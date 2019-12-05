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صادرات مصر ترتفع إلى 21 مليار دولار خلال 10 أشهر

شهدت العشرة أشهر الأولى من العام الجاري زيادة فى صادرات المنتجات الغذائية والحاصلات الزراعية والهندسية وتراجعا فى واردات مواد البناء والجلود والأثاث والملابس الجاهزة
تحرير:أمل نبيل ٠٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٩ م
أرشيفية
أرشيفية
أكد أحدث تقرير تلقاه المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، حول مؤشرات أداء التجارة الخارجية غير البترولية، أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملموسة خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 2.3%، إذ سجلت 21 مليارا و322 مليون دولار مقارنة بنحو 20 مليارا و835 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى. كما شهدت الواردات انخفاضا بنسبة 3%، إذ سجلت 57 مليارا و709 ملايين دولار، مقابل 59 مليارا و369 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بقيمة انخفاض مليار و660 مليون دولار.
2 مليار دولار تراجعا فى عجز الميزان التجارى وأوضح التقرير أن الزيادة في حجم الصادرات انعكست إيجابيا على انخفاض العجز في الميزان التجاري، الذي تراجع بقيمة بلغت 2 مليار و147 مليون دولار بنسبة تراجع 6% عن نفس الفترة من العام الماضى، وأرجع التقرير هذا الانخفاض إلى جهود الوزارة فى دعم المنتج المحلى وإحلاله
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بورصة (2)

البورصة تخسر مليار جنيه في ختام تعاملات الأسبوع

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم، الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على تراجع جماعي، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو مليار جنيه ليغلق عند مستوى 695.19مليار جنيه وسط مبيعات محلية وعربية. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إى جى إكس 30" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 13622.13 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إى جى إكس 70" بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 521.87 نقطة، وانخفض مؤشر "إى جى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 1382.15 نقطة.
سميح-ساويرس

سميح ساويرس يستحوذ على امتياز «توماس كوك» في ألمانيا

استحوذ الملياردير المصري سميح ساويرس عبر مجموعته Raiffeisen Touristik Group على امتياز شركة توماس كوك في ألمانيا، ما يترتب عليه انتقال مئات وكالات السفر إلى ساويرس ليصبح واحدا من أكبر رواد أعمال السفر في ألمانيا، وفقا لصحيفة "هاندلسبلات". ويمتلك ساويرس 74.9 في المئة من مجموعة رايفايزن للسياحة Raiffeisen Touristik Group، التي تحقق نحو 3.5 مليار يورو من المبيعات سنويا، وتضم المجموعة العلامة التجارية أوتو ريسلاند، وتوماس كوك هولندا و700 وكالة سفر خاصة.
اتصالات-مصر (1)

اتصالات مصر توقع اتفاقية مع العاصمة الإدارية لخدمة المدن الذكية

احتفلت شركة اتصالات مصر بتوقيع عقد اتفاقية مع العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، فقد استطاعت الشركة بعد منافسة قوية، أن تفوز بمناقصة توريد وتنفيذ وتشغيل أنظمة إدارة المدينة بالعاصمة الادارية الجديدة لتوفير وتقديم الخدمات التكنولوجية والدعم الفني داخل العاصمة الإدارية الجديدة من توريد وتركيب حلول متكاملة لتحويل خدمات المدينة لخدمات مميكنة وذكية إلى جانب إنشاء مركز الإدارة والتحكم، إذ تأتي هذه الاتفاقية في إطار تعاون اتصالات مصر مع كبري الشركات العالمية، والتي تعمل على تلبية متطلبات المواطنين وتقديم أفضل خدمة لهم مع الحفاظ على موارد الدولة.
اسعار-الذهب-دهب (6)

أسعار الذهب تواصل الصعود وعيار 21 يسجل 661 جنيها

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا جديدا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في السوق المحلية، ليرتفع سعر الجرام بنحو 3 جنيهات، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1482 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017، وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.
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حديد

4.1 مليار دولار حجم صادرات مصر من مواد البناء

تراجعت قيمة صادرات مصر من مواد البناء خلال الفترة "يناير- أكتوبر 2019 " بنحو 6% لتبلغ ما قيمته 4.141 مليار دولار مقابل 4.404 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي . وذكر التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء، أن صادرات القطاع قد شهدت ارتفاعا خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة 3% لتبلغ 459 مليون دولار في مقابل 446 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2018. وأشار إلى انخفاض إجمالي صادرات الصناعات المعدنية بنحو 8.9% لتبلغ ما قيمته 3 مليارات دولار مقارنة بنحو 3.302 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي .
عز-الدين-ابوستيت-وزير-الزراعة-1

5 ملايين طن إجمالي صادرات مصر الزراعية

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 5 ملايين طن حتى الآن. كان الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد تلقى التقرير الأسبوعي حول الصادرات الزراعية من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير الماضي وحتى 27 نوفمبر الحالي. وأكدت الزراعة أن الصادرات بلغت 5 ملايين و100 ألف و630 طنا من المنتجات الزراعية بزيادة 220 ألفا و178 طنا عن نفس المدة من العام الماضي. وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، عنب، رمان، ثوم، مانجو، فراولة، الفاصوليا، جوافة، خيار، الفلفل، باذنجان.
صادرات-تركيا للعراق

11.9% زيادة في التبادل التجاري بين مصر ودول الصحراء

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، السبت، بيانًا عن التبادل التجاري بين مصر ودول الساحل والصحراء خلال عام 2018، حيث ارتفعت التبادل التجاري بين مصر إلى دول الساحل والصحراء بنسبة 11.9%. وبلغت قيمة إجمالي الصادرات إلى دول الساحل والصحراء 3136 مليون دولار عام 2018 مقابل 2725 مليون دولار عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 15.1 %، وتركزت أعلى القيم في خمس دول أفريقية بنسبة 66 % من إجمالي هذا التكتل. فيما بلغت قيمة إجمالي الواردات من دول الساحل والصحراء 1096 مليون دولار عام 2018 مقابل 1058 مليون دولار عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 3.6 %.
صادرات-تركيا للعراق

الإحصاء: 17.2% زيادة في صادرات مصر لدول الكوميسا

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي حجم صادرات مصر لدول الكوميسا بلغت نحو 1.908 مليار دولار خلال عام 2018، في مقابل نحو 1.628 مليار دولار خلال عام 2017، بنسبة زيادة بلغت نحو 17.2%. وأوضح جهاز الإحصاء في بيان له اليوم، الثلاثاء، عن التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا عام 2018، أن حجم الصادرات تركز في 5 دول أفريقية بنسبة 85.5 % من إجمالى دول الكوميسا، وفي مقدمتها ليبيا، حيث بلغت قيمة الصادرات (635.9 مليون دولار) بنسبه 33.1 % من إجمالى التكتل، ثم السودان بقيمة (399.3 مليون دولار) بنسبه 20.8 % من إجمالى التكتل.
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