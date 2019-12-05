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التعليم: في أول يناير مصر تقدم هدية لإفريقيا

٠٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤١ م
طارق شوقي وزير التعليم - صورة أرشيفية
طارق شوقي وزير التعليم - صورة أرشيفية
أعلن الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم الفني لشؤون المعلمين، أنه سيتم ترجمة البوابة الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة مؤخرا، إلى اللغة الفرنسية اعتبارا من الأول من يناير المقبل، كإهداء من مصر للدول الإفريقية التي تتحدث الفرنسية، وهذه البوابة بها ذكاء اصطناعي ولا يوجد بها تدخل بشرى، وذلك يعد من المشروعات التي تقدمها الوزارة، جاء ذلك في كلمته عمر خلال حفل تكريم الوزارة، اليوم الخميس، لمنسقي مشروع برنامج دعم وتطوير اللغة الفرنسية في المدارس الرسمية المصرية، والذي تم تنفيذه بالتعاون بين الوزارة وسفارة فرنسا بمصر.
حضر الاحتفال الدكتورة نرمين النعمانى مستشار الوزير للتعاون الدولى، الدكتورة فاطمة الزهراء عز الدين مستشار اللغة الفرنسية، علا مصطفى منسق عام المشروع، ممثلى المعهد الفرنسي، جامل أوبشيو مسئول التعاون والنشاط الثقافي بالسفارة الفرنسية، كريستين جورجو مسئول المشروع الفرنسي بالسفارة الفرنسية بمصر.وأعرب عمر،
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غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى وإنجى الصبان  المدير التنفيذى لشركة فيكتورى لينك .

انتهاء اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الجديدة

أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وتم إرسالها إلى الوزارات لاستطلاع رأيهم فيها، قائلة: "إنه من المقرر استقلال التأمينات الاجتماعية بدءًا من يناير المقبل عن الوزارة، وسيكون منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة مستقل عن وزير التضامن، كما تم الانتهاء من الدراسات اللازمة لدمج صندوقي التأمينات الاجتماعية؛ تحقيقًا للمصلحة الفضلى لأصحاب المعاشات".
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غادة والي في وداعها: فخورة بما حققته لأصحاب المعاشات

قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن أصحاب المعاشات في قلبها وعلى رأسها، وإنها لم تقف ضدهم مطلقا كما يدعي البعض، مضيفة: "أنا فخورة بما تحقق لهم طوال السنوات الست السابقة التي قضيتها في الوزارة ويكفي استرداد 877 مليار جنيه مديونيات لأصحاب المعاشات من الحكومة لصالح التأمينات، وتم زيادة الحد الأدنى المعاشات من 150 إلى 900 جنيه بزيادة 67%، وكذلك إصدار قانون موحد للتأمينات يعالج الثغرات في كل القوانين السابقة به عدد من المزايا لم تكن من قبل إذ يقلل التأمينات ويزيد المعاش ويربط الزيادة بالتضخم سنويا".
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إلحاق الأطباء بنظام التدريب الجديد ببرنامج الزمالة

أعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، أن نظام تدريب الأطباء ببرنامج الزمالة المصرية تم دراسته والإعداد له منذ فترة للتأكد من إمكانية تطبيقه بشكل دقيق على أرض الواقع، منوهة بأن شعار الفترة القادمة هو تعليم الطبيب المصري، إذ أن مسؤولية الدولة هي الاهتمام بمصلحة الطبيب وذلك ضمن واجباتها للحفاظ على حق المريض في الحصول على خدمة طبية من خلال طبيب مؤهل ومدرب، جاء ذلك خلال لقائها وفدا من نقابة الأطباء يضم الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام النقابة.
معرض

«أثاث ثنائي اللغة».. أول معرض مصري دنماركي بالمعادي

تنظم المبادرة الدنماركية المصرية للحوار بالتعاون مع الأكاديمية الملكية للفنون الجميلة بكوبنهاجن، معرض "أثاث ثنائي اللغة"، يوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر من السادسة إلى العاشرة مساءً، بمقر معرض بينوكيو بالمعادي الجديدة، 8/2 شارع النصر. ويجسد المعرض فكرة الدمج بين الثقافتين المصرية والدنماركية في مجال تصميم وتصنيع الأثاث.
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إطلاق شهادة صلاحية للمعلمين بالإعارات والإجازات

أعلن الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق شهادة صلاحية جديدة خاصة بالمعلمين بالإعارات واللإجازات بدون مرتب، بهدف تحسين صورة المعلم بالخارج وعودة قوة مصر الناعمة باعتبار المعلمين بالخارج سفراء لمصر، وبالتالي يجب تزويدهم بالمهارات المطلوبة، مضيفا أن هناك إطلاق شهادة صلاحية جديدة خاصة للعمل بالإدارات التعليمية وللموجهين والمنتدبين بالإدارات عن طريق وضع ضوابط محددة ستعلنها الوزارة عبر رابط إلكتروني محدد.
السيسى-المؤتمر-الوطنى-للشباب‎ (1)

السيسي: مصر منفتحة على التعاون مع «مرسيدس بنز»

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، سعي مصر لتطوير نشاطها في مجال صناعة السيارات، وما يتضمنه ذلك المجال من آفاق مستقبلية واعدة، وذلك في ضوء ما يتمتع به السوق المصري من عوامل لجذب الاستثمارات الأجنبية، بما في ذلك توافر الإطار التشريعي المحفز للاستثمارات والبنية الأساسية الجديدة والمتطورة والعمالة الفنية المُدربة ومنخفضة التكاليف، جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الإثنين، بمقر إقامته ببرلين إيكارت فون كلايدن نائب رئيس شركة "مرسيدس بنز" الألمانية لصناعة السيارات بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وذلك بحسب المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي.
الرئيس-السيسى

اليوم.. السيسي يبدأ زيارة رسمية للإمارات

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية تستغرق يومين. وصرح السفير بسام راضي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن زيارة الرئيس للإمارات تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية، وما يربط الدولتين من علاقات تعاون استراتيجية متشعبة على كافة الأصعدة، وحرص الدولتين على التنسيق المتواصل بشأن كيفية مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة في المرحلة الراهنة التي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي.
قمر-صناعى

«طيبة».. القمر الصناعي المصري الأول للاتصالات

تعتزم مصر إطلاق القمر الصناعي المصري الأول لأغراض الاتصالات (طيبة - 1)، يوم 22 نوفمبر الجاري، إذ سيتم الإطلاق بواسطة شركة (آريان سبيس) الفرنسية على صاروخ الإطلاق (آريان - 5)، وذلك من قاعدة الإطلاق بمدينة "كورو" بإقليم "جويانا الفرنسية" بأمريكا الجنوبية. وانتهت الشركة من عمليات اختبار أنظمة القمر الصناعي للتأكد من سلامتها وعدم تأثرها بعملية الشحن، كما تم اختبار التوائم الميكانيكى والكهربي بين القمر وقاعدة الإطلاق المخصصة، كذلك الانتهاء من ملء خزانات الوقود التي ستمكن القمر من البقاء في الموقع المدارى المخصص له لمدة 15 عاما.
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