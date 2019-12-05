«أثاث ثنائي اللغة».. أول معرض مصري دنماركي بالمعادي
تحرير:التحرير
٠٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٦ م
معرض
تنظم المبادرة الدنماركية المصرية للحوار بالتعاون مع الأكاديمية الملكية للفنون الجميلة بكوبنهاجن، معرض "أثاث ثنائي اللغة"، يوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر من السادسة إلى العاشرة مساءً، بمقر معرض بينوكيو بالمعادي الجديدة، 8/2 شارع النصر.
ويجسد المعرض فكرة الدمج بين الثقافتين المصرية والدنماركية في مجال تصميم وتصنيع الأثاث.
المعرض يقدم تصميمات اتبعت منهجيات التصميم الدنماركية المعاصرة مستوحاة من الأثاث الفرعوني والتقليدي ومصنعة بأيدي مصرية.
وصمم المعروضات مصممين من الأكاديمية الملكية للفنون الجميلة بكوبنهاجن، بالإضافة إلى بعض المصممين المصريين، كما أن المعروضات من تنفيذ شركة بينوكيو والتي تستضيف المعرض كذلك.