لتقليل الاستيراد| هل تتحول مصر لدولة صناعية في 2020؟

تشكل الصناعة ركيزة أساسية تعتمد عليها الدول في تحقيق التطور والتقدم، كما تسهم الصناعة في تشغيل أعداد كبيرة من الأيدي العاملة، ما يخفف من البطالة
"تعمل الدولة على إطلاق مصانع متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر لطرح منتجاتها أمام رجال الأعمال والمستثمرين، لإبراز الصناعات ذات الطلب الكبير، وهي الصناعات التي تم انتهاء دراسة الجدوى الخاصة بها بالفعل، بهدف تقليل الاستيراد من الخارج"، وفقا لتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأضاف السيسي في كلمة خلال افتتاح عدد من المشروعات ببورسعيد وشمال سيناء: "عملنا على مكونات يمكن تصنيعها خلال الفترة الماضية، كما عملت الدولة على طرح ذلك على رجال الصناعة على أساس إبراز شركات متوسطة أو صغيرة أو متناهية الصغر تعمل في تلك المجالات".
وبحسب مصنعين، فإن تلك المشروعات سيكون لها دور إيجابي في تحويل مصر من دولة مستهلكة، تستورد نحو 80% من احتياجاتها من الخارج، إلى دولة منتجة، كما تساهم تلك المشروعات في زيادة معدلات التشغيل، وزيادة الناتج المحلي وتشجيع التصدير للخارج.
قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن قطاع الصناعة
وبحسب مصنعين، فإن تلك المشروعات سيكون لها دور إيجابي في تحويل مصر من دولة مستهلكة، تستورد نحو 80% من احتياجاتها من الخارج، إلى دولة منتجة، كما تساهم تلك المشروعات في زيادة معدلات التشغيل، وزيادة الناتج المحلي وتشجيع التصدير للخارج.
قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن قطاع الصناعة يعد من أهم القطاعات الاستثمارية لدفع الاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية، إذ يسهم فى توفير فرص العمل وزيادة الإنتاج وتقليل الواردات، كما أنه من أكثر القطاعات التى تدعمها خريطة مصر الاستثمارية؛ وذلك لتعظيم جهود الترويج لجذب الاستثمارات الأجنبية.
مصانع مجهزة بالتراخيص لتشجيع الصناعات الصغيرة
قال المهندس مجدي غازي، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن الهيئة تعكف حاليا على إنشاء مصانع جاهزة بالتراخيص من أجل تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في تشجيع الاستثمارات نحو الصناعات التكميلية والصناعات ذات القيمة المضافة لتعميق التصنيع المحلي، فضلا عن توفير المناخ المناسب، لتمكين القطاع الخاص والشباب وصغار المستثمرين من إظهار قدراتهم الإبداعية فى الابتكار وسرعة الحصول على مصنع جاهز للمرافق والتراخيص.
وأضاف غازي أن توفير مجمعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة يخلق بيئة صالحة لنقل صناعات القطاع غير الرسمي من أماكن غير مؤهلة إلى القطاع الرسمي داخل مناطق صناعية مؤهلة للصناعات؛ ما يؤدي إلى جودة المنتج والارتقاء بالصناعات المصرية.
وتعتزم الحكومة إنشاء 13 مجمعا صناعيا بإجمالى 4317 وحدة تساهم فى خلق 42.5 ألف فرصة عمل مباشرة بتكلفة إجمالية تبلغ 5.4 مليار جنيه.
وستضم تلك المجمعات المزمع إنشاؤها مصانع لعدد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية، ومنها المفروشات والملابس الجاهزة، والصناعات البلاستيكية والغذائية، والصناعات الهندسية والكيماوية البسيطة، ومواد البناء، والمستلزمات الطبية والصناعات النسجية، وهى خطوة مهمة نحو التصنيع المحلي.
وأكد المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، أن مبادرة الرئيس السيسي لإنشاء مصانع صغيرة ومتوسطة تمثل خطوة مهمة نحو تعميق التصنيع المحلي وخلق سوق جديد للمنتجات المصنعة محليا للحد من استيراد السلع غير الأساسية وتشجيع تحويل مصر إلى دولة منتجة وتصدير الإنتاج للخارج وتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة، مضيفا: "مصر تتحول من دولة تجارية إلى دولة صناعية".
وقال علاء السقطي رئيس جمعية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنشاء مصانع جديدة للصناعات الصغيرة والمتوسطة هي مبادرة جيدة للغاية، تسهم في تشجيع التصنيع المحلي والحد من الواردات، ما يقلل من حجم الطلب على العملة الأجنبية ويخلق فرص عمل جديدة للشباب، ويحول مصر من دولة تجارية تستورد من الخارج جميع احتياجاتها إلى دولة صناعية.
وأكد السقطي أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتميز بقدرتها على الإنتاج المميز للسلع بتكلفة أقل من المصانع الكبرى.
وقال صبحي نصر، عضو اتحاد جمعيات المستثمرين، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تلعب دورا كبيرا في تحويل المجتمع إلى مجتمع منتج بدلا من كونه مجتمعا مستهلكا، فضلا عن قدرتها على خلق فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية الاقتصادية فى المجتمع.