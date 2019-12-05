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غادة والي في وداعها: فخورة بما حققته لأصحاب المعاشات

٠٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٠ م
غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي - صورة أرشيفية
غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي - صورة أرشيفية
قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن أصحاب المعاشات في قلبها وعلى رأسها، وإنها لم تقف ضدهم مطلقا كما يدعي البعض، مضيفة: "أنا فخورة بما تحقق لهم طوال السنوات الست السابقة التي قضيتها في الوزارة ويكفي استرداد 877 مليار جنيه مديونيات لأصحاب المعاشات من الحكومة لصالح التأمينات، وتم زيادة الحد الأدنى المعاشات من 150 إلى 900 جنيه بزيادة 67%، وكذلك إصدار قانون موحد للتأمينات يعالج الثغرات في كل القوانين السابقة به عدد من المزايا لم تكن من قبل إذ يقلل التأمينات ويزيد المعاش ويربط الزيادة بالتضخم سنويا".
وأشارت والي، حفل وداع لها، اليوم الخميس، بوزارة التضامن استعدادا لتسلم مهام منصبها الدولي الرفيع كوكيل السكرتير العام للأمم المتحدة في مجال مكافحة الجريمة والمخدرات، إلى أن الأهم إعادة هيكلة الهيئة القومية للتأمينات اعتبارا من أول يناير بما يمنح صلاحيات أكبر في استغلال أموال التأمينات ودمج الصندوقين.وذكرت:
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غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى وإنجى الصبان  المدير التنفيذى لشركة فيكتورى لينك .

انتهاء اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الجديدة

أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وتم إرسالها إلى الوزارات لاستطلاع رأيهم فيها، قائلة: "إنه من المقرر استقلال التأمينات الاجتماعية بدءًا من يناير المقبل عن الوزارة، وسيكون منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة مستقل عن وزير التضامن، كما تم الانتهاء من الدراسات اللازمة لدمج صندوقي التأمينات الاجتماعية؛ تحقيقًا للمصلحة الفضلى لأصحاب المعاشات".
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

إلحاق الأطباء بنظام التدريب الجديد ببرنامج الزمالة

أعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، أن نظام تدريب الأطباء ببرنامج الزمالة المصرية تم دراسته والإعداد له منذ فترة للتأكد من إمكانية تطبيقه بشكل دقيق على أرض الواقع، منوهة بأن شعار الفترة القادمة هو تعليم الطبيب المصري، إذ أن مسؤولية الدولة هي الاهتمام بمصلحة الطبيب وذلك ضمن واجباتها للحفاظ على حق المريض في الحصول على خدمة طبية من خلال طبيب مؤهل ومدرب، جاء ذلك خلال لقائها وفدا من نقابة الأطباء يضم الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام النقابة.
طارق-شوقى-وزير-التعليم (2)

التعليم: في أول يناير مصر تقدم هدية لإفريقيا

أعلن الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم الفني لشؤون المعلمين، أنه سيتم ترجمة البوابة الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة مؤخرا، إلى اللغة الفرنسية اعتبارا من الأول من يناير المقبل، كإهداء من مصر للدول الإفريقية التي تتحدث الفرنسية، وهذه البوابة بها ذكاء اصطناعي ولا يوجد بها تدخل بشرى، وذلك يعد من المشروعات التي تقدمها الوزارة، جاء ذلك في كلمته عمر خلال حفل تكريم الوزارة، اليوم الخميس، لمنسقي مشروع برنامج دعم وتطوير اللغة الفرنسية في المدارس الرسمية المصرية، والذي تم تنفيذه بالتعاون بين الوزارة وسفارة فرنسا بمصر.
معرض

«أثاث ثنائي اللغة».. أول معرض مصري دنماركي بالمعادي

تنظم المبادرة الدنماركية المصرية للحوار بالتعاون مع الأكاديمية الملكية للفنون الجميلة بكوبنهاجن، معرض "أثاث ثنائي اللغة"، يوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر من السادسة إلى العاشرة مساءً، بمقر معرض بينوكيو بالمعادي الجديدة، 8/2 شارع النصر. ويجسد المعرض فكرة الدمج بين الثقافتين المصرية والدنماركية في مجال تصميم وتصنيع الأثاث.
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التضامن: غدا بدء صرف معاشات شهر ديسمبر

وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، رؤساء صندوق التأمين الاجتماعي باتخاذ جميع الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر ديسمبر لما يزيد على 8 ملايين و260 ألف قائم بالصرف، بقيمة 15 مليارا و230 مليون جنيه، اعتبارا من يوم غد الأحد الأول من ديسمبر، قائلة إن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها ومن ماكينات الصراف الآلي متاح لهم الصرف بداية من غد الأول وذلك لما يزيد على 3.317 مليون قائم بالصرف بقيمة 4.715 مليار جنيه.
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (1)

بدء المباحثات الرسمية بين السيسي ونظيره المجري

بدأت، صباح اليوم الخميس، بقصر الاتحادية المباحثات الرسمية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس جمهورية المجر يانوش أدير، ومن المتوقع أن تركز المباحثات على سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات، وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسوف يعقد الزعيمان مؤتمرا صحفيا عقب انتهاء مباحثاتهما الرسمية. وكان السيسي قد التقى رئيس جمهورية المجر، في شهر سبتمبر الماضي، بمدينة نيويورك وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
غادة-والى-وزيرة-التضامن

مصر ترحب باختيار غادة والي لمنصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة

رحبت وزارة الخارجية، بما أعلنته الأمم المتحدة اليوم الخميس، حول قرار السكرتير العام أنطونيو جوتيريش، باختيار الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي؛ لتولي منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا، وأكدت الوزارة في بيان صحفي، أن ما تتمتع به الوزيرة من خبرة وكفاءة ممتدة تؤهلها لتولي هذا المنصب الهام، بما يخدم مصالح الدول الأعضاء، ويحقق أهداف المكتب إزاء مواجهة التحديات الناشئة عن الجريمة والجريمة المُنظمَة، وانتشار ظاهرة المخدرات والإدمان.
السفير-محمد-إدريس-مندوب-مصر-الدائم-لدى-الأمم-المتحدة-في-نيويورك (1)

مصر أمام الأمم المتحدة: سباقات التسلح لا تحقق الأمن

ترأس السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وفد مصر المشارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي يعقد لأول مرة بهدف إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل الأخرى، والمنعقد في نيويورك خلال الفترة من 18 إلى 22 نوفمبر 2019، معربا عن ترحيب مصر بهذا المؤتمر الذي يمثل حدثا تاريخيا طال انتظاره من أجل البدء في عملية جادة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، تنفيذا لعديد من القرارات الدولية الصادرة في هذا الشأن.
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