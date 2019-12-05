أرقام صادمة.. ماذا يقدم ريال مدريد في غياب هازارد؟

٠٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٦ م

إيدين هازارد

أصدر ريال مدريد بيانا حول الإصابة التي يعاني منها البلجيكي إيدين هازارد، إذ تعرض لها خلال مواجهة باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا. وقال البيان، الذي نشره النادي على موقعه الرسمي على الإنترنت: "بعد الاختبارات التي أجريت على لاعبنا إيدين هازارد من قبَل الجهاز الطبي لريال مدريد، تم تشخيص إصابة اللاعب بشرخ في قدمه اليمنى، وفي انتظار التطورات". وفي نفس السياق، أشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أنه بهذا التشخيص يتأكد غياب البلجيكي عن مواجهة الغريم التقليدي برشلونة، في الكلاسيكو المقرر إقامته يوم 18 ديسمبر الجاري.

وتشير الأرقام إلى أن ريال مدريد في الليجا هذا الموسم بوجود هازارد أساسيا، لعب 7 مباريات، حقق 5 انتصارات، وتعادلين، وسجل الفريق 2.43 هدفا في المباراة، وفي المقابل، في عدم وجود هازارد أساسيا، لعب الملكي 7 مباريات، حقق 4 انتصارات، وتعادلين، وخسارة، وسجل الفريق 1.86 هدفا في المباراة. هازارد لم ينجح في

وتشير الأرقام إلى أن ريال مدريد في الليجا هذا الموسم بوجود هازارد أساسيا، لعب 7 مباريات، حقق 5 انتصارات، وتعادلين، وسجل الفريق 2.43 هدفا في المباراة، وفي المقابل، في عدم وجود هازارد أساسيا، لعب الملكي 7 مباريات، حقق 4 انتصارات، وتعادلين، وخسارة، وسجل الفريق 1.86 هدفا في المباراة.



هازارد لم ينجح في التعافي في الأيام الماضية، إذ ما زال يشتكي من آلام في القدم، وحتى أمس خلال حضوره حفل العشاء رفقة نجوم ريال مدريد، في أحد المطاعم الشهيرة بالعاصمة الإسبانية، ظهر متكئًا على عكازين.



كما وصل هازارد في سيارة زميله تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد، حيث منعته الإصابة من القيادة بنفسه، حتى أنه لم يقف على قدميه في الصورة الجماعية التي التقطها الفريق بالمطعم.

