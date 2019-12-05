التعليم: في أول يناير مصر تقدم هدية لإفريقيا

٠٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤١ م

طارق شوقي وزير التعليم - صورة أرشيفية

أعلن الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم الفني لشؤون المعلمين، أنه سيتم ترجمة البوابة الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة مؤخرا، إلى اللغة الفرنسية اعتبارا من الأول من يناير المقبل، كإهداء من مصر للدول الإفريقية التي تتحدث الفرنسية، وهذه البوابة بها ذكاء اصطناعي ولا يوجد بها تدخل بشرى، وذلك يعد من المشروعات التي تقدمها الوزارة، جاء ذلك في كلمته عمر خلال حفل تكريم الوزارة، اليوم الخميس، لمنسقي مشروع برنامج دعم وتطوير اللغة الفرنسية في المدارس الرسمية المصرية، والذي تم تنفيذه بالتعاون بين الوزارة وسفارة فرنسا بمصر.

حضر الاحتفال الدكتورة نرمين النعمانى مستشار الوزير للتعاون الدولى، الدكتورة فاطمة الزهراء عز الدين مستشار اللغة الفرنسية، علا مصطفى منسق عام المشروع، ممثلى المعهد الفرنسي، جامل أوبشيو مسئول التعاون والنشاط الثقافي بالسفارة الفرنسية، كريستين جورجو مسئول المشروع الفرنسي بالسفارة الفرنسية بمصر.وأعرب عمر،