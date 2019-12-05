وزير النقل يستقبل 10 جرارات سكة حديد جديدة بـ27 مليون دولار

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الخميس، 10 جرارات سكة حديد جديدة بميناء الإسكندرية، ضمن الدفعة الأولى من أصل عقد تصنيع وتوريد 110 جرارات جديدة وإعادة تأهيل 81 جرار سكة حديد من الأسطول الحالي تم التعاقد عليهم بين هيئة السكك الحديدية وشركة GE Transportation، وشهد الوزير وقيادات السكة الحديد والنائب هشام عبد الواحد ورئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب عملية إنزال الجرارات من السفينة "بحري جدة" القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية ثم وضعها على قضبان السكك الحديدية تمهيدها لنقلها إلى ورش الفرز بمحطة مصر بالقاهرة لتجهيزها للعمل.
وقدم وزير النقل التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري، مؤكدا على الدور الكبير للرئيس في إنهاء هذه الصفقة مع جنرال إليكتريك وإصراره الكبير على إنفاذها، مشيرًا إلى أن الصفقة تدخل ضمن خطة الوزارة لدعم الأسطول الحالي من جرارات السكة الحديد بما يسهم في زيادة عدد الرحلات على خطوط الشبكة وتحسين الخدمة
وقدم وزير النقل التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري، مؤكدا على الدور الكبير للرئيس في إنهاء هذه الصفقة مع جنرال إليكتريك وإصراره الكبير على إنفاذها، مشيرًا إلى أن الصفقة تدخل ضمن خطة الوزارة لدعم الأسطول الحالي من جرارات السكة الحديد بما يسهم في زيادة عدد الرحلات على خطوط الشبكة وتحسين الخدمة المقدمة وتلبية طلبات جمهور مستخدمي السكك الحديدية ليواكب الحاجة المتزايدة لقطاع نقل قادر على إحداث التنمية.
ولفت الوزير إلى أن تدعيم منظومة الجر بالسكك الحديدية يساهم أيضا في زيادة نسبة المنقول من البضائع عبر خطوط السكة الحديد بما يقلل من الأعباء على الطرق ويساهم في زيادة موارد السكة الحديد بما يعود إيجابيا على الخدمة المقدمة.
وأضاف الوزير، أن وصول الدفعة الأولى من الجرارات يعتبر أولى مراحل جني ثمار التعاقدات الضخمة التي أبرمتها وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية والخاصة بشراء جرارات وعربات جديدة والتطوير الشامل لكل عناصر منظومة السكك الحديدية وذلك لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، مشيرًا إلى أن هذه أول جرارات جديدة تنضم إلى أسطول جرارات هيئة سكك حديد مصر منذ 10 سنوات.
وأوضح الوزير، أن قيمة توريد الـ10 جرارات بلغت 27,05 مليون دولار، تم تدبيرها من موارد هيئة السكك الحديد الذاتية "حوكمة قطع التذاكر، الغرامات، استغلال أصول السكة الحديد، الاستثمار الإعلاني"، لافتا أن إجمالي قيمة توريد 110 جرارات وإعادة تأهيل عدد 81 جرار وتوريد قطع غيار طويل الأجل لمدة 15 سنة شامل الدعم الفنى 602.05 مليون دولار.
وكشف وزير النقل، أن الشركة المصنعة قامت بتصنيع 50 جرارًا جديدًا تم توريد منهم 10 جرارات كدفعة أولى وسيتم وصول الـ40 جرار الأخرى مع تفعيل إتفاقية التمويل ليبدأ تصنيع الـ60 جرار الأخرى.
وأكد الوزير، أن ما يتم تصنيعه من جرارات يتم التفتيش عليه بمعرفة لجان فنية من السكة الحديد بمصانع الشركة بالولايات المتحدة الأمريكية وفيما يتعلق بمشروع إعادة تأهيل 81 جرار، أوضح أنه تم الانتهاء من إعادة تأهيل اثنان ودخولهما التشغيل في أكتوبر 2019 وجاري حاليا الانتهاء من اعادة تأهيل جرارين آخرين ومن المقرر وضعها التشغيل نهاية الشهر الحالي، مشيرًا إلى أن إعادة التأهيل تتم بقطع الغيارات الأصلية ويتم تنفيذها في ورشة التبين وبأيدى عمال مصريين وتحت إشراف خبراء أجانب من الشركة الموردة.