سميح ساويرس يستحوذ على امتياز «توماس كوك» في ألمانيا

تحرير:أمل نبيل ٠٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥١ م

سميح ساويرس

استحوذ الملياردير المصري سميح ساويرس عبر مجموعته Raiffeisen Touristik Group على امتياز شركة توماس كوك في ألمانيا، ما يترتب عليه انتقال مئات وكالات السفر إلى ساويرس ليصبح واحدا من أكبر رواد أعمال السفر في ألمانيا، وفقا لصحيفة "هاندلسبلات". ويمتلك ساويرس 74.9 في المئة من مجموعة رايفايزن للسياحة Raiffeisen Touristik Group، التي تحقق نحو 3.5 مليار يورو من المبيعات سنويا، وتضم المجموعة العلامة التجارية أوتو ريسلاند، وتوماس كوك هولندا و700 وكالة سفر خاصة.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، أعلنت أقدم الشركات السياحية في العالم، توماس كوك، والعديد من الشركات الوطنية العاملة معها، عن إفلاسها، ومنذ ذلك الحين وعمليات بيع واستحواذ كبيرة تجري على قدم وساق، وفق ما ذكرته الصحيفة. يملك ساويرس أيضًا أسهما في شركة إف تي آي FTI السياحية في ميونيخ، ويملك ثلث الشركة، وتولى