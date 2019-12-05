رياضة

الغندور يقرر إيقاف حكمين لثبوت عملهما بأحد الأندية

٠٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٩ م
جمال الغندور
جمال الغندور
استقرت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، على إيقاف حكمين، هما خالد صدقي وعلى السعيد، بعد ثبوت عملهما بأحد الأندية في الإسكندرية، وذلك بعد أن شددت اللجنة في وقت سابق على جميع الحكام عدم الجمع بين التحكيم والعمل في الأندية، وأرسلت خطابات إلى اللجان الفرعية بالمناطق بنفس المضمون. وفي سياق آخر، أكد جمال الغندور، في تصريحات سابقة لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة "صدى البلد"، أن لديه طموحا لإشراك العنصر النسائي من الحكام في المباريات الرسمية للدوري بشكل أكبر.
وقال رئيس لجنة الحكام: "شاركت نورا سمير في لقاء إف سي مصر والجونة، لكنها كانت حكما رابعا، وفي حالة نجاح المُحكمات في الظهور بشكل جيد سأشركهن بصورة أكبر كمحكمات مساعدات أو محكمات ساحة في المباريات الرسمية". وواصل جمال الغندور أن الفترة الأخيرة شهدت اعتماد قائمة دولية موحدة للكرة الشاطئية جمع الحكام
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أصدر ريال مدريد بيانا حول الإصابة التي يعاني منها البلجيكي إيدين هازارد، إذ تعرض لها خلال مواجهة باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا. وقال البيان، الذي نشره النادي على موقعه الرسمي على الإنترنت: "بعد الاختبارات التي أجريت على لاعبنا إيدين هازارد من قبل الجهاز الطبي لريال مدريد، تم تشخيص إصابة اللاعب بشرخ في قدمه اليمنى، وفي انتظار التطورات". وفي نفس السياق، أشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أنه بهذا التشخيص يتأكد غياب البلجيكي عن مواجهة الغريم التقليدي برشلونة، في الكلاسيكو المقرر إقامته يوم 18 ديسمبر الجاري.
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مفاجأة.. الأمن رفض نقل لقاء الزمالك وأول أغسطس

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النجوم يبحث عن تحقيق المفاجأة أمام بيراميدز في الكأس

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المصري البورسعيدي يسعى لإسقاط قنا في الكأس

يحتضن استاد الجيش بالسويس، اليوم الخميس، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء النادي المصري البورسعيدي أمام قنا، ضمن مواجهات دور الـ32 من عمر مسابقة كأس مصر لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم خالد الغندور، ويعاونه الثنائي أحمد حسام وشريف عبد الله، بينما سيكون محمد الصباحي حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
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تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع أمام الشرقية

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الزمالك يسعى لمصالحة جماهيره عبر بوابة الشرقية

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمصالحة جماهيره عبر بوابة الشرقية، على استاد القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، ضمن مواجهات دور الـ32 من عمر مسابقة كأس مصر لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمود وفا، ويعاونه الثنائي أحمد عطية وخالد السيد، بينما سيكون مصطفى القفاص حكمًا رابعًا. وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
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