صادرات مصر ترتفع إلى 21 مليار دولار خلال 10 أشهر
شهدت العشرة أشهر الأولى من العام الجاري زيادة فى صادرات المنتجات الغذائية والحاصلات الزراعية والهندسية وتراجعا فى واردات مواد البناء والجلود والأثاث والملابس الجاهزة
تحرير:أمل نبيل
٠٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٩ م
أرشيفية
أكد أحدث تقرير تلقاه المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، حول مؤشرات أداء التجارة الخارجية غير البترولية، أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملموسة خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 2.3%، إذ سجلت 21 مليارا و322 مليون دولار مقارنة بنحو 20 مليارا و835 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.
كما شهدت الواردات انخفاضا بنسبة 3%، إذ سجلت 57 مليارا و709 ملايين دولار، مقابل 59 مليارا و369 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بقيمة انخفاض مليار و660 مليون دولار.
2 مليار دولار تراجعا فى عجز الميزان التجارى
وأوضح التقرير أن الزيادة في حجم الصادرات انعكست إيجابيا على انخفاض العجز في الميزان التجاري، الذي تراجع بقيمة بلغت 2 مليار و147 مليون دولار بنسبة تراجع 6% عن نفس الفترة من العام الماضى، وأرجع التقرير هذا الانخفاض إلى جهود الوزارة فى دعم المنتج المحلى وإحلاله
2 مليار دولار تراجعا فى عجز الميزان التجارى
وأوضح التقرير أن الزيادة في حجم الصادرات انعكست إيجابيا على انخفاض العجز في الميزان التجاري، الذي تراجع بقيمة بلغت 2 مليار و147 مليون دولار بنسبة تراجع 6% عن نفس الفترة من العام الماضى، وأرجع التقرير هذا الانخفاض إلى جهود الوزارة فى دعم المنتج المحلى وإحلاله محل المثيل المستورد، وذلك فى إطار خطتها لتعميق التصنيع المحلى والنهوض بالتجارة الخارجية.
الصناعات الغذائية تتصدر قائمة الصادرات
قال المهندس إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن 4 قطاعات تصديرية حققت نموا ملموسا خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الجاري، تضمنت صادرات قطاع الصناعات الغذائية، إذ سجلت نحو 2 مليار و877 مليون دولار مقابل 2 مليار و597 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018 محققة زيادة نسبتها 11% كما سجلت صادرات الحاصلات الزراعية مليارا و994 مليون دولار مقارنة بمليار و826 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018 محققة زيادة نسبتها 9% كما سجلت صادرات قطاع الملابس الجاهزة مليارا و408 ملايين دولار مقابل مليار و309 ملايين دولار خلال نفس الفترة من عام 2018 بزيادة نسبتها 8%، كما سجلت الصناعات الهندسية 2 مليار و52 مليون دولار مقابل 2 مليار دولار بزيادة 3% عن نفس الفترة من العام الماضي.
وأشار جابر إلى نجاح خطة الوزارة لترشيد الواردات، خاصة تلك التي لها مثيل محلى وإحلال المنتج المحلى محل المستورد، لافتا إلى أن هناك 5 قطاعات شهدت وارداتها انخفاضا ملموسا، تضمنت قطاع مواد البناء الذى انخفضت وارداته بنسبة 16%، إذ سجلت 8 مليارات و589 مليون دولار مقارنة بنحو 10 مليارات و249 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، وحققت واردات المنتجات الجلدية نسبة انخفاض بلغت 9%، إذ سجلت 160 مليونا مقارنة بـ176 مليونا خلال نفس الفترة من العام الماضى، وسجلت واردات منتجات الأثاث نسبة انخفاض بلغت 7%، إذ سجلت مليارا و385 مليون دولار مقارنة بنحو مليار و493 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.
وأضاف أن واردات قطاع الملابس الجاهزة حققت نسبة انخفاض بلغت 7%، إذ سجلت 452 مليون دولار مقابل 483 مليون دولار، وحققت واردات قطاع الطباعة والتغليف نسبة انخفاض بلغت 6%، إذ سجلت مليارا و450 مليون دولار مقارنة بنحو مليار و542 مليون دولار.
الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول المستوردة من مصر
وقال جابر إن هناك 6 دول استحوذت أسواقها على 49.6% من إجمالى الصادرات المصرية، شملت الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة مليار و827 مليون دولار والإمارات العربية المتحدة بقيمة مليار و621 مليون دولار والمملكة العربية السعودية بقيمة مليار و435 مليون دولار، وتركيا بقيمة مليار و367 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة مليار و87 مليون دولار، وبريطانيا بقيمة 853 مليون دولار.
وحول أهم الدول المُصدرة للسوق المصرية، أشار جابر إلى أن هناك 6 دول استحوذت على نسبة 46.4% من إجمالى الواردات المصرية من الخارج، شملت الصين بقيمة 9 مليارات و927 مليون دولار، والولايات المتحدة بقيمة 4 مليارات و149 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 3 مليارات و538 مليون دولار، وألمانيا بقيمة 3 مليارات و449 مليون دولار وروسيا بقيمة 2 مليار و918 مليون دولار وتركيا بقيمة 2 مليار و548 مليون دولار.