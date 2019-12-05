غادة والي في وداعها: فخورة بما حققته لأصحاب المعاشات

٠٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٠ م

غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي - صورة أرشيفية

قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن أصحاب المعاشات في قلبها وعلى رأسها، وإنها لم تقف ضدهم مطلقا كما يدعي البعض، مضيفة: "أنا فخورة بما تحقق لهم طوال السنوات الست السابقة التي قضيتها في الوزارة ويكفي استرداد 877 مليار جنيه مديونيات لأصحاب المعاشات من الحكومة لصالح التأمينات، وتم زيادة الحد الأدنى المعاشات من 150 إلى 900 جنيه بزيادة 67%، وكذلك إصدار قانون موحد للتأمينات يعالج الثغرات في كل القوانين السابقة به عدد من المزايا لم تكن من قبل إذ يقلل التأمينات ويزيد المعاش ويربط الزيادة بالتضخم سنويا".

وأشارت والي، حفل وداع لها، اليوم الخميس، بوزارة التضامن استعدادا لتسلم مهام منصبها الدولي الرفيع كوكيل السكرتير العام للأمم المتحدة في مجال مكافحة الجريمة والمخدرات، إلى أن الأهم إعادة هيكلة الهيئة القومية للتأمينات اعتبارا من أول يناير بما يمنح صلاحيات أكبر في استغلال أموال التأمينات ودمج الصندوقين.وذكرت: