وزير النقل يستقبل 10 جرارات سكة حديد جديدة بـ27 مليون دولار

تحرير:محمد مجلي ٠٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٨ م

وزير النقل

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الخميس، 10 جرارات سكة حديد جديدة بميناء الإسكندرية، ضمن الدفعة الأولى من أصل عقد تصنيع وتوريد 110 جرارات جديدة وإعادة تأهيل 81 جرار سكة حديد من الأسطول الحالي تم التعاقد عليهم بين هيئة السكك الحديدية وشركة GE Transportation، وشهد الوزير وقيادات السكة الحديد والنائب هشام عبد الواحد ورئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب عملية إنزال الجرارات من السفينة "بحري جدة" القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية ثم وضعها على قضبان السكك الحديدية تمهيدها لنقلها إلى ورش الفرز بمحطة مصر بالقاهرة لتجهيزها للعمل.

وقدم وزير النقل التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري، مؤكدا على الدور الكبير للرئيس في إنهاء هذه الصفقة مع جنرال إليكتريك وإصراره الكبير على إنفاذها، مشيرًا إلى أن الصفقة تدخل ضمن خطة الوزارة لدعم الأسطول الحالي من جرارات السكة الحديد بما يسهم في زيادة عدد الرحلات على خطوط الشبكة وتحسين الخدمة