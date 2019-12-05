انتهاء اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الجديدة

٠٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٩ م

غادة والي وزير التضامن - صورة أرشيفية

أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وتم إرسالها إلى الوزارات لاستطلاع رأيهم فيها، قائلة: "إنه من المقرر استقلال التأمينات الاجتماعية بدءًا من يناير المقبل عن الوزارة، وسيكون منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة مستقل عن وزير التضامن، كما تم الانتهاء من الدراسات اللازمة لدمج صندوقي التأمينات الاجتماعية؛ تحقيقًا للمصلحة الفضلى لأصحاب المعاشات".

وا?وضحت والي: "ا?ن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات يحافظ على أموال التأمينات والمعاشات، إذ نص على إنشاء كيان مستقل لإدارة واستثمار هذه الأموال من خلال صندوق يقوم على إدارته مجلس أمناء يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات".من ناحية أخرى، أقامت وزارة التضامن،