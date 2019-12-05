رياضة

صدمة.. تأكد غياب إيدين هازارد عن الكلاسيكو

٠٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٣ م
إيدين هازارد
إيدين هازارد
أصدر ريال مدريد بيانا حول الإصابة التي يعاني منها البلجيكي إيدين هازارد، إذ تعرض لها خلال مواجهة باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا. وقال البيان، الذي نشره النادي على موقعه الرسمي على الإنترنت: "بعد الاختبارات التي أجريت على لاعبنا إيدين هازارد من قبل الجهاز الطبي لريال مدريد، تم تشخيص إصابة اللاعب بشرخ في قدمه اليمنى، وفي انتظار التطورات". وفي نفس السياق، أشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أنه بهذا التشخيص يتأكد غياب البلجيكي عن مواجهة الغريم التقليدي برشلونة، في الكلاسيكو المقرر إقامته يوم 18 ديسمبر الجاري.
هازارد لم ينجح في التعافي في الأيام الماضية، إذ ما زال يشتكي من آلام في القدم، وحتى أمس خلال حضوره حفل العشاء رفقة نجوم ريال مدريد، في أحد المطاعم الشهيرة بالعاصمة الإسبانية، ظهر متكئًا على عكازين. كما وصل هازارد في سيارة زميله تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد، حيث منعته الإصابة من القيادة بنفسه، حتى أنه
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إيدين هازارد (2)

أرقام صادمة.. ماذا يقدم ريال مدريد في غياب هازارد؟

أصدر ريال مدريد بيانا حول الإصابة التي يعاني منها البلجيكي إيدين هازارد، إذ تعرض لها خلال مواجهة باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا. وقال البيان، الذي نشره النادي على موقعه الرسمي على الإنترنت: "بعد الاختبارات التي أجريت على لاعبنا إيدين هازارد من قبَل الجهاز الطبي لريال مدريد، تم تشخيص إصابة اللاعب بشرخ في قدمه اليمنى، وفي انتظار التطورات". وفي نفس السياق، أشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أنه بهذا التشخيص يتأكد غياب البلجيكي عن مواجهة الغريم التقليدي برشلونة، في الكلاسيكو المقرر إقامته يوم 18 ديسمبر الجاري.
الزمالك- والشرقية (2)

مفاجأة.. الأمن رفض نقل لقاء الزمالك وأول أغسطس

فجّر مصدر باتحاد الكرة مفاجأة، عندما أكد أن الأمن لم يوافق على إقامة مباراة نادي الزمالك أمام نظيره أول أغسطس الأنجولي "بريميرو دي أوجوستو"، على استاد الدفاع الجوي، والمقرر لها يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لموسم 2019- 2020، والتي يتذيلها الفارس الأبيض بلا نقاط، عقب السقوط أمام مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة ضمن مواجهات الجولة الأولى بملعب مازيمبي في لوبومباشي.
حوار- جمال -الغندور (6)

الغندور يقرر إيقاف حكمين لثبوت عملهما بأحد الأندية

استقرت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، على إيقاف حكمين، هما خالد صدقي وعلى السعيد، بعد ثبوت عملهما بأحد الأندية في الإسكندرية، وذلك بعد أن شددت اللجنة في وقت سابق على جميع الحكام عدم الجمع بين التحكيم والعمل في الأندية، وأرسلت خطابات إلى اللجان الفرعية بالمناطق بنفس المضمون. وفي سياق آخر، أكد جمال الغندور، في تصريحات سابقة لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة "صدى البلد"، أن لديه طموحا لإشراك العنصر النسائي من الحكام في المباريات الرسمية للدوري بشكل أكبر.
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هازارد

القلق ينتاب ريال مدريد من إصابة هازارد

بدأ القلق يتسرب إلى ريال مدريد الإسباني، بعد الإصابة التي تعرض لها نجم الفريق البلجيكي إيدين هازارد، أمس الثلاثاء، في تعادل الفريق الملكي على ملعبه سانتياجو بيرنابيو، أمام باريس سان جيرمان بنتيجة (2-2)، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وكان هازارد قد تعرض للإصابة في الدقيقة 61، بعد تدخل قوي من مواطنه توماس مونييه، ظهير الفريق الباريسي، وهو ما أجبر مدربه زين الدين زيدان على إخراجه من الملعب، ووفقًا لصحيفة "ماركا" المدريدية، تم نقل هازارد إلى مستشفى عقب نهاية اللقاء، لإجراء بعض الفحوصات الطبية.
ريال مدريد

ريال مدريد يصطدم بسان جيرمان في دوري الأبطال

تعود عجلة دوري أبطال أوروبا للدوران من جديد اليوم الثلاثاء، وذلك من خلال مباريات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات، وستكون قمة الجولة في المجموعة الأولى عندما يستقبل ريال مدريد الإسباني الثاني برصيد 7 نقاط، نظيره باريس سان جيرمان المتصدر برصيد 12 نقطة والذي ضمن التأهل للدور التالي بالفعل، وذلك على ملعب سانتياجو بيرنابيو في تمام العاشرة مساء، وفي نفس المجموعة يستقبل جالطة سراي التركي المتذيل برصيد نقطة واحدة، نظيره كلوب بروج البلجيكي الثالث برصيد نقطتين، على ملعب تيليكوم أرينا الساعة 7:55 دقيقة.
هازارد

هازارد: رفضت سان جيرمان أكثر من مرة لهذا السبب

كشف البلجيكي إيدين هازارد، نجم ريال مدريد، عن أنه رفض الانضمام لصفوف باريس سان جيرمان في أكثر من مرة، وذلك حسبما أفاد لصحيفة لو باريزيان الفرنسية. وقال هازارد: "رفضت الانضمام إلى بي إس جي أكثر من مرة، لأنني لا أريد العودة إلى فرنسا، فأنا مرتبط بنادي ليل الذي بدأت مسيرتي معه، هذا لا يعني أنني لا أحب سان جيرمان، فهو نادٍ سوبر، وجماهيره ضمن الأفضل في العالم، لكنها خطوة لا تناسب خططي، وبالنظر إلى الأسماء الكبيرة الموجودة في بي إس جي، فهو أمر يؤكد أنه نادٍ جذاب، ومؤهل للفوز بالبطولات، فهو ليس بمقدوره التتويج بالألقاب في فرنسا فقط، بل دوري الأبطال".
إدين هازارد

هازارد: كنت جوهرة ثمينة في تشيلسي والآن أنا لاعب شاب

يرفض البلجيكي إيدين هازارد، نجم ريال مدريد الإسباني، المقارنة بينه وبين الهداف التاريخي للنادي، كريستيانو رونالدو، الذي انتقل إلى يوفنتوس في صيف 2018، وذلك حسبما أفاد لصحيفة لو باريزيان الفرنسية. وقال هازارد: "عندما أدخل الملعب لا أفكر في أن كريستيانو سبقني إلى نفس المكان، ويجب أن أقدم أداءً أفضل منه، بل الجماهير فقط هي من تصنع المقارنات، لن أسجل أهدافا أكثر مما أحرزه رونالدو بالتأكيد، ولكن سأبذل أقصى جهدي مع الفريق، وأصعب لحظاتي مع الفريق هي إصابتي قبل 4 أيام من أول مباراة لي مع الريال، ما أبعدني 4 شهور من أجل التعافي وأثر سلبا فى جاهزيتي".
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