية جاستن ترودو، فإن ترامب دخل في مشادة مع الجانبين من خلال كلمته فى المحفل.
لم يخيّب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوقعات التي ألمحت إلى إمكانية حدوث خلافات بين أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) خلال اجتماعه السبعين، الذي شهد خلافات واضحة بين الرؤساء.
خلافات دبلوماسية
بدأ ترامب أزمته مع نظيره الفرنسي، إذ علق الرئيس الأمريكي على وصف ماكرون لتجربة الناتو بـ"الموت العقلي"، واصفًا
لم يخيّب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوقعات التي ألمحت إلى إمكانية حدوث خلافات بين أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) خلال اجتماعه السبعين، الذي شهد خلافات واضحة بين الرؤساء.
خلافات دبلوماسية
بدأ ترامب أزمته مع نظيره الفرنسي، إذ علق الرئيس الأمريكي على وصف ماكرون لتجربة الناتو بـ"الموت العقلي"، واصفًا ذلك بالحديث "المهين للغاية".
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الأزمة الفعلية للعلاقات الأمريكية الفرنسية لا تزال تظهر بقوة على رأس أولويات حلف الناتو، الذي ينظر إلى الجانبين على أنهما ركنان مهمان في تأسيس الحلف العسكري، ولمواجهة التحديات السياسية والعسكرية القائمة في الوقت الحالي.
وحدد الممثل التجاري للولايات المتحدة العديد من السلع، بما في ذلك الشمبانيا وحقائب اليد والجبن، لتكون بين قائمة السلع المستهدفة.
وقالت الولايات المتحدة إن هذه الخطوة رد فعل لضريبة الخدمات الرقمية الفرنسية التي تعتقد أنها "موجهة بشكل غير عادل" ضد شركات التكنولوجيا الأمريكية.
وحاول الرئيس الأمريكي الدخول في جبهة جديدة، وذلك بعد أن طالب ترودو بالإفصاح عن حجم إنفاق كندا على الدفاع، واصفا إياه بأنه "ذو وجهين".
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أزمة الإنفاق
تشير تقديرات منظمة حلف شمال الأطلسي لعام 2019، التي صدرت في يونيو، إلى أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليونان وإستونيا ورومانيا وبولندا ولاتفيا فقط هي التي حققت هذا الهدف أو تجاوزته، بينما لا تزال تحقق الولايات المتحدة أعلى مستوى للإنفاق الدفاعي، بلغ 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وكان الإنفاق الأدنى لدولة لوكسمبورج، التي أنفقت 0.55% فقط.
وعلى الرغم من كون الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، أول من طرح فكرة زيادة الإنفاق العسكري لأعضاء الناتو، فإن ترامب كان أكثر المؤيدين لها والداعين إليها بين أروقة اجتماعات الحلف الأكبر في العالم، ساعيًا وراء تقليل الفارق بين أكبر ممولي الحلف وأصغره.
وأشارت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إلى أن أوروبا لا تجد ما يمكن عَدّه أرضية مشتركة للتعامل مع ترامب في العديد من الملفات، مؤكدة أن الاجتماع التاريخي للناتو أثبت أنه لا يمكن توصل الجانبين إلى صيغة تضمن توافقهما في العشرات من القضايا والملفات، وعلى رأسها الإنفاق العسكري.
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وظهرت ملامح ذلك بقوة مع ماكرون، الذي أوضح أن كل محاولاته للتفاهم مع ترامب لم تجد نفعًا، وهو الأمر الذي فسر خروج الرئيس الأمريكي عن السياق والنظام في العديد من المناسبات والمحافل الخاصة بهذا الاجتماع.
وخلال الاجتماع، أوضح أن ترامب يسعى للتشديد على أهمية زيادة الإنفاق العسكري كحل أمثل لمواجهة التطرف الديني ومقاتلي داعش، وبالأخص لدى أوروبا، التي بالفعل يعود إليها الآلاف من تلك العناصر شهريا، سواء بطرق شرعية أو غير ذلك، وهو أيضًا ملف كان على رأس مسببات الخلافات بين ترامب وماكرون في الاجتماع.