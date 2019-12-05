فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

حمادي الوهايبي: طلاب ورشة الإخراج متعطشون لخوض التجربة

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٧ م
حمادي الوهايبي
حمادي الوهايبي
أعرب المخرج التونسي حمادي الوهايبي عن سعادته لاختياره من قبل إدارة مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة لتقديم ورشة عن الإخراج المسرحي، قائلا: "التقيت أكثر من 30 طالبا أتوا من معاهد فنية مختلفة، لكنهم بشكل عام مولعون بالإخراج، ووجدت لديهم حماسا وتعطشا للتعرف أكثر على مفاهيمه وخوض التجربة الإخراجية". وأضاف أن الورشة مستمرة حتى 7 ديسمبر الجارى، وفيها سيتعرف المشاركون على مفهوم الإخراج أولا والمسارات التاريخية التى عرفتها هذه الوظيفة في العملية المسرحية، إذ قسمهم على مجموعات صغيرة للعمل على تجربتين، أولاهما تتعلق بالعملية الإخراجية التى تنطلق من فكرة مشروع حكاية، وتنطلق الأخرى بنص مكتوب مسبقا يقدمونه بتصورات مختلفة.
وأشار "الوهايبي" إلى أنه لا يمكن خلال 5 أيام أن يعطي الطلبة كل المفاهيم والتقنيات الإخراجية، لكنه يأمل أن يفتح لهم آفاقا جديدة لفهم وظيفة الإخراج وكيفية تطبيق هذا المفهوم والتعرف على المسارات الكبرى في العملية الإخراجية. الجدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي للمعاهد والكليات المتخصصة تستمر
اقرأ المزيد
مهرجان -الإسكندرية- -للمسرح -العربى (12)

مصر والمغرب يتنافسان في ثانى أيام «الإسكندرية المسرحي»

تستمر فعاليات اليوم الثانى من مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي، في دورته الأولى التى تحمل اسم الفنان جلال الشرقاوى، والمستمرة حتى الثامن من ديسمبر الجارى، حيث تشهد مكتبة الإسكندرية اليوم تنافس مصر والمملكة المغربية على جوائز المهرجان، حيث تبدأ أولى عروض اليوم في الخامسة مساءً بالعرض المسرحي المصري "أصحاب السعادة" للمخرج محمد هشام، الذى يقدمه قسم النقد والدراما والنقد المسرحي بكلية الآداب بجامعة عين شمس. وتدور أحداث العرض حول مؤسسة هدفها نشر الخير والسعادة ولكن بطريقة غير شرعية، ويترتب على ذلك الصراع بين القانون والإنسانية حتى يتم القبض عليهم ويحكم عليهم بالإعدام في نهاية الأحداث ولكن المؤسسة تستمر.
مهرجان -الإسكندرية- -للمسرح -العربى (4)

3 عروض مسرحية في أول أيام الإسكندرية للمسرح العربي

ينطلق اليوم الأربعاء، أول عروض الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي للمعاهد والكليات المتخصصة، حيث تستقبل مكتبة الإسكندرية 3 عروض عربية من لبنان والكويت والأردن. تبدأ العروض في السادسة مساءً بمسرحية "بر" من المملكة الأردنية الهاشمية على المسرح الصغير، وهى إعداد وإخراج دلال فياض، وتدور أحداثها حول مجموعة من الشباب يهاجرون عبر بحر متلاطم الأمواج نحو مصيرهم المجهول من الموت وإلى الموت. أما في السابعة والنصف مساء فتعرض مسرحية "الخروج إلى الحياة" من الكويت على المسرح الكبير، إخراج فهد المشايخي، وتدور في السماء لتعبر عن لا نهائية الإنسان.
4

جلال الشرقاوي من مهرجان الإسكندرية: الفن هو الحل لمواجهة الإرهاب

عقد مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي للمعاهد والكليات المتخصصة، اليوم الأربعاء، ندوة لتكريم المخرج جلال الشرقاوي، وتستمر فعاليات المهرجان حتى الثامن من ديسمبر الجاري، وأدار الندوة الدكتور مدحت الكاشف، والفنانة سميرة محسن والمخرج مازن الغرباوي. عبر جلال الشرقاوي عن سعادته الكبيرة بتكريمه في مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي وقال: "أشعر انني حصلت علي تكريم لكفاح السنوات الماضية الآن، والشكر ليس كلمة كافيًا للفنان أشرف زكي على النجاح الذي حصده في الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية".
اقرأ المزيد من الأخبار
مهرجان -اسكندرية- للمسرح (4)

داوود حسين يصل برج العرب لتكريمه في الإسكندرية للمسرح العربي

وصل منذ قليل الفنان الكويتي داوود حسين لمطار برج العرب، استعدادا لتكريمه غدا خلال حفل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي للمعاهد والكليات المتخصصة الذي يقام بمكتبة الإسكندرية، وتستمر فعالياته حتى الثامن من ديسمبر الجاري. الجدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي للمعاهد والكليات المتخصصة تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة المصرية، وبدعم من الهيئة العربية للمسرح، وأسسه د. أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، ويرأس تلك الدورة د. علاء عبد العزيز سليمان.
الفنان- محمد- خيري

وفاة الفنان محمد خيري عن عمر يناهز 77 عامًا

توفى الفنان الكبير محمد خيري، مساء اليوم الاثتين، عن عمر يناهز الـ77 عامًا، وذلك بعد صراع كبير مع المرض، إذ أعلن نجله شريف خيري خبر الوفاة، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلًا إنه من المقرر أن تقام صلاة الجنازة بمسجد السيدة نفيسة. وولد الفنان القدير، محمد خيري، عام 1942 بمدينة القاهرة، واشتهر في العديد من الأفلام ولكنه ابتعد عن التمثيل لفترة حيث تم تجنيده بضع سنوات.
سمية -الالفى

بعد عودتها للتمثيل.. سمية الألفي أتمنى أشتغل مع أحمد الفيشاوي

تاريخها حافل بالأعمال الفنية ما بين السينما والمسرح والتليفزيون، و من أبرز تلك الأعمال فيلم «القرداتي، وعلي بيه مظهر»، ومسلسلات «الراية البيضا، وبوابة الحلواني، وليالي الحلمية» بأجزائه الأربعة، سنوات مرت على اختفاء الفنانة سمية الألفي عن الكاميرات لتقرر العودة مرة أخرى للتمثيل. الفنانة سمية الألفي فتحت قلبها لـ«التحرير»، وكشفت عن قرار عودتها مرة أخرى في تصريحات خاصة قائلة: «مسألة عودتي مرتبطة بالورق "السيناريو"، وإنه يكون هادف وهنزل أشتغل».
المخرج -شريف -عرفة (3)

السينما تمرض ولا تموت.. تصريحات شريف عرفة بمهرجان القاهرة

عقد اليوم مهرجان القاهرة السينمائي مؤتمرًا صحفيا للمخرج الكبير شريف عرفة، المكرم بالجائزة التقديرية التي تحمل اسم فاتن حمامة، بالمسرح المكشوف في دار الأوبرا، وأدار الحوار الناقد الكبير طارق الشناوي، بحضور المنتج محمد حفظي، رئيس المهرجان، والفنانة ليلى علوى. وتحدث "عرفة" خلال المؤتمر عن مسيرته الفنية وأبرز الصعوبات التي واجهته، وكيف يرى تكريمه من مهرجان القاهرة السينمائي.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]