حمادي الوهايبي: طلاب ورشة الإخراج متعطشون لخوض التجربة

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٧ م

حمادي الوهايبي

أعرب المخرج التونسي حمادي الوهايبي عن سعادته لاختياره من قبل إدارة مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة لتقديم ورشة عن الإخراج المسرحي، قائلا: "التقيت أكثر من 30 طالبا أتوا من معاهد فنية مختلفة، لكنهم بشكل عام مولعون بالإخراج، ووجدت لديهم حماسا وتعطشا للتعرف أكثر على مفاهيمه وخوض التجربة الإخراجية". وأضاف أن الورشة مستمرة حتى 7 ديسمبر الجارى، وفيها سيتعرف المشاركون على مفهوم الإخراج أولا والمسارات التاريخية التى عرفتها هذه الوظيفة في العملية المسرحية، إذ قسمهم على مجموعات صغيرة للعمل على تجربتين، أولاهما تتعلق بالعملية الإخراجية التى تنطلق من فكرة مشروع حكاية، وتنطلق الأخرى بنص مكتوب مسبقا يقدمونه بتصورات مختلفة.

وأشار "الوهايبي" إلى أنه لا يمكن خلال 5 أيام أن يعطي الطلبة كل المفاهيم والتقنيات الإخراجية، لكنه يأمل أن يفتح لهم آفاقا جديدة لفهم وظيفة الإخراج وكيفية تطبيق هذا المفهوم والتعرف على المسارات الكبرى في العملية الإخراجية. الجدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي للمعاهد والكليات المتخصصة تستمر