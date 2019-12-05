صادرات مصر ترتفع إلى 21 مليار دولار خلال 10 أشهر

شهدت العشرة أشهر الأولى من العام الجاري زيادة فى صادرات المنتجات الغذائية والحاصلات الزراعية والهندسية وتراجعا فى واردات مواد البناء والجلود والأثاث والملابس الجاهزة

تحرير:أمل نبيل ٠٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٩ م

أرشيفية

أكد أحدث تقرير تلقاه المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، حول مؤشرات أداء التجارة الخارجية غير البترولية، أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملموسة خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 2.3%، إذ سجلت 21 مليارا و322 مليون دولار مقارنة بنحو 20 مليارا و835 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى. كما شهدت الواردات انخفاضا بنسبة 3%، إذ سجلت 57 مليارا و709 ملايين دولار، مقابل 59 مليارا و369 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بقيمة انخفاض مليار و660 مليون دولار.

2 مليار دولار تراجعا فى عجز الميزان التجارى وأوضح التقرير أن الزيادة في حجم الصادرات انعكست إيجابيا على انخفاض العجز في الميزان التجاري، الذي تراجع بقيمة بلغت 2 مليار و147 مليون دولار بنسبة تراجع 6% عن نفس الفترة من العام الماضى، وأرجع التقرير هذا الانخفاض إلى جهود الوزارة فى دعم المنتج المحلى وإحلاله