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إلحاق الأطباء بنظام التدريب الجديد ببرنامج الزمالة

٠٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٦ م
هالة زايد وزيرة الصحة والسكان - صورة أرشيفية
هالة زايد وزيرة الصحة والسكان - صورة أرشيفية
أعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، أن نظام تدريب الأطباء ببرنامج الزمالة المصرية تم دراسته والإعداد له منذ فترة للتأكد من إمكانية تطبيقه بشكل دقيق على أرض الواقع، منوهة بأن شعار الفترة القادمة هو تعليم الطبيب المصري، إذ أن مسؤولية الدولة هي الاهتمام بمصلحة الطبيب وذلك ضمن واجباتها للحفاظ على حق المريض في الحصول على خدمة طبية من خلال طبيب مؤهل ومدرب، جاء ذلك خلال لقائها وفدا من نقابة الأطباء يضم الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام النقابة.
وقالت زايد إن أساس نظام تدريب الأطباء الجديد هو طبيب متعلم، ومنهج معتمد، ومكان تدريب معتمد، ومدربين أكفاء في التعليم الطبي، مشيرة إلى أن نظام التدريب إلزامي لكل من يكلف للعمل بوزارة الصحة من خريجي كليات الطب، بما يحقق إصلاح التعليم الطبي المهني وحق الأطباء في الحصول على فرص تدريبية.وأوضحت أن البرنامج
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غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى وإنجى الصبان  المدير التنفيذى لشركة فيكتورى لينك .

انتهاء اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الجديدة

أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وتم إرسالها إلى الوزارات لاستطلاع رأيهم فيها، قائلة: "إنه من المقرر استقلال التأمينات الاجتماعية بدءًا من يناير المقبل عن الوزارة، وسيكون منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة مستقل عن وزير التضامن، كما تم الانتهاء من الدراسات اللازمة لدمج صندوقي التأمينات الاجتماعية؛ تحقيقًا للمصلحة الفضلى لأصحاب المعاشات".
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غادة والي في وداعها: فخورة بما حققته لأصحاب المعاشات

قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن أصحاب المعاشات في قلبها وعلى رأسها، وإنها لم تقف ضدهم مطلقا كما يدعي البعض، مضيفة: "أنا فخورة بما تحقق لهم طوال السنوات الست السابقة التي قضيتها في الوزارة ويكفي استرداد 877 مليار جنيه مديونيات لأصحاب المعاشات من الحكومة لصالح التأمينات، وتم زيادة الحد الأدنى المعاشات من 150 إلى 900 جنيه بزيادة 67%، وكذلك إصدار قانون موحد للتأمينات يعالج الثغرات في كل القوانين السابقة به عدد من المزايا لم تكن من قبل إذ يقلل التأمينات ويزيد المعاش ويربط الزيادة بالتضخم سنويا".
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التعليم: في أول يناير مصر تقدم هدية لإفريقيا

أعلن الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم الفني لشؤون المعلمين، أنه سيتم ترجمة البوابة الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة مؤخرا، إلى اللغة الفرنسية اعتبارا من الأول من يناير المقبل، كإهداء من مصر للدول الإفريقية التي تتحدث الفرنسية، وهذه البوابة بها ذكاء اصطناعي ولا يوجد بها تدخل بشرى، وذلك يعد من المشروعات التي تقدمها الوزارة، جاء ذلك في كلمته عمر خلال حفل تكريم الوزارة، اليوم الخميس، لمنسقي مشروع برنامج دعم وتطوير اللغة الفرنسية في المدارس الرسمية المصرية، والذي تم تنفيذه بالتعاون بين الوزارة وسفارة فرنسا بمصر.
معرض

«أثاث ثنائي اللغة».. أول معرض مصري دنماركي بالمعادي

تنظم المبادرة الدنماركية المصرية للحوار بالتعاون مع الأكاديمية الملكية للفنون الجميلة بكوبنهاجن، معرض "أثاث ثنائي اللغة"، يوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر من السادسة إلى العاشرة مساءً، بمقر معرض بينوكيو بالمعادي الجديدة، 8/2 شارع النصر. ويجسد المعرض فكرة الدمج بين الثقافتين المصرية والدنماركية في مجال تصميم وتصنيع الأثاث.
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الهند تكرم وزيرة الصحة هالة زايد وتمنحها جائزة الريادة

يكرم مؤتمر "جوائز الصحة والعافية العالمية" بمدينة مومباي الهندية، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان بمنحها جائزة " الريادة فى الرعاية الصحية" تقديرا لجهودها ومساهمتها كنموذج متميز فى إحداث طفرة بالمنظومة الصحية فى مصر. و من المقرر أن تستعرض الدكتورة هالة زايد الإنجازات التي حققتها مصر فى مجال الصحة العامة من خلال المبادرات الرئاسية التى تم تنفيذها خلال الفترة الماضية والتى استفاد منها ملايين المصريين، بالإضافة إلي تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، بهدف استفادة الدول المشاركة من تجارب مصر الرائدة في المجال الصحي.
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السيسي: إجراء 300 ألف عملية جراحية بـ2 مليار جنيه

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مداخلة له، اليوم الثلاثاء، خلال كلمة وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، أثناء إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل من محافظة بورسعيد: "إننا حريصون في هذه المرحلة على التركيز على قطاعي الصحة والتعليم"، مضيفا: "أننا سنطلق اليوم التأمين الصحي الشامل، وأنني أتعامل في إطار شيئين هما الصراحة والشفافية الشديدتين، إننا نتحرك في مسألتين وهما المبادرات والهدف منها التخفيف والتصدي للتحديات الصحية التي تواجه الناس، وهي بحاجة إلى تدخل من الدولة بشكل كبير لكي نحلها".
وزيرة الصحة في بورسعيد

التأمين الشامل ببورسعيد.. 549 ألف مشترك و10141 جراحة في 4 أشهر

أعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد اليوم السبت، تسجيل 549 ألف مواطن في بورسعيد ضمن المنظومة الصحية الجديدة منذ بدء التسجيل في يوليو الماضي، بالإضافة إلى إجراء 10 آلاف و141 عملية جراحية بمختلف التخصصات في الفترة ذاتها من خلال 7 مستشفيات وهي: السلام بورسعيد، الحياة بور فؤاد، النصر التخصصي للأطفال، الرمد التخصصي، النساء والولادة والتضامن والزهور، جاء ذلك خلال اجتماع للوزيرة مع محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان مساء اليوم بغرفة عمليات التأمين الصحي الشامل الجديد، بمبنى الهيئات بمحافظة بورسعيد؛ لمتابعة تسجيل المواطنين بوحدات طب الأسرة، إضافةً إلى معدلات إجراء العمليات الجراحية التي تم إجراؤها منذ إطلاق المنظومة .
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خلال أيام.. افتتاح أول مراكز لتجميع البلازما بمصر

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم السبت، إنه سيتم افتتاح أول مجموعة مراكز لتجميع البلازما فى مصر خلال الأيام المقبلة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية تمهيدا لإنشاء مصنع لتصنيع مشتقات البلازما في 2020، جاء ذلك في كلمتها، خلال افتتاحها مؤتمر الأهرام الأول للدواء الذي تنظمه مؤسسة الأهرام برعاية رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وبرئاسة عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وحضور وزراء التعليم العالى والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار.
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