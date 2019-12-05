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وزير النقل يستقبل 10 جرارات سكة حديد جديدة بـ27 مليون دولار

تحرير:محمد مجلي ٠٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٨ م
وزير النقل
وزير النقل
استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الخميس، 10 جرارات سكة حديد جديدة بميناء الإسكندرية، ضمن الدفعة الأولى من أصل عقد تصنيع وتوريد 110 جرارات جديدة وإعادة تأهيل 81 جرار سكة حديد من الأسطول الحالي تم التعاقد عليهم بين هيئة السكك الحديدية وشركة GE Transportation، وشهد الوزير وقيادات السكة الحديد والنائب هشام عبد الواحد ورئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب عملية إنزال الجرارات من السفينة "بحري جدة" القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية ثم وضعها على قضبان السكك الحديدية تمهيدها لنقلها إلى ورش الفرز بمحطة مصر بالقاهرة لتجهيزها للعمل.
وقدم وزير النقل التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري، مؤكدا على الدور الكبير للرئيس في إنهاء هذه الصفقة مع جنرال إليكتريك وإصراره الكبير على إنفاذها، مشيرًا إلى أن الصفقة تدخل ضمن خطة الوزارة لدعم الأسطول الحالي من جرارات السكة الحديد بما يسهم في زيادة عدد الرحلات على خطوط الشبكة وتحسين الخدمة
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غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى وإنجى الصبان  المدير التنفيذى لشركة فيكتورى لينك .

انتهاء اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الجديدة

أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وتم إرسالها إلى الوزارات لاستطلاع رأيهم فيها، قائلة: "إنه من المقرر استقلال التأمينات الاجتماعية بدءًا من يناير المقبل عن الوزارة، وسيكون منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة مستقل عن وزير التضامن، كما تم الانتهاء من الدراسات اللازمة لدمج صندوقي التأمينات الاجتماعية؛ تحقيقًا للمصلحة الفضلى لأصحاب المعاشات".
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غادة والي في وداعها: فخورة بما حققته لأصحاب المعاشات

قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن أصحاب المعاشات في قلبها وعلى رأسها، وإنها لم تقف ضدهم مطلقا كما يدعي البعض، مضيفة: "أنا فخورة بما تحقق لهم طوال السنوات الست السابقة التي قضيتها في الوزارة ويكفي استرداد 877 مليار جنيه مديونيات لأصحاب المعاشات من الحكومة لصالح التأمينات، وتم زيادة الحد الأدنى المعاشات من 150 إلى 900 جنيه بزيادة 67%، وكذلك إصدار قانون موحد للتأمينات يعالج الثغرات في كل القوانين السابقة به عدد من المزايا لم تكن من قبل إذ يقلل التأمينات ويزيد المعاش ويربط الزيادة بالتضخم سنويا".
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إلحاق الأطباء بنظام التدريب الجديد ببرنامج الزمالة

أعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، أن نظام تدريب الأطباء ببرنامج الزمالة المصرية تم دراسته والإعداد له منذ فترة للتأكد من إمكانية تطبيقه بشكل دقيق على أرض الواقع، منوهة بأن شعار الفترة القادمة هو تعليم الطبيب المصري، إذ أن مسؤولية الدولة هي الاهتمام بمصلحة الطبيب وذلك ضمن واجباتها للحفاظ على حق المريض في الحصول على خدمة طبية من خلال طبيب مؤهل ومدرب، جاء ذلك خلال لقائها وفدا من نقابة الأطباء يضم الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام النقابة.
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التعليم: في أول يناير مصر تقدم هدية لإفريقيا

أعلن الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم الفني لشؤون المعلمين، أنه سيتم ترجمة البوابة الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة مؤخرا، إلى اللغة الفرنسية اعتبارا من الأول من يناير المقبل، كإهداء من مصر للدول الإفريقية التي تتحدث الفرنسية، وهذه البوابة بها ذكاء اصطناعي ولا يوجد بها تدخل بشرى، وذلك يعد من المشروعات التي تقدمها الوزارة، جاء ذلك في كلمته عمر خلال حفل تكريم الوزارة، اليوم الخميس، لمنسقي مشروع برنامج دعم وتطوير اللغة الفرنسية في المدارس الرسمية المصرية، والذي تم تنفيذه بالتعاون بين الوزارة وسفارة فرنسا بمصر.
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السيسي يوافق على قرض لشراء 100 جرار للسكة الحديد

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الخميس، القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 444 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاق قرض، لشراء إلى ما يصل إلى 100 جرار جديد لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 290 مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 19 يونيو 2017، ووافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته التي عُقدت في 19 نوفمبر 2017، ويعمل بهذا الاتفاق اعتبارا من 18 أكتوبر 2019.
الفريق كامل الوزير - وزير النقل

كامل الوزير: أنا جاهز لتدريب «المنتخب» بس هما يستحملوني

عقب الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، اليوم الإثنين، خلال حضورة مؤتمر صحفي على هامش المعرض الثاني لتكنولوجيا النقل، على ما تم إنجازه في الوزارة النقل والمواصلات خلال الفترة القليلة الماضية. وخلال المؤتمر مازح الإعلامي أسامة كمال، وزير النقل كامل الوزير بسؤاله عن نيته لتدريب منتخب مصر، إذ رد الوزير قائلًا: «أنا جاهز لتدريب المنتخب بس هما يستحملوني، أول حاجة هنعملها هطلعهم جبل الجلالة».
قطار - أرشيفية

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم الأحد

أعلنت هيئة السكك الحديدية، في بيان لها، اليوم الأحد، التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، موضحة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة- الإسكندرية" يبلغ 45 دقيقة، وعلى خط "القاهرة- أسيوط" 40 دقيقة، و"أسيوط- أسوان" 40 دقيقة، وعلى خط "بنها- بورسعيد" 45 دقيقة، وخط "طنطا- المنصورة- دمياط" مدة 30 دقيقة. وتعتذر الهيئة للركاب عن هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
الفريق كامل الوزير - وزير النقل

كامل الوزير: تحصيل حق الدولة في المقام الأول للوزارة

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنه من غير المقبول أن يستقل أي راكب القطار، وأن يشغل مقعدا بدون حصوله على تذكرة، وذلك فى الوقت الذي يجلس فيه راكب آخر بحوزته تذكرة وقام بشرائها، متسائلا: «كيف يقبل أي شخص بارتكاب أخطاء دون أن يتم توقيع غرامات عليه، علمًا بأنها معلومة للجميع، وبالتالي لا يجوز ارتكابها»، موضحا: «أن هناك سلوكيات متغيرة يرتكبها البعض وبدأت تتزايد خلال الآونة الأخيرة، وأن ما يشغل الجميع فى وزارة النقل، فى المقام الأول هو تحصيل حق الدولة».
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