غادة والي في وداعها: فخورة بما حققته لأصحاب المعاشات
٠٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٠ م
غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي - صورة أرشيفية
قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن أصحاب المعاشات في قلبها وعلى رأسها، وإنها لم تقف ضدهم مطلقا كما يدعي البعض، مضيفة: "أنا فخورة بما تحقق لهم طوال السنوات الست السابقة التي قضيتها في الوزارة ويكفي استرداد 877 مليار جنيه مديونيات لأصحاب المعاشات من الحكومة لصالح التأمينات، وتم زيادة الحد الأدنى المعاشات من 150 إلى 900 جنيه بزيادة 67%، وكذلك إصدار قانون موحد للتأمينات يعالج الثغرات في كل القوانين السابقة به عدد من المزايا لم تكن من قبل إذ يقلل التأمينات ويزيد المعاش ويربط الزيادة بالتضخم سنويا".
وأشارت والي، حفل وداع لها، اليوم الخميس، بوزارة التضامن استعدادا لتسلم مهام منصبها الدولي الرفيع كوكيل السكرتير العام للأمم المتحدة في مجال مكافحة الجريمة والمخدرات، إلى أن الأهم إعادة هيكلة الهيئة القومية للتأمينات اعتبارا من أول يناير بما يمنح صلاحيات أكبر في استغلال أموال التأمينات ودمج الصندوقين.وذكرت:
وأشارت والي، حفل وداع لها، اليوم الخميس، بوزارة التضامن استعدادا لتسلم مهام منصبها الدولي الرفيع كوكيل السكرتير العام للأمم المتحدة في مجال مكافحة الجريمة والمخدرات، إلى أن الأهم إعادة هيكلة الهيئة القومية للتأمينات اعتبارا من أول يناير بما يمنح صلاحيات أكبر في استغلال أموال التأمينات ودمج الصندوقين.
وذكرت: "تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون، أمس الأربعاء، وتسليمها إلى مجلسه الوزراء، والأحكام التي صدرت من القضاء كانت لقضايا مرفوعة قبل دخولها الوزارة وأنها تحترم أحكام القضاء"، موضحة أنها ستغادر إلى الأمم المتحدة يوم 4 فبراير المقبل، لتسلم مهام منصبها".
وأوضحت: "تم التعامل مع 90% من التظلمات والبت فيها، وأن هناك حالات تم تجميدها لإعادة فحصها ومراجعة بياناتهم خاصة بالنسبة لذوي الإعاقة ومشاكلهم مع القومسيون الطبي".