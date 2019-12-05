رياضة

ميدو يشارك في ودية نجوم العالم تحت سفح الهرم

٠٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٧ م
أحمد حسام "ميدو"
أحمد حسام "ميدو"
أعلن أحمد حسام "ميدو"، نجم توتنهام الإنجليزي وأياكس أمستردام وسيلتا فيجو الإسباني وروما الإيطالي الأسبق، والمدير الفني الحالي لنادي مصر للمقاصة، مشاركته في اللقاء الودي الاستعراضي بين نجوم الكرة في العالم تحت سفح الأهرامات، المقرر له 6 يناير المقبل. وأنهى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، كل الترتيبات والإجراءات اللازمة لاستضافة مصر للمباراة، إذ حصل وزير الرياضة على موافقة خالد العناني وزير الآثار، على إقامة المباراة بمنطقة الأهرامات السياحية على هامش استضافة مصر حفل توزيع جوائز كاف لأفضل اللاعبين خلال عام 2019، والمقرر له يوم 7 يناير بالغردقة.
وكتب أحمد حسام "ميدو" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الخميس: "إن شاء الله هكون مشاركا في المباراة الاستعراضية لأساطير العالم بدعوة من فيفا يوم 6 يناير تحت سفح الأهرامات.. قدامنا شهر تدريب جامد". إن شاء الله هكون مشارك في المباراة الاستعراضية لأساطير العالم بدعوة من فيفا
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إيدين هازارد (2)

أرقام صادمة.. ماذا يقدم ريال مدريد في غياب هازارد؟

أصدر ريال مدريد بيانا حول الإصابة التي يعاني منها البلجيكي إيدين هازارد، إذ تعرض لها خلال مواجهة باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا. وقال البيان، الذي نشره النادي على موقعه الرسمي على الإنترنت: "بعد الاختبارات التي أجريت على لاعبنا إيدين هازارد من قبَل الجهاز الطبي لريال مدريد، تم تشخيص إصابة اللاعب بشرخ في قدمه اليمنى، وفي انتظار التطورات". وفي نفس السياق، أشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أنه بهذا التشخيص يتأكد غياب البلجيكي عن مواجهة الغريم التقليدي برشلونة، في الكلاسيكو المقرر إقامته يوم 18 ديسمبر الجاري.
إدين هازارد

صدمة.. تأكد غياب إيدين هازارد عن الكلاسيكو

أصدر ريال مدريد بيانا حول الإصابة التي يعاني منها البلجيكي إيدين هازارد، إذ تعرض لها خلال مواجهة باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا. وقال البيان، الذي نشره النادي على موقعه الرسمي على الإنترنت: "بعد الاختبارات التي أجريت على لاعبنا إيدين هازارد من قبل الجهاز الطبي لريال مدريد، تم تشخيص إصابة اللاعب بشرخ في قدمه اليمنى، وفي انتظار التطورات". وفي نفس السياق، أشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أنه بهذا التشخيص يتأكد غياب البلجيكي عن مواجهة الغريم التقليدي برشلونة، في الكلاسيكو المقرر إقامته يوم 18 ديسمبر الجاري.
الزمالك- والشرقية (2)

مفاجأة.. الأمن رفض نقل لقاء الزمالك وأول أغسطس

فجّر مصدر باتحاد الكرة مفاجأة، عندما أكد أن الأمن لم يوافق على إقامة مباراة نادي الزمالك أمام نظيره أول أغسطس الأنجولي "بريميرو دي أوجوستو"، على استاد الدفاع الجوي، والمقرر لها يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لموسم 2019- 2020، والتي يتذيلها الفارس الأبيض بلا نقاط، عقب السقوط أمام مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة ضمن مواجهات الجولة الأولى بملعب مازيمبي في لوبومباشي.
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ماوريسيو بوكيتينو - جوزيه مورينيو (5)

توتنهام يعلن أسماء الجهاز المعاون لمورينيو

أعلن نادي توتنهام هوتسبير مساء اليوم الأربعاء، عن أسماء الجهاز المعاون لمدربه الجديد جوزيه مورينيو. وأصدر النادي اللندني، في بيان: "يمكننا تأكيد تعيين جواو ساكرامنتو وكارلوس لالين ونونو سانتوس وريكاردو فورموزينبو وجيوفاني سيرا كجزء من طاقم المدرب الجديد لـ مورينيو". وأكمل البيان: "سيشغل كارلوس منصب مدرب اللياقة البدنية، بعد أن عمل سابقًا مع جوزيه في تشيلسي ومانشستر يونايتد وريال مدريد، بينما سيتولى ريكاردو منصب المحلل الفني مثل جيوفاني بعد أن عمل كلاهما أيضًا تحت قيادة جوزيه في الماضي".
ماوريسيو-بوكيتينو (1)

نجم بايرن ميونيخ يشيد بمدرب توتنهام السابق

أشاد نجم بايرن ميونيخ جوشوا كيميتش، بالإمكانيات التدريبية التي يتمتع بها الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، الذي تمت إقالته من تدريب توتنهام أمس الثلاثاء، وفتحت إقالة بوكيتينو باب التكهنات حول إمكانية توليه تدريب بايرن، فى نهاية العام الحالي. وعن رأيه في ذلك، قال كيميتش خلال تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية: "لا أدري ما إذا كان سيأتي إلينا"، وأضاف: "لقد أبلى بلاءً حسنًا مع توتنهام، على مدار السنوات الماضية، وكان لدى الفريق اتساق هائل في الفترة الأخيرة، وكانوا دائمًا في المقدمة، خاصة بعد وصولهم إلى نهائي دوري الأبطال".
مورينيو‎

توتنهام يعلن تعيين مورينيو خلفًا لبوكيتينو

أعلن نادي توتنهام رسميا عن التعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدرب السابق لكل من تشيلسي ومانشستر يونايتد، خلفًا للأرجنتيني المقال ماوريسيو بوكيتينو، وذلك بعقد يمتد لأربع سنوات حتى عام 2023، ووصف الموقع الرسمي للسبيرز، المدرب البرتغالي بأحد أنجح المدربين في العالم بفضل تتويجه بـ25 لقبًا في مسيرته، إلى جانب حنكته التكتيكية. وقال دانييل ليفي، رئيس السبيرز: "جوزيه لديه خبرات كبيرة، وينجح في التأثير فى الفرق، وهو متميز بشكل رائع على المستوى الفني".
ماوريسيو-بوكيتينو (5)

إدارة توتنهام تعلن إقالة بوكيتينو والطاقم الفنى

أعلنت إدارة توتنهام هوتسبير الإنجليزى، فى بيان اليوم الثلاثاء، عن رحيل المدير الفنى الأرجنتينى ماورسيو بوكيتينو عن الإدارة الفنية للفريق الإنجليزى. وجاء فى بيان إدارة السبيرز الذى نشرته على موقعها الرسمى: "النادى الآن يستطيع إعلان رحيل بوكيتينو وطاقم عمله، جيسوس بيريز، وديجوستينو وخمنيز، تم إعفاؤهم من مهامهم". وأكمل البيان: "لقد كنا مترددين للغاية فى إجراء هذا التغيير وهو ليس قرارًا اتخذه مجلس الإدارة باستخفاف ولا على عجل، بل بعد دراسة طويلة وتفكير فى النتائج".
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