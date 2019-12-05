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لتقليل الاستيراد| هل تتحول مصر لدولة صناعية في 2020؟

تشكل الصناعة ركيزة أساسية تعتمد عليها الدول في تحقيق التطور والتقدم، كما تسهم الصناعة في تشغيل أعداد كبيرة من الأيدي العاملة، ما يخفف من البطالة
تحرير:أمل نبيل ٠٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢١ م
صناعة
صناعة
"تعمل الدولة على إطلاق مصانع متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر لطرح منتجاتها أمام رجال الأعمال والمستثمرين، لإبراز الصناعات ذات الطلب الكبير، وهي الصناعات التي تم انتهاء دراسة الجدوى الخاصة بها بالفعل، بهدف تقليل الاستيراد من الخارج"، وفقا لتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأضاف السيسي في كلمة خلال افتتاح عدد من المشروعات ببورسعيد وشمال سيناء: "عملنا على مكونات يمكن تصنيعها خلال الفترة الماضية، كما عملت الدولة على طرح ذلك على رجال الصناعة على أساس إبراز شركات متوسطة أو صغيرة أو متناهية الصغر تعمل في تلك المجالات".
وبحسب مصنعين، فإن تلك المشروعات سيكون لها دور إيجابي في تحويل مصر من دولة مستهلكة، تستورد نحو 80% من احتياجاتها من الخارج، إلى دولة منتجة، كما تساهم تلك المشروعات في زيادة معدلات التشغيل، وزيادة الناتج المحلي وتشجيع التصدير للخارج. قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن قطاع الصناعة
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الضريبة-العقارية

رئيس مصلحة الضرائب عن التحول الرقمي: أمر هام وأصبح ضروريا

قال عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة من خلال الإستراتيجية القومية و"رؤية مصر 2030" حريصة على تحفيز الاستثمار في مصر، حيث أنها توجه رسائل طمأنة لجميع المستثمرين بكافة دول العالم. وأشارت المصلحة، في بيان لها اليوم، إلى أن ذلك جاء خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمرالعلمي السنوي الرابع والعشرين، والذي نظمته كلية التجارة جامعة عين شمس تحت عنوان إدارة التحول الرقمي لتحقيق إستراتيجية ورؤية مصر 2030. وأضاف حسين، أن ما تقوم به المصلحة من تطوير ليس فقط من أجل تحسين السياسات الضريبية، ولكن أيضا من أجل تحسين بيئة ومناخ الاستثمار في مصر من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية.
الذهب (2)

أسعار الذهب تعاود الهبوط وعيار 21 يسجل 659 جنيها

شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، السبت، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بنحو 3 جنيهات، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1459 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.
حج-وعمرة (3)

بدء تفعيل بوابة العمرة الإلكترونية عبر 1833 شركة

أطلقت الحكومة بوابة العمرة الإلكترونية رسميا، منتصف شهر نوفمبر الماضي، وذلك مع بدء الموسم الجديد للعمرة، للعام الهجري الجاري 1441، وتم إطلاقها من خلال وزارة السياحة وغرفة شركات السياحة ووكالات السفر، كما انطلقت أولى رحلات العمرة يوم 25 نوفمبر الماضي، من خلال النظام الإلكتروني الجديد. وتعد بوابة العمرة هى المنصة الإلكترونية المصرية لتنظيم رحلات العمرة، إذ أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا رقم 1782 لسنة 2019 بإنشاء بوابة العمرة المصرية، حرصا من الدولة على مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمات التى تقدم للمواطن.
وزير-المالية -محمد-معيط

المالية: التنمية البشرية أكبر ضمانة لنجاح موازنات البرامج والأداء

بدأت وزارة المالية، تنفيذ برنامج بناء القدرات للعاملين المختصين بموازنات البرامج والأداء ، بإعداد المدربين الذين سوف يقومون بتأهيل الموظفين المعنيين فى 600 هيئة موازنية خلال الفترة من 8 إلى 11 ديسمبر الحالي؛ إدراكًا لأهمية التنمية البشرية فى هذا المشروع الطموح؛ باعتبارها أكبر ضمانة للتطبيق الأمثل لموازنات البرامج والأداء بالوزارات والهيئات بما يتسق مع رؤية مصر 2030، وبرنامج الحكومة بحيث يتم توحيد الأنشطة المتشابهة، على النحو الذى يرسخ دعائم الانضباط المالي، ويرفع كفاءة الإنفاق العام.
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مصطفى-مدبولي

مدبولي: قطاع الصناعة سيقود قاطرة التنمية خلال الفترة المقبلة

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الاقتصاد الوطني كلما حقق معدلات أفضل، أتيح باستمرار تنفيذ مبادرات تحفيزية لدعم الصناعة وكافة قطاعات التنمية، مشيرًا إلى أن توجيهات الرئيس مستمرة بضرورة الدفع بقطاع الصناعة وكافة القطاعات، والعمل على زيادة معدلات النمو، لافتًا إلى أن الحكومة تستهدف زيادة المعدل من 5.6% إلى 6% خلال العام الحالي، والوصول إلى رقم أكبر العام القادم.
وزارة-المالية

تفاصيل توقيع اتفاقية حكومية لتسوية مستحقات المصدرين

وقع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، مع ممثلي 9 شركات مصدرة، اتفاقيات تسوية المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، يتم بمقتضاها صرف 20% من المتأخرات المستحقة لكل منها قبل نهاية ديسمبر الحالي، و20% خلال الربع الأول من العام المالي المقبل، والباقى على 3 سنوات لاحقة؛ وذلك تنفيذًا للمبادرة التي أقرتها الحكومة للشركات التي لديها خطط توسعية لزيادة استثماراتها وأنشطتها الصناعية وقدراتها الإنتاجية، ومن ثم صادراتها، بما يسهم في تشجيع الصناعة الوطنية.
منطقة-الأعمال-المركزية-العاصمة-الإدارية-الجديدة‎ (4)

مسؤول بالبنك الدولي: معدلات البناء في العاصمة الجديدة مبهرة

أشادت رئيس مؤسسة التمويل الدولية IFC "التابعة للبنك الدولى"، ستيفاني فريديبرج، بما تحقق فى العاصمة الإدارية من تنمية وعمران، قائلة "أينما ذهبت فى العاصمة الإدارية أشاهد أعمال بناء وحركة عمران تسير بمعدلات مبهرة". كما أثنت على ما حققته مصر من نجاح فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، معربة عن أملها فى أن تحافظ مصر على هذا النجاح المذهل من خلال استمرار التعاون مع صندوق النقد الدولي، جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، مع فريديبرج، على هامش منتدى الاستثمار في إفريقيا 2019، وحضر اللقاء الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندسة راندة المنشاوي محافظ مصر المناوب لدى البنك الدولي، وأنّا بيردى، مديرة العمليات والاستراتيجية في البنك الدولي. ?
مصطفى-مدبولي

التحول الرقمي.. أهم فعاليات منتدى إفريقيا 2019

بدأت، صباح اليوم السبت، فعاليات اليوم الثاني بمنتدى الاستثمار من أجل إفريقيا 2019، والذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتعاون مع وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة، خلال الفترة من 22 إلى 23 نوفمبر 2019، بالعاصمة الإدارية الجديدة. وتستعرض الجلسة الأولى التجارب التنموية الناجحة للدول الإفريقية، لتحقيق التنمية الشاملة بمشاركة القطاع الخاص، كما تؤكد أهمية تضافر الجهود من أجل خلق بيئة مواتية للأعمال وتحقيق رفاهية الشعوب الإفريقية.
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