مفاجأة.. الأمن رفض نقل لقاء الزمالك وأول أغسطس

٠٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٦ م

الزمالك

فجّر مصدر باتحاد الكرة مفاجأة، عندما أكد أن الأمن لم يوافق على إقامة مباراة نادي الزمالك أمام نظيره أول أغسطس الأنجولي "بريميرو دي أوجوستو"، على استاد الدفاع الجوي، والمقرر لها يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لموسم 2019- 2020، والتي يتذيلها الفارس الأبيض بلا نقاط، عقب السقوط أمام مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة ضمن مواجهات الجولة الأولى بملعب مازيمبي في لوبومباشي.

وقال المصدر إن المباراة ستقام على استاد النادي الأهلي "السلام" بحضور 10 آلاف متفرج، بحسب خطاب أمني سابق، موضحًا أن تغيير الملعب يجب أن يتم قبل موعد المباراة بـ10 أيام وفق لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف". ويتصدر عملاق الكونغو الديمقراطية المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، بينما يأتي بريميرو دي

وقال المصدر إن المباراة ستقام على استاد النادي الأهلي "السلام" بحضور 10 آلاف متفرج، بحسب خطاب أمني سابق، موضحًا أن تغيير الملعب يجب أن يتم قبل موعد المباراة بـ10 أيام وفق لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".



ويتصدر عملاق الكونغو الديمقراطية المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، بينما يأتي بريميرو دي أوجوستو في المركز الثاني برصيد نقطة، ثم يأتي زيسكو يونايتد الزامبي في المركز الثالث برصيد نقطة أيضًا، ويتذيل الزمالك جدول ترتيب المجموعة بلا نقاط.



يذكر أن مسؤولي بريميرو دي أوجوستو لم يتلقوا إخطارا حتى الآن بنقل المباراة من استاد النادي الأهلي "السلام"، إلى الدفاع الجوي، كما أعلن الزمالك في وقت سابق.

