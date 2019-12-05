الغندور يقرر إيقاف حكمين لثبوت عملهما بأحد الأندية

٠٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٩ م

جمال الغندور

استقرت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، على إيقاف حكمين، هما خالد صدقي وعلى السعيد، بعد ثبوت عملهما بأحد الأندية في الإسكندرية، وذلك بعد أن شددت اللجنة في وقت سابق على جميع الحكام عدم الجمع بين التحكيم والعمل في الأندية، وأرسلت خطابات إلى اللجان الفرعية بالمناطق بنفس المضمون. وفي سياق آخر، أكد جمال الغندور، في تصريحات سابقة لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة "صدى البلد"، أن لديه طموحا لإشراك العنصر النسائي من الحكام في المباريات الرسمية للدوري بشكل أكبر.

وقال رئيس لجنة الحكام: "شاركت نورا سمير في لقاء إف سي مصر والجونة، لكنها كانت حكما رابعا، وفي حالة نجاح المُحكمات في الظهور بشكل جيد سأشركهن بصورة أكبر كمحكمات مساعدات أو محكمات ساحة في المباريات الرسمية". وواصل جمال الغندور أن الفترة الأخيرة شهدت اعتماد قائمة دولية موحدة للكرة الشاطئية جمع الحكام