ميدو يشارك في ودية نجوم العالم تحت سفح الهرم

٠٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٧ م

أحمد حسام "ميدو"

أعلن أحمد حسام "ميدو"، نجم توتنهام الإنجليزي وأياكس أمستردام وسيلتا فيجو الإسباني وروما الإيطالي الأسبق، والمدير الفني الحالي لنادي مصر للمقاصة، مشاركته في اللقاء الودي الاستعراضي بين نجوم الكرة في العالم تحت سفح الأهرامات، المقرر له 6 يناير المقبل. وأنهى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، كل الترتيبات والإجراءات اللازمة لاستضافة مصر للمباراة، إذ حصل وزير الرياضة على موافقة خالد العناني وزير الآثار، على إقامة المباراة بمنطقة الأهرامات السياحية على هامش استضافة مصر حفل توزيع جوائز كاف لأفضل اللاعبين خلال عام 2019، والمقرر له يوم 7 يناير بالغردقة.

وكتب أحمد حسام "ميدو" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الخميس: "إن شاء الله هكون مشاركا في المباراة الاستعراضية لأساطير العالم بدعوة من فيفا يوم 6 يناير تحت سفح الأهرامات.. قدامنا شهر تدريب جامد". إن شاء الله هكون مشارك في المباراة الاستعراضية لأساطير العالم بدعوة من فيفا