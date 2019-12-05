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انتهاء اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الجديدة

٠٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٩ م
غادة والي وزير التضامن - صورة أرشيفية
غادة والي وزير التضامن - صورة أرشيفية
أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وتم إرسالها إلى الوزارات لاستطلاع رأيهم فيها، قائلة: "إنه من المقرر استقلال التأمينات الاجتماعية بدءًا من يناير المقبل عن الوزارة، وسيكون منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة مستقل عن وزير التضامن، كما تم الانتهاء من الدراسات اللازمة لدمج صندوقي التأمينات الاجتماعية؛ تحقيقًا للمصلحة الفضلى لأصحاب المعاشات".
وا?وضحت والي: "ا?ن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات يحافظ على أموال التأمينات والمعاشات، إذ نص على إنشاء كيان مستقل لإدارة واستثمار هذه الأموال من خلال صندوق يقوم على إدارته مجلس أمناء يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات".من ناحية أخرى، أقامت وزارة التضامن،
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غادة-والى-وزيرة-التضامن-الاجتماعى-06

غادة والي في وداعها: فخورة بما حققته لأصحاب المعاشات

قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن أصحاب المعاشات في قلبها وعلى رأسها، وإنها لم تقف ضدهم مطلقا كما يدعي البعض، مضيفة: "أنا فخورة بما تحقق لهم طوال السنوات الست السابقة التي قضيتها في الوزارة ويكفي استرداد 877 مليار جنيه مديونيات لأصحاب المعاشات من الحكومة لصالح التأمينات، وتم زيادة الحد الأدنى المعاشات من 150 إلى 900 جنيه بزيادة 67%، وكذلك إصدار قانون موحد للتأمينات يعالج الثغرات في كل القوانين السابقة به عدد من المزايا لم تكن من قبل إذ يقلل التأمينات ويزيد المعاش ويربط الزيادة بالتضخم سنويا".
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

إلحاق الأطباء بنظام التدريب الجديد ببرنامج الزمالة

أعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، أن نظام تدريب الأطباء ببرنامج الزمالة المصرية تم دراسته والإعداد له منذ فترة للتأكد من إمكانية تطبيقه بشكل دقيق على أرض الواقع، منوهة بأن شعار الفترة القادمة هو تعليم الطبيب المصري، إذ أن مسؤولية الدولة هي الاهتمام بمصلحة الطبيب وذلك ضمن واجباتها للحفاظ على حق المريض في الحصول على خدمة طبية من خلال طبيب مؤهل ومدرب، جاء ذلك خلال لقائها وفدا من نقابة الأطباء يضم الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام النقابة.
طارق-شوقى-وزير-التعليم (2)

التعليم: في أول يناير مصر تقدم هدية لإفريقيا

أعلن الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم الفني لشؤون المعلمين، أنه سيتم ترجمة البوابة الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة مؤخرا، إلى اللغة الفرنسية اعتبارا من الأول من يناير المقبل، كإهداء من مصر للدول الإفريقية التي تتحدث الفرنسية، وهذه البوابة بها ذكاء اصطناعي ولا يوجد بها تدخل بشرى، وذلك يعد من المشروعات التي تقدمها الوزارة، جاء ذلك في كلمته عمر خلال حفل تكريم الوزارة، اليوم الخميس، لمنسقي مشروع برنامج دعم وتطوير اللغة الفرنسية في المدارس الرسمية المصرية، والذي تم تنفيذه بالتعاون بين الوزارة وسفارة فرنسا بمصر.
معرض

«أثاث ثنائي اللغة».. أول معرض مصري دنماركي بالمعادي

تنظم المبادرة الدنماركية المصرية للحوار بالتعاون مع الأكاديمية الملكية للفنون الجميلة بكوبنهاجن، معرض "أثاث ثنائي اللغة"، يوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر من السادسة إلى العاشرة مساءً، بمقر معرض بينوكيو بالمعادي الجديدة، 8/2 شارع النصر. ويجسد المعرض فكرة الدمج بين الثقافتين المصرية والدنماركية في مجال تصميم وتصنيع الأثاث.
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غادة-والى-وزيرة-التضامن-الاجتماعى-06

غادة والي في وداعها: فخورة بما حققته لأصحاب المعاشات

قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن أصحاب المعاشات في قلبها وعلى رأسها، وإنها لم تقف ضدهم مطلقا كما يدعي البعض، مضيفة: "أنا فخورة بما تحقق لهم طوال السنوات الست السابقة التي قضيتها في الوزارة ويكفي استرداد 877 مليار جنيه مديونيات لأصحاب المعاشات من الحكومة لصالح التأمينات، وتم زيادة الحد الأدنى المعاشات من 150 إلى 900 جنيه بزيادة 67%، وكذلك إصدار قانون موحد للتأمينات يعالج الثغرات في كل القوانين السابقة به عدد من المزايا لم تكن من قبل إذ يقلل التأمينات ويزيد المعاش ويربط الزيادة بالتضخم سنويا".

التضامن: غدا بدء صرف معاشات شهر ديسمبر

وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، رؤساء صندوق التأمين الاجتماعي باتخاذ جميع الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر ديسمبر لما يزيد على 8 ملايين و260 ألف قائم بالصرف، بقيمة 15 مليارا و230 مليون جنيه، اعتبارا من يوم غد الأحد الأول من ديسمبر، قائلة إن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها ومن ماكينات الصراف الآلي متاح لهم الصرف بداية من غد الأول وذلك لما يزيد على 3.317 مليون قائم بالصرف بقيمة 4.715 مليار جنيه.
غادة-والى-وزيرة-التضامن-الاجتماعى-06

غادة والي: 60 ألف مؤسسة مجتمع مدني وجمعية أهلية تعمل في مصر

قالت وزير التضامن الاجتماعي غادة والي، إن مصر يعمل بها ما يقرب من 60 ألف مؤسسة مجتمع مدني وجمعية أهلية في مختلف المجالات، مؤكدة حرصها على توجيه الدعم والمساندة لمؤسسة "كيمت بطرس غالي للسلام والمعرفة" منذ أن كانت فكرة، وساهمت في تأسيسها لكونها مؤسسة تحتفي بقيمة مصرية عظيمة ممثلة في شخص الدكتور بطرس غالي الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، جاء ذلك في كلمة لها بالمؤتمر السنوي الأول لمؤسسة "كيمت بطرس غالي" مساء اليوم، الذي يوافق ذكرى ميلاد الدبلوماسي المصري البارز الدكتور بطرس بطرس غالي الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة.
الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي يعلق على منحه أرفع وسام إماراتي

صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، اليوم الخميس، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن بالغ امتنانه وتقديره للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وللشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد أبو ظبي، على التكريم الخاص بمنحه "وسام زايد" -الذي يعد أرفع وسام تمنحه دولة الإمارات لملوك ورؤساء وقادة الدول- الذي يحمل اسم شخصية إنسانية عظيمة حظيت بمحبة وتقدير العالم بأسره، متمنيا للعلاقات بين البلدين مزيدا من التطور والتقدم الذي يلبي طموحاتهما نحو المستقبل المنشود.
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