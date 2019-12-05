خلافات ترامب وماكرون تهدم قمة الناتو السبعين

دخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في خلافات واضحة حول العديد من الملفات التي تتعلق بحلف شمال الأطلسي «الناتو» مؤخرًا

تحرير:محمود نبيل ٠٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٧ م

الناتو

منذ بداية الاجتماع السبعين للناتو، الذي كان يهدف إلى تعزيز وحدة الحلف العسكري الأكبر في العالم، لم يشك أحد في قدرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هدم الأهداف الرئيسية لمثل هذا الاجتماع، حيث أوضح أنه يعتزم نقل خلافاته مع بعض الدول إلى مستويات جديدة. وعلى الرغم من جلوس ترامب بين زعيمين، يفترض من الناحية النظرية أن يكونا من أقرب حلفاء الولايات المتحدة، وهما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الحكومة الكندية جاستن ترودو، فإن ترامب دخل في مشادة مع الجانبين من خلال كلمته فى المحفل.

لم يخيّب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوقعات التي ألمحت إلى إمكانية حدوث خلافات بين أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) خلال اجتماعه السبعين، الذي شهد خلافات واضحة بين الرؤساء. خلافات دبلوماسية بدأ ترامب أزمته مع نظيره الفرنسي، إذ علق الرئيس الأمريكي على وصف ماكرون لتجربة الناتو بـ"الموت العقلي"، واصفًا